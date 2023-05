El gesto de los hinchas de Boca Juniors que sorprendió a Guillermo Farré: “No creí que era para mí”

Guillermo Farré recibió un saludo especial en la Bombonera (@fotobairesarg)

Boca Juniors se recuperó después de la derrota contra River Plate en el Superclásico y logró un sólido triunfo ante Belgrano. En la Bombonera, el equipo de Jorge Almirón venció 2-0 al conjunto de Córdoba gracias a los goles de Martín Payero y Darío Benedetto.

Además de lo que dejó la victoria de los locales, y del festejo del público en las tribunas, un protagonista del equipo visitante vivió una tarde especial en Brandsen 805. Ese fue el caso para Guillermo Farré, el actual entrenador del Pirata y recordado por todos los hinchas del Xeneize como uno de los artífices del descenso de River Plate a mediados de 2011 en la promoción que disputaron el Millonario y los cordobeses.

Después que Farré salió al campo de juego, y a pocos metros antes de llegar a la zona de los bancos de suplentes, el ex jugador de Belgrano, quien fue autor del gol del empate 1-1 en el estadio Monumental que decretó la pérdida de la categoría de River, fue recibido por una cataratas de aplausos por los simpatizantes ubicados en las plateas preferencias.

El DT del Pirata vivió intensamente el encuentro que su equipo perdió en La Boca. Pero una vez que se terminó el juego y tuvo que hablar en conferencia de prensa, Farré dio detalles del gesto de los hinchas de Boca que lo sorprendió. “Sinceramente, no creí que era para mí, pero me di cuenta cuando me di vuelta y vi a los jugadores de Boca en la mitad de cancha. Es parte del folclore del fútbol, al cual pertenezco”, explicó el entrenador de 42 años tras ser consultado por ese momento especial.

Farré celebra el gol contra River (1-1)en el Monumental en la promoción 2011 que le dio el ascenso a Belgrano (NA)

“Habrá quedado un recuerdo mío en algún momento... Es gratificante de mi parte haber sido de un momento importante, no para el folclore sino para lo que fue mi carrera como deportista y al club que pertenecía”, agregó.

Más allá de hacer referencia a los aplausos que recibió, Farré no ocultó su fastidio por el segundo gol de Benedetto (a los 7 minutos del segundo tiempo) que para él debió ser anulado por una supuesta intención de tocar la pelota en la acción previa de parte de Payero.

“Sinceramente no sé bien qué fue lo que cobró. Martín Payero estaba en offside, lo analizamos. Intenta participar en la jugada porque tira el disparo y no alcanza a tocar. Habrá que ver si primero estaba en offside. A mi criterio tiene intención de jugar, por consiguiente debería haber sido offside. Si no lo fue, me quedo callado y no digo nada”, analizó.

Y agregó: “Se percibe que nuestro arquero se prepara para ese remate. Más allá de eso, fue una gran contra de Boca que terminó muy bien. Nos sorprendimos por la bandera en alto, pero te queda la duda de qué fue lo que sucedió”.

A pesar de la derrota, la quinta en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol para Belgrano, el equipo de barrio Jardín está entre los primeros puestos del certamen con 27 puntos y quedó a 10 unidades del líder, River Plate, que cayó en el Mario Alberto Kempes contra Talleres. Justamente, la próxima semana se jugará el clásico cordobés (domingo 15.30).

Guillermo Farré, entrenador de Belgrano de Córdoba, rumbo a la zona de vestuarios de La Bombonera (Twitter Belgrano)

