Una boxeadora británica reveló que fingió ser un niño para empezar a pelear: “No querían aceptarme”

Caroline Dubois contó que su padre le recomendó hacerse pasar por niño para que la aceptaran en el gimnasio (Reuters)

Caroline Dubois es una de las grandes promesas del boxeo británico. Con 22 años, la joven que ya ha sido campeona europea juvenil ostenta un récord de 6 triunfos (5 por nocaut) en igual cantidad de peleas, espera poder tener la oportunidad de ir por la corona mundial en 2024 y en la previa a lo que será su enfrentamiento con la argentina Carmen Lescano el 16 de junio, contó detalles desconocidos de sus comienzos en el deporte.

La hermana del campeón mundial de peso pesado Daniel Dubois brindó una entrevista al portal inglés SunSports en donde contó que para empezar a practicar boxeo tuvo que hacerse pasar por niño: “Cuando comencé y mi papá finalmente accedió a dejarme ir, me dijo: ‘Tendrás que decir que eres un niño, no te dejarán entrar. No te van a aceptar’. Al principio, no estaba segura de si estaba hablando en serio, pero fui allí y solo había niños, había una intensidad diferente”.

En este sentido, relató sus primeras sensaciones: “He practicado tantos deportes diferentes, correr, nadar, gimnasia, y cuando entras en los clubes para entrenar hay una actitud agradable y ligera, es muy relajado y tranquilo. Pero cuando entré al gimnasio de boxeo había una intensidad diferente, supe de inmediato que tal vez había algo aquí. Tenía que decir que mi nombre era Colin. Cuando finalmente les dije que era una niña, al principio no querían dejarme volver al club, no querían aceptarme”.

Dubois, que por entonces tenía 9 años, explicó que era extraño que las chicas eligieran el boxeo como deporte, incluso porque los propios padres las incentivaban a hacer otra clase de actividad. Ahora, explica que -al menos en Inglaterra- esto está empezando a cambiar e incluso en ese gimnasio hoy en día hay varias mujeres que se entrenan a diario.

Caroline Dubois tiene 22 años y aspira a ser campeona del mundo (Reuters)

Justamente, el hecho de que las niñas no practicaran boxeo fue una complicación para su crecimiento: “Fue muy difícil como aficionada porque no conseguíamos peleas. En los torneos clasificaba directamente a las finales, mientras que los chicos tenían cinco o seis peleas”.

Este tipo de circunstancias adversas no le impidieron destacarse porque Dubois se consagró campeona europea junior en 2016, 2017 y 2018. En ese último año logró también la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires y el título mundial junior.

Pero el gran problema sigue siendo hallar rivales para practicar, a tal punto que se ha acostumbrado a guantear con hombres: “Haría sparring con cualquier chica y cualquier peso, no importa si son más pesadas o lo que sea. Pero simplemente no están apareciendo, no están viniendo. No quieren entrenar porque es un entrenamiento duro y es un trabajo duro. Así que está bien, o no entrenas o te metes con los hombres. Para esta pelea, creo que solo he estado entrenando solamente con a muchachos. Ha sido difícil, pero ha sido bueno”.

Dubois confía en hacer una buena presentación ante la argentina Lescano y conseguir así una oportunidad para ir por el título mundial de peso ligero ya que en el boxeo femenino el camino para acceder a un duelo por el cinturón es más corto que en el masculino. “Estoy haciendo el trabajo preliminar para asegurarme de que cuando llegue el momento, estaré lista para ello”.

