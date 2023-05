Sampaoli hizo cinco cambios en el entretiempo del triunfo de Flamengo: “Me sorprendió incluso a mí tener que tomar la decisión”

Jorge Sampaoli volvió a ser noticia por meter cinco cambios en el entre tiempo del último partido del Flamengo (REUTERS/Sergio Moraes)

Jorge Sampaoli suele llamar la atención por sus reacciones durante un partido. Muchas veces se muestra visceral y en ocasiones llegó a ser amonestado o expulsado. Ahora dirige al Flamengo Este sábado volvió a estar en los debates de los medios deportivos brasileños por una situación fuera de lo común con sus jugadores, aunque luego el tema se aclaró y se explicó por qué cambió a casi medio equipo -incluido el arquero- luego del primer tiempo pese a ir ganando al Bahía, de visitante.

Te puede interesar: Erró un penal, lo hicieron repetir, se peleó con un compañero y volvió a fallar: la insólita secuencia en Cruzeiro-Fluminense

Desde la llegada del entrenador de Casilda el Mengao comenzó un proceso de recuperación, aunque con albitibajos. Logró dos triunfos seguidos, pero luego sumó tres derrotas y un empate. El DT de 63 años logró sacar al equipo de la zona del descenso en la Serie A de Brasil, más conocida como Brasileirao, que es el campeonato nacional de Primera División del vecino país.

El equipo que también busca avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores (vigente campeón del certamen), se recuperó en el ámbito local y este sábado logró su segunda victoria consecutiva al vencer de visitante al Bahía. Ya en el primer tiempo el conjunto carioca se puso en ventaja con los goles de Matheus França, Gabriel Barbosa (Gabigol) y el ex internacional, David Luiz.

Te puede interesar: Los escandalosos chats entre futbolistas y apostadores que revelan cómo opera la mafia del juego en Brasil

Se fueron al vestuario al regresar los cronistas de campo de juego no cayeron en su asombro al ver cinco nuevos jugadores. Sampaoli decidió sacar al arquero Matheus Cunha (se la jugó por él para defender los tres palos), a David Luiz, al volante Thiago Maia (clave en el funcionamiento del elenco rojinegro), la joya Matheus França y el extremo Everton Cebolinha.

En su lugar, entraron el guardametea Santos (que integró el once inicial hasta la semana pasada), el lateral derecho Wesley (que fue buscado por el Barcelona), el chileno Arturo Vidal, su compatriota Erick Pulgar y el extremo Bruno Henrique.

Te puede interesar: Crece el escándalo de apuestas en Brasil: se abrirá una investigación nacional por arreglo de partidos

Durante los 45 minutos complementarios las versiones periodísticas comenzaron a circular, pero todo fue aclarado en la conferencia de prensa posterior al partido que culminó en triunfo del Flamengo por 3-2 sobre el Bahía que terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Rezende y Kanu.

“Todos los cambios fueron por lesión. Todos los jugadores me pidieron salir. Los cuatro jugadores de campo me lo pidieron en el vestuario. Y cuando íbamos a salir, el médico me dijo que el portero no podía continuar por una lesión muscular. Fui obligado a hacerlo. Me sorprendió incluso a mí tener que tomar una decisión como esta, pero estamos jugando tantos partidos que me vi obligado”, respondió el ex DT de la selección argentina.

El parte médico del Flamengo

El departamento de prensa del Flamengo informó en un breve comunicado el estado físico de los lesionados: “Los jugadores Everton Cebolinha, con un esquince en el tobillo izquierdo, Matheus França, con un golpe en la rodilla, David Luiz, con dolor en el músculo posterior de la pierna derecha y Matheus Cunha, con dolor en la cadera y en el muslo derecho, volverán a ser evaluados este domingo. Por su aprte, Thiago Maia sintió un desgaste y pidió para ser substituido”.

Luego de seis fechas disputadas, el Flamengo ya es quinto en el campeonato con 9 puntos a 6 del Botafogo, que este domingo puede seguir cosechando su puntaje perfecto si le gana de visitante al Goias en el partido que cerrará la jornada. Por la Copa de Brasil este martes tendrá el cruce con su clásico rival de Rio de Janeiro, el Fluminense, uno de los mejores equipos en la actualidad de Brasil y de Sudamérica.

En tanto que en la Copa Libertadores, el Mengao es segundo en el Grupo A con 4 puntos, a 3 del líder Racing y quedan tres fechas para terminar la fase inicial.

Seguir leyendo: