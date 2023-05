Polémica en Francia: el argumento de uno de los futbolistas que se negó a portar los colores LGTBI y por qué lo sancionaron

El club apartó al futbolista por un comentario machista (Gettyimages)

El joven delantero del Toulouse Zakaria Aboukhlal fue otro de los futbolistas que se negó a portar los colores LGTBI en las camiseta, como hicieron la mayoría de los jugadores de la Ligue 1 durante la jornada 35 del campeonato, en alusión al Día Mundial contra la homofobia y transfobia (17 de mayo).

Si bien al igual que Mostafa Mohamed el atacante de 23 años se justificó a través de sus redes sociales, el club optó por apartarlo del equipo después de la información que reveló el periódico francés RMC Sports, quien aseguró que fue protagonista de un comentario machista.

En un primer momento, el Toulouse apoyó a Aboukhlal después de publicar un comunicado explicando por qué decidió no jugar el partido frente al Nantes. En el mismo, aseguró: “Tengo el más alto respeto por cada individuo, independientemente de sus preferencias personales, género, religión o antecedentes. El respeto es un valor que tengo en gran estima. Pero también abarca el respeto por mis propias creencias personales. Por lo tanto, no creo que sea la persona más adecuada para participar en esta campaña. Espero sinceramente que se respete mi decisión, así como todos deseamos que se nos trate con respeto”.

Sin embargo, tras ausentarse del encuentro frente al Nantes, el medio francés RMC Sports advirtió que el jugador había sido protagonista de un comentario desagradable durante los festejos de la consagración en la Copa de Francia. El medio en cuestión explicó que en las celebraciones se encontraba presente Laurence Arribagé, teniente de alcalde encargada de Deportes, quien había pedido un poco de silencio al equipo al considerar que estaban haciendo mucho ruido mientras ella hablaba.

Fue en ese momento cuando Aboukhlal le respondió: “En mi casa, las mujeres no le hablan así a los hombres”. Un comentario que pasó desapercibido entre la multitud y del que la misma política prefirió no hacer referencia. “A los jugadores no les gusta mucho que les pidan que se callen así”, le dijo a RMC Sports, al mismo tiempo que aseguraba no haber escuchado esas palabras.

De todos modos, al hacerse eco de esta información, el club sí lo sancionó por ese motivo, apartándolo del equipo y confirmándolo a través de un comunicado oficial. “Ante las graves denuncias publicadas por RMC Sport contra el jugador del Toulouse Football Club, Zakaria Aboukhlal, el club anuncia que su jugador se entrenará apartado del conjunto profesional hasta nuevo aviso, a la espera de los resultados de una investigación interna. El club no hará más comentarios hasta la conclusión de este último”, sentenció el escrito.

