Alejandro Fantino sorprendió al dar su candidato para ser el próximo N° 9 de Boca: “Tiene más de 30 años, pero es serio, profesional y líder”

El periodista dio las razones detrás de su opinión

Desde que Darío Benedetto bajó el nivel en Boca Juniors, los hinchas del Xeneize siguen a la espera de un delantero que vuelva a ocupar ese rol de goleador indiscutible. En los últimos partidos, Miguel Merentiel dio un paso adelante y apareció con tantos importantes contra Argentinos Juniors y Tigre. Sin embargo, se espera que el club refuerce en junio la ofensiva de la plantilla a cargo de Jorge Almirón y Alejandro Fantino fue el primero en proponer un delantero del fútbol argentino.

El periodista apuntó hacia uno de los máximos goleadores de la Liga Profesional, con 10 gritos. “Lo voy a decir acá pública y abiertamente. Lo voy a decir con tiempo para que hagan lo que quieran. No se si será Juan Román Riquelme, Ibarra, Mario Pergolini o quien sea el próximo presidente de Boca pero el 9 de los próximos cinco años es Pablo Vegetti”, afirmó el conductor en su programa de Radio Neura. Y agregó: “Tiene edad para jugar en Boca. Tiene más de 30 años así que no se va a ir a Europa, porque con esa edad no te compran en Europa. Además es serio, profesional y líder”.

Fantino aprovechó la ocasión para contar una charla que tuvo con el futbolista por redes sociales. “El tipo entiende dónde juega. El otro día subió una foto de Manuel Belgrano en su Instagram con la cinta de capitán y yo le escribo: ´Vamos Pablito. Qué grande el General’. Él me responde: ‘Qué prócer’, y me puso tres características de Belgrano. O sea, hasta estudió quién era Belgrano. Todos sabemos quién era Belgrano. Yo no sabía esas tres características que el tipo buscó. Entiende todo”, reveló Alejandro.

Pablo Vegetti hizo el único tanto de Belgrano en el clásico de Córdoba frente a Talleres (Foto: Reuters)

Y cerró con una última declaración: “Entrena más de lo que tiene que entrenar y es súper profesional. Yo lo quiero a Vegetti en Boca”. El delantero cumplirá 35 años el próximo 15 de octubre y llegó en condición de libre a Belgrano desde Instituto de Córdoba a mediados de 2019. Fue fundamental en la campaña del regreso a la máxima división del fútbol argentino y actualmente tiene 10 goles en su registro para compartir la cima de la tabla de goleadores con Martín Cauteruccio, Mateo Retegui y Michael Santos.

Con contrato hasta fines de 2024, Boca debería entablar negociaciones con el Pirata en caso de interesarse en algún momento. La mira del Xeneize está sobre Miguel Merentiel, que está a préstamo del Palmeiras hasta diciembre de este año, pero es casi una realidad que la institución activará la cláusula de compra por tres millones de dólares.

