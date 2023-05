Otra gran actuación de los Pumas Seven: perdieron la final ante Nueva Zelanda en tiempo suplementario y se quedaron con la medalla de plata

En una definición atrapante, que se decidió en el tiempo suplementario, Nueva Zelanda superó 24-19 a los Pumas Seven en la final de la etapa del Circuito Mundial de rugby seven que se disputó en Toulouse, Francia. Tras igualar en 19, una corrida de Roderick Solosobre decretó la victorias para los Hombres de Negro.

Los dos mejores equipos y una gran final

Sin dudas y como lo expresaban los números y sus logros Nueva Zelanda y La Argentina fueron los dos mejores equipos a lo largo de esta temporada y se veían una vez más las caras en una nueva final. Durante este año habían jugado cuatro veces entre si y el equipo argentino solo pudo ganarles en una ocasión – fue en la final en la que consiguió el Oro en Hamilton, cuando los derrotó 14 a 12 -.

Pero este era un nuevo capítulo de la historia y el equipo de Gómez Cora que había clasificado en esta etapa de Toulouse a los JJOO de Francia 2024, seguía rompiendo records; como equipo anotando la mayor cantidad de tries – 202- en el circuito de Toulouse este año, o como el que anotó el try número 200 de esta temporada; o en forma individual para Marcos “el Rayo” Moneta con sus 9 tries en un torneo marcando su mejor marca del 2023, o el de Rodrigo Isgró que estuvo siempre presente en los partidos de este año; y quería cerrarla con el broche de oro.

Para el partido decisivo Los Pumas Seven salieron a la cancha con: Germán Schulz, Luciano González, Agustín Fraga, Gastón Revol, Marcos Moneta, Rodrigo Isgró y Santiago Vera Feld. En el banco de suplentes esperaban: Santiago Álvarez Fourcade, Mateo Graziano, Tomás Elizalde, Tobías Wade y Joaquín Pellandini.

Los Pumas Seven terminaron en el segundo puesto en Toulouse tras caer con Nueza Zelanda

El primer tiempo esperado

La salida y toda especulación previa que quedaba atrás. La patada de Akuila Rokolisoa y Knock on de Agustín Fraga luego de que Isgró cacheteó en las alturas. Scrum para los hombres de negro y salida rápida para en tan solo 45 segundos marcar el primer try del partido a través de Regan Ware. La conversión de Akuila Rokolisoa y el 7 a 0 para Nueva Zelanda.

Argentina fue a buscar devolverle el golpe pero Nueva Zelanda lo esperó y le sacó el balón para que no pueda prosperar. Pero Los Pumass Seven tocado en su amor propio y de pelota recuperada con González, Schultz, Isgró y nuevamente Germán Shultz para el try argentino y la igualdad en 7 tantos a través de la patada de Vera Feld.

El partido se hizo durísimo, con mucho roces de los de negro que presionaban con infracciones. Así llegó la tarjeta amarilla para Akuila Rokolisoa y Los Pumas con la diferencia de un hombre de más por dos minutos con casi tres minutos por delante.

Y Argentina aprovechó el hombre de más y Agustín Fraga tras varios pases de derecha a izquierda para que sobre el jugador argentino y apoye la segunda conquista. La conversión de Luciano González puso el 12 a 7 para la Argentina.

Y otra vez el equipo de Gómez Cora tomo el dominio de las acciones, estuvo cerca Moneta pero se le fue por el fondo de la cancha. Había que aprovechar ese hombre de más en el tiempo que tenían, mientras Nueva Zelanda defendía como podía. Y en la última pelota de la primera parte tras el lanzamiento del line de Gastón Revol la jugada no prosperó, la recuperó Nueva Zelanda y apurados por el reloj y descontar no tuvieron en cuenta a “el Rayo” Marcos Moneta que de intercepción y con su tradicional corrida llegó al try en la bandera derecha. Vera Feld no consiguió el gol y así se fue el parcial con Argentina adelante 19 a 5.

