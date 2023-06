Boca Juniors publicó el parte médico con las lesiones de Langoni, Merentiel, Advíncula y Fabra

Langoni, Merentiel, Advíncula y Fabra se sumaron a la lista de lesionados y quedaron descartados ante Lanús

Boca Juniors confirmó que se sumaron cuatro nuevos lesionados al plantel. Se tratan de Frank Fabra, Luca Langoni y Miguel Merentiel con sendos desgarros, mientras que Luis Advíncula tiene una lesión ligamentaria, según el parte médico oficial elevado luego de la victoria de anoche por 1 a 0 ante Colo Colo, de Chile, por el Grupo F de la Copa Libertadores.

”El equipo esta en alza, pero sufrió varios jugadores lastimados, y eso es algo que preocupa mucho”, dijo el técnico Jorge Almirón en conferencia de prensa luego de la victoria que clasificó a su equipo a los octavos de final de la Libertadores. Fabra, el marcador de punta colombiano sufrió un desgarro grado II en el isquiotibial izquierdo, en tanto Langoni volvió a sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho, la misma zona donde se lesionó el 12 de abril pasado en la derrota por 1 a 0 ante San Lorenzo por la Liga Profesional, en el debut como director técnico de Jorge Almirón.

El delantero Merentiel, que solo estuvo 4 minutos en el campo ayer, tras reemplazar a Darío Benedetto tiene un desgarro grado II en el aductor derecho. Los tres jugadores tendrán una normal recuperación de entre 15 a 20 días sin poder jugar y los favorece el receso que habrá en la Liga Profesional después del próximo fin de semana por la fecha FIFA.

En cuanto a Advíncula, sufre una lesión grado II en el ligamento lateral externo, una noticia que no fue tan mala, ya que se esperaba con algo más grave como ser la rotura del ligamento. El futbolista peruano, quien fue dado de baja por su selección por este tema y no jugará los dos amistoso programados para la próxima semana, fue una de las figuras en el triunfo de anoche ante el conjunto chileno y jugo lesionado los últimos minutos para no dejar su equipo con 10 futbolistas, ya que el cuerpo técnico ya había realizado todos los cambios.

A estos cuatro jugadores hay que agregar a Marcos Rojo, quien volvió en Reserva la semana pasada ante Arsenal luego de su operación de la rotura del ligamento cruzado anterior en octubre del año pasado, que ahora tiene un desgarro grado 1 en el recto anterior derecho. El otro lesionado es Martín Payero, quien sufre un desgarro grado II en el aductor derecho, en tanto el juvenil Exequiel Zeballos sigue en recuperación y podría estar a disposición del entrenador dentro de dos semanas luego de superar una lesión meniscal externa en la rodilla izquierda. Por último, el marcador de punta izquierda Agustín Sández tiene una fascitis plantar y podría estar con el grupo la próxima semana.

A estas bajas hay que agregarle que ante Lanús, el fin de semana, no podrá estar Marcelo Weigandt, autor del gol del triunfo ante los chilenos, por tener una fecha de suspensión al ser expulsado la semana pasada en la derrota ante Arsenal en Sarandi por 1 a 0. Por eso Almirón estuvo tratando de armar el rompecabezas para jugar ante Lanús, su ex club, durante esta mañana en el predio de Ezeiza, donde organizó una práctica de fútbol con aquellos que no jugaron anoche o lo hicieron pocos minutos.

Así se refirió Jorge Almirón a los nuevos lesionados

En el equipo titular alineó a Javier García; Facundo Roncaglia , Lautaro Di Lollo, Nicolas Valentini, Nahuel Genez; Diego González, Esteban Rolón, Juan Ramírez, Valentín Barco; Norberto Briasco y Luis Vázquez. Boca volverá a las prácticas este jueves en Ezeiza y el viernes lo hará en el mismo lugar, para quedar concentrado por la noche en un hotel del barrio porteño de Monserrat. El Xeneize recibirá a Lanús el próximo sábado desde las 20, por la vigésima fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Echenique.

Con información de Télam.