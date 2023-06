Con dardos al Barcelona, la ácida parodia de un programa catalán tras el desembarco de Messi en el Inter Miami

Un programa de la televisión catalana se tomó a broma la llegada de Leo al Inter Miami

El anuncio oficial del desembarco de Lionel Messi en el fútbol de los Estados Unidos alteró los cimientos del mundo de este deporte. A pesar de que el Blaugrana hizo un intento algo tibio de repatriarlo, la falta de certidumbre respecto a la posibilidad de ficharlo y la falta de una oferta oficial fue alejando a ambas partes hasta la comunicación de Leo en favor del Inter Miami.

Esto motivó a que el programa Polònia emitido por la cadena catalana TV3 utilice su estilo televisivo de sátira política para opinar sin filtro y aportar su cuota de humor ácido después de lo que significará la ausencia del campeón del mundo en La Liga de España. “Querido Culé, tengo que comunicarles algo. Finalmente, decidí irme al Inter Miami. Esto es como una relación. No soy yo, sos vos, que no tenés dinero”, inició el video que dura más de 90 segundos haciendo alusión a los recortes presupuestarios que debe realizar la entidad para cuadrar en el Fair Play Financiero.

En las imágenes se escucha a un imitador emular la voz del argentino, mientras guarda diferentes objetos en una valija. Se muestra cómo va acomodando en una maleta un mate, uno de los siete Balones de Oro que ganó en su carrera y distintas pelotas por sus decenas de tripletes sumado a que se observa cómo arroja billetes para simular la suma superior a los USD 50 millones que percibiría el jugador de 35 años por temporada.

A continuación, disparó: “No, pero no lo hago por el dinero. La verdad que siempre quise no competir contra futbolistas de primerísimo nivel como Riqui Puig o aquel otro... Bueno, no sé, no me sé ninguno más, pero seguro que alguno habrá”. Vale recordar que Puig llegó a ser compañero en el Barcelona, pero ahora jugará en Los Ángeles Galaxy. Sin embargo, sólo algunos dardos fueron contra el 10, ya que la ligaron el Barsa y el portador de la camiseta N° 10 en la actualidad: “Pero ustedes no se pongan tristes, la verdad es que ya no me necesitan porque ya tienen a mi sustituto: Ansu Fati ja, ja. Perdón, se me escapó la risa, lo siento”.

“Les prometo que un día volveré a Barcelona más que nada porque tengo que guardar las cosas y mandarlas a Miami”, es una de las últimas frases que resuena del fragmento publicado en redes sociales sobre la mudanza que deberá hacer Messi junto a su esposa, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Por lo pronto, el protagonista principal del día salió a hablar en una entrevista brindada a los medios catalanes Sport y Mundo Deportivo y explicó las razones que confluyeron en su decisión de evitar alargar la decisión final en favor del campeón de España: “Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que La Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar el sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”. “Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”, agregó.

En consonancia, recalcó: “La Liga había dado el OK pero tampoco es real que la decisión sea mía porque faltan muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver”, Además, habló de cómo fueron las charlas estas últimas semanas con los representantes del Barcelona y le dio un fuerte respaldo al entrenador: “Con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho. Con Xavi sí tengo mucha comunicación, desde que llegó al club mucho más, y muy seguida. También hablamos de la posibilidad de que yo volviese. Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él, y nos manteníamos en comunicación”.

Ante la repercusión de sus palabras, apareció el filoso comunicado del Barcelona sobre la finalización de las tratativas: “El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana”.

“El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”, subraya el párrafo más controvertido, en el que le bajó el precio a la MLS, hasta con algún dejo de despecho.

