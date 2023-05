Pegó una patada criminal en el suelo, dejó llorando a su rival y desató un escándalo

Patada Desleal Y Descontrol En La Liga Interprovincial De Santa Fe

El duelo revancha entre Centenario de San José de la Esquina y Cafferatense por la Liga Interprovincial de Santa Fe acabó de la peor forma. Agresión con y sin pelota, invasión de suplentes y auxiliares, gresca generalizada, expulsión y llanto. Todo eso sucedió en el desenlace de un cotejo que terminó con la clasificación a semifinales del dueño de casa.

Los protagonistas ya habían amagado con el desmadre a la media hora del complemento, cuando una infracción hizo caldear el ambiente. Sin embargo, la cosa no pasó a mayores y el resultado parcial 2-1 a favor de la visita mantuvo el suspenso en la serie. En tiempo de descuento, Espíndola derribó a Martín Bevilacqua y luego de recibir la tarjeta roja de parte del árbitro Jorge Hartel, el número 3 le propinó una patada en la espalda a su adversario.

Su violenta agresión generó la reacción de los compañeros del futbolista de Centenario, así como también de integrantes del cuerpo técnico que se dirigieron de inmediato hasta la posición de Espíndola para agredirlo físicamente. Los jugadores de Cafferatense buscaron cubrir al agresor y se lo llevaron rápidamente al vestuario para evitar que se desatara una batalla campal, pero el público detrás de los alambrados estaba enardecido y con sed de venganza.

Las imágenes transmitidas por San José Video Cable fueron elocuentes. La Policía tuvo que intervenir en pleno campo de juego para evitar distintos focos de conflicto. A Bevilacqua, que abandonó el campo de juego entre lágrimas, le costaba respirar y sintió mucha molestia, por lo que fue derivado de inmediato al hospital del pueblo para realizarse chequeos.

“Por el golpe me quedó un gran hematoma que hace que me duela un poco, pero no sufrí fracturas ni fisuras. El jugador podría haber sido expulsado tres jugadas antes que esa porque le pegó dos trompadas a un compañero mío y el árbitro no sancionó nada. Después terminó pasando lo que pasó”, declaró el agredido en diálogo con el programa El Tres TV de Rosario. Ahora se espera por una sanción ejemplar de parte de la Liga para el futbolista expulsado.

