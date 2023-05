“Burro, burro”: el grito de la hinchada de Flamengo contra Sampaoli por reemplazar a un jugador en el triunfo ante Corinthians

La hinchada de Flamengo le gritó "burro" a Sampaoli por un cambio

El Flamengo de Jorge Sampaoli consiguió un valioso triunfo ante Corinthians en el estadio Maracaná. En tiempo de descuento, Leo Pereira anotó el único tanto del encuentro para los locales, que consiguieron su cuarta victoria en lo que va del torneo Brasileirao y, gracias a los tres puntos, se ubican en la sexta posición tras un flojo arranque.

Te puede interesar: El argentino Kevin Lomónaco admitió haber participado en la mafia de las apuestas en Brasil: la confesión completa y el video que lo confirma

Más allá del triunfo, que provocó alegría en los fanáticos, se produjo un acontecimiento que tuvo como protagonista una decisión que tomó el DT argentino. Durante el segundo tiempo, a los 63 minutos de acción, Sampaoli decidió realizar una modificación entre chilenos: salió Erick Pulgar e ingresó Arturo Vidal.

Si bien en un primer momento se escucharon aplausos para el volante trasandino, luego la hinchada del Mengao reaccionó de la peor manera contra la elección del ex entrenador del Sevilla y la selección argentina. En primer lugar, se escucharon algunos silbidos, hasta que el público que colmó las tribunas del mítico recinto ubicado en Río de Janeiro comenzó a gritarle “burro” a Sampaoli, en un claro gesto de desaprobación por el cambio.

Te puede interesar: Polémica en Francia: el argumento de uno de los futbolistas que se negó a portar los colores LGTBI y por qué lo sancionaron

Una vez que terminó el encuentro, el DT oriundo de la ciudad de Casilda, tuvo diálogo con los medios de comunicación. “El equipo ganó un partido importante sin jugar como lo hizo contra Fluminense. El equipo viene en una secuencia muy fuerte y sintió los cinco partidos en 12 días. Y en este partido también. Creo que hoy el equipo ganó un partido difícil. Cada victoria ayuda a que el proceso continúe corrigiéndose”, dijo tras el duelo contra el conjunto paulista, que marcha en la zona baja de las posiciones del máximo certamen en Brasil.

Sampaoli fue reprobado por los hinchas del Flamengo (REUTERS/Sergio Moraes)

“Puse al equipo en forma, y la única manera de cambiar la forma es trabajar, trabajar y trabajar. No veo otra manera de mejorar el equipo. Y así tiene ese tipo de consecuencias. Para mí, sería mucho más fácil no trabajar. Para jugar con la intensidad que quiero hay que trabajar y exigir mucho más”, agregó el técnico que dirigió a la Albiceleste en el Mundial de Rusia 2018.

Te puede interesar: Tiempo de cambios en Bayern Munich: Sadio Mané y Joao Cancelo no seguirán en el club

Durante la conferencia de prensa, Sampaoli no se refirió a los cánticos que recibió por la modificación de sacar a Pulgar por Vidal. “A la intensidad que pretendo que juegue el equipo en esta transición, hasta que haya una preparación normal, esto va a pasar. No hay forma de que el equipo tenga el estilo que quiero si no tiene una preparación excesiva y regular. Y seguramente, en el desarrollo, el equipo tendrá altibajos hasta alcanzar una calidad física, técnica, táctica y colectiva que le permita un desarrollo normal”, analizó en relación a que su llegada a Flamengo se produjo en medio de la competencia.

Por último, antes de la despedida, el entrenador habló del próximo partido, en este caso ante Ñublense por la Copa Libertadores. “Es un equipo que juega muy bien. Vi el partido contra la U y es un equipo que juega bien y maneja muy bien el balón”, dijo. El Mengao marcha en la segunda posición del Grupo A del torneo continental con 4 puntos, detrás de Racing Club que suma siete unidades.

Seguir leyendo: