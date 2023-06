10 frases de Jorge Almirón tras el triunfo ante Colo Colo: los lesionados, el sacrificio de Advíncula y los refuerzos que se vienen para Boca

Jorge Almirón se mostró satisfecho tras la victoria sobre Colo Colo que clasificó a su equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores a una fecha para el cierre de la fase de grupos.

“El equipo está en alza, pero lo que hay que lamentar son tantas lesiones”, explicó el entrenador de Boca Juniors que vio salir anticipadamente a los delanteros Luca Langoni y Miguel Merentiel con afecciones musculares.

“Por otro lado estamos contentos porque el equipo siempre intentó jugar y creó situaciones como para terminar el primer tiempo en ventaja”, destacó. Y luego volvió al tema recurrente de las lesiones donde Luis Advíncula y Frank Fabra tuvieron que permanecer en el campo de juego pese a las molestias físicas ya que se habían agotado todos los cambios. “Complicaron mucho, sobre todo en la mitad de la cancha. Y por eso terminamos sufriendo”.

Además, ante la pregunta de lo riesgoso que es salir jugando de abajo y del fondo, el DT remarcó: “Vean la reiteración del gol del Chelo (Weigandt). Participa el arquero. Fue muy buena la jugada, ganamos 1 a 0 y pasamos de ronda. Estamos evolucionado en eso, es algo que trabajamos”.

Y agregó: “Me gusta que todos intentan jugar, algunas jugadas puede ser que corremos el riesgo, pero es un equipo grande y este equipo tiene que tomar riesgos para ser protagonista. Me pone contento el gol, la jugada es muy buena y porque los jugadores hacen lo que se trabaja. Que se llegue así, de esa manera. Fue un muy buen gol, contento y tranquilo, sé que a ellos les genera satisfacción. No puedo pedirles otra cosa que es lo que saben hacer, que no jueguen es ir contra su naturaleza”.

Otras frases de Jorge Almirón:

El análisis del juego, la clasificación a los octavos :

“Contento por pasar de fase. Veo que equipo está evolucionando y aún mpuede mejorar más todavía. En general hicimos un buen partido y pudimos terminar con una ventaja mayor. El equipo está en alza, sufrimos esas bajas por lesión, son cosas que tenemos que mejorar y analizar”.

“El equipo arrancó con la intención de jugar, ellos presionaron arriba, pero nuestras situaciones fueron muy claras. Merecimos un gol de ventaja en el primer tiempo. En la Copa hay que luchar”.

Las lesiones y el gran esfuerzo de Luis Advíncula :

“Se harán estudios para ver la gravedad de las lesiones de Langoni y Merentiel. Luis (Advíncula) tiene una distensión de ligamento, pisa mal y se le dobla la rodilla, pero siguió corriendo. Parecía que no podía correr y tuvo tres o cuatro intervenciones que levantaron a la gente. Miguel (Merentiel) también veremos el grado de la lesión seguramente lo sabremos mañana”.

“No son lógicas las lesiones, sí que preocupa. Entiendo que el fútbol tiene mucha fricción y desgaste, trato de no preocuparme en eso y seguir adelante porque tenemos plantel. Pero hoy sí nos tocó sufrir, al final pudimos terminar más holgado y las lesiones hicieron que terminemos cansados y mermados, eso no es bueno. Evaluaremos cómo mejorar en ese sentido”.

“No no me sorprende (lo de Advíncula), es un jugador de Selección. Tiene mucha experiencia, se entiende muy bien con el Chelo (Weigandt). Después de la lesión la gente se lo agradece porque y tapó dos o tres e hizo corridas que ayudaron muchísimo al equipo. Para cualquier jugador entregarse y que la gente se lo reconozca está bueno. Muy bien por él, lo necesitaba el equipo en ese momento. Todo el plantel está comprometido y mejorando. Vamos por buen camino”.

Los refuerzos de cara al segundo semestre :

“Pasando esta instancia aún tenemos compromisos importantes como el del sábado (frente a Lanús en La Bombonera por la Liga Profesional). Se evaluará con los directivos esa parte. Ahora que pasamos de ronda toma otro color y semblante, para poder hablar más profundamente de refuerzos. Recuperar primero a los lesionados y ver a los otros chicos que se les da la posibilidad de jugar”.