Los Pumas 7 cayeron en la final del rugby seven de Toulouse ante los All Blacks (Twitter / @lospumas7arg)

Una segunda etapa con bronca por el final

El arranque y la salida de Revol. Argentina estuvo cerca otra vez con Moneta por poco, tras un error no forzado de Nueva Zelanda. El partido seguía 19 a 7. Nueva Zelanda debía salir a jugarse y achicar,

Y así llegó una nueva conquista de Nueva Zelanda con una floja defensa argentina y el try de Akuila Rokolisoa que él mismo completó con el gol para dejar el score 19 a 14 con menos de cinco minutos- una eternidad - por jugarse

Nueva Zelanda con todo fue buscar darlo vuelta, Isgró y un golpe que lo dejó en el piso, el try de los de negro que estaba cerca y fue Moneta quien consiguió bancar la embestida y recuperó el balón para hacer zafar al equipo argentino.

Joaquín Pellandini en la cancha y su patada al line con tres minutos por delante. Argentina debía hacerse del balón, era la única forma de mantener el resultado; pero Nueva Zelanda no lo dejó y le robó el balón. Una corrida por la derecha hizo que apoye la tercera conquista por Roderick Solo y el empate en tantos 19 tras el intento fallido de la conversión, con dos minutos por jugarse y volver a empezar.

No alcanzó el buen partido de Los Pumas ante los All Blacks en la final del circuito seven en Toulouse (Twitter / @lospumas7arg)

Los Pumas Seven lo fueron a buscar, no había posibilidad de cometer errores, un minuto quedaba en el reloj y el equipo de Gómez Cora que decidió jugar. Pases y knock on de Rodrigo Isgró en un error no forzado que le dio el cierre del partido a Nueva Zelanda.

A defender como sea. Argentina a través de un contra ruck la pudo defender y el árbitro que hizo sonar el pitazo final. Empataron el 19 tantos y había que ir al alargue en donde el primero que marcara se llevaba el torneo.

Charla con los managers, salida de Nueva Zelanda en el sorteo y recepción de Argentina. Nervios de los dos lados y a jugar…

Y en la última recibió Moneta pero Nueva Zelanda le cayó con todo para el contra ruck y conseguir el scrum. A defender para los de Gómez Cora. Y tras una corrida de Roderick Solosobre la bandera derecha y pese al esfuerzo de Moneta el título se fue para los de Nueva Zelanda. Una pena por el esfuerzo realizado por los argentinos que hicieron todo lo posible para quedarse con el oro. Fue una medalla de plata en otra gran actuación que los dejó con las ganas.

Un torneo brillante y otra gran final

El equipo de Santiago Gómez Cora tuvo su debut contra el rival más débil, Alemania, al que le ganó por 29 a 7, luego enfrentó en el partido más duro a España que le ganaba 19 a 0, pero pudo remontarlo y en el minuto final quedarse con la victoria por 21 a 19, luego llegó la definición del grupo ante Gran Bretaña al que apabulló marcándole el récord de puntos en la diferencia con otro equipo en esta temporada y le ganó por 50 a 0. Así pasó a los cuartos de final en donde superó a Sudáfrica por 21 a 12 y luego en la semifinal no tuvo inconvenientes en vencer a Canadá por 33 a 5.

Los Pumas se llevaron la medalla de plata del circuito de seven de Toulouse (Twitter / @lospumas7arg)

De esa forma Los Pumas Seven llegaron invictos con cinco victorias en igual cantidad de partidos jugados; 154 tantos a favor productos de 24 tries y 17 conversiones y 43 en contra. Con un Marcos Moneta descomunal que anotó 8 conquistas en el torneo, pero muy bien acompañado por Rodrigo Isgró con 5, Luciano González con 4, Germán Schultz con 3, Mateo Graziano con 2 y Agustín Fraga y Santiago Vera Feld con un try. En cuanto a las conversiones Santiago Vera Feld con 11 aciertos fue quien más sumó y fue seguido por Tomás Wade con 3 y Joaquín Pellandini, Lucho González y Gastón Revol con un gol cada uno.

