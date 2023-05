Guillermo Francella reveló por qué no colaboraría con la colecta de Maratea en Independiente

Francella explicó por qué no donará dinero para la colecta de Independiente

Independiente comenzó su reconstrucción institucional a partir de la incitativa del influencer Santiago Maratea, quien lleva una colecta millonaria que serán destinados a saldar parte de la deuda de la entidad de Avellaneda.

Te puede interesar: Independiente perdió 2-1 con Arsenal y agravó su crisis en la apertura de la fecha 17 de la Liga Profesional

La iniciativa del popular simpatizante del Rojo fue tan intensa que hasta el propio José Chatruc, quien fue uno de los pilares del Racing que se coronó campeón en 2001 y logró romper la maldición de los 35 años sin títulos locales, se sumó con un aporte económico para contribuir con los vecinos de Avellaneda.

Aquella historia de tantos años con la casaca celeste y blanca le permitió impregnar su nombre en los fanáticos del club convirtiéndose en un referente. En medio de la colecta que inició el clásico rival de la ciudad, el Pepe decidió tener un gesto solidario y terminó recibiendo una serie de críticas de varios hinchas de la Academia.

Te puede interesar: La drástica decisión que tomó Fernando Gago en medio del inestable presente de Racing

Justamente, el ex volante tuvo un encuentro con el fanático más conocido de Racing en TNT Fútbol y una de sus primera frases fue si le perdonaba haber colaborado con Independiente. “No sabía que habías aportado”, respondió Guillermo Francella, quien además dejó en claro por qué no se sumará a la causa: “No donaría porque nos han verdugueado toda la vida, nosotros vivimos lo que vivimos en su momento y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”.

En su discurso, el actor recordó la historia de su equipo a lo largo de los años. “Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos”, subrayó.

Te puede interesar: Se suspendió el partido entre Racing y Vélez de la Liga Profesional tras la muerte de Hernán Palito Manrique

De todos modos, aclaró que no le produce ninguna satisfacción el presente que está atravesando el Diablo y realizó una comparación con los peores momentos de la Academia. “A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo. Yo lo sufrí mucho con Racing, que llegó a esa situación también por muy malas gestiones. La verdad que me da mucha pena ver así a Independiente”, remarcó.

Finalmente, el artista dejó en claro su apoyo incondicional al cuerpo técnico actual de Racing, quien se encuentra con una actualidad inestable debido a los 7 compromisos sin victorias en la Liga Profesional. “El exitismo de algunos hinchas no lo comparto en lo más mínimo. Lo recontra banco a Fernando Gago. No lo conozco, pero me gusta mucho lo que hizo en Racing. Es insostenible y no comulgo en lo más mínimo con los que piden que se vaya. Ganó dos títulos, me gusta mucho su perfil y lo banco”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO