Los fanáticos del Barcelona pidieron por Messi en medio de los festejos por el título de la Liga: qué dijo el presidente Joan Laporta

Los fanáticos del Barcelona pidieron por la vuelta de Messi

Barcelona ganó su primera Liga de España sin Lionel Messi en el plantel, aunque la figura de Messi estuvo presente en cada momento. Suena contradictorio, pero es la realidad. El equipo dirigido por Xavi Hernández (socio del argentino en aquel Blaugrana inolvidable de Pep Guardiola) goleó 4-2 como visitante al Espanyol en el clásico y celebró cuatro fechas antes del final del certamen. La euforia en el campo de juego resultó acotada para el plantel por la invasión de ultras locales, pero en el vestuario y en la Fuente de Canaletas, punto de encuentro de la afición del Barsa, se desató la fiesta. Y con el contrato de la Pulga con el PSG a punto de concluir el próximo 30 de junio, su nombre surgió, natural, en medio de la efervescencia.

En el citado hito de Canaletas, los fanáticos entonaron el hit “Meeessi, Meeessi” repetidamente, como venía ocurriendo en el Camp Nou a los 10 minutos de cada cotejo. Y hasta Joan Laporta, presidente de la institución, volvió a referirse a la posibilidad de repatriar a su máximo símbolo, que debió marcharse en 2021 por la situación económica y financiera del club, a pesar de que ya había llegado a un acuerdo para renovar y esperaba la rúbrica con la lapicera enarbolada.

“Ha sido un domingo de alegría, a celebrarlo con todos los azulgranas, espero que sea el primero de muchos títulos”, dijo el titular culé con la corona ya cincelada. “Ha sido una Liga muy trabajada. Es el campeonato de la regularidad y hemos sido muy fuertes. Sólo nos queda felicitar a los jugadores por su temporada y hay que preparar la próxima, para la que seguro nos vamos a reforzar para cubrir vacíos que nos dejarán jugadores como Busquets”, se introdujo ya en el mercado de pases.

* Las principales acciones del clásico que le dio el título al Barsa

Fue en ese momento que el periodista Gerard Romero le consultó por el deseo de los fanáticos, expresado en pleno festejo. “Estamos trabajando desde hace mucho tiempo para la temporada que viene, vamos a hacer todo lo posible para que vuelva Messi”, prometió.

Claro que el panorama sigue siendo difícil, más allá del terreno de los deseos. Javier Tebas, presidente de la Liga, dejó entornada la puerta del optimismo el pasado jueves, cuando declaró: “La salida de Busquets es el inicio del camino para que vuelva Messi, pero queda mucho por andar”. Es que el club debe seguir dando señales en pos de que el plan de viabilidad es posible, dado que se encuentra 200 millones de euros por encima del tope del Fair Play financiero.

En ese sentido, el vicepresidente económico de la entidad, Eduard Romeu, aventuró: “Es cierto que unos puntos son más mediáticos que otros y que en esos 200 millones de euros (217 millones de dólares) que pidió La Liga hay recorte de gastos, pero hay que contar un aumento de ingresos. Estamos en una muy buena posición y debemos hacer que siga. Estamos en un alto cumplimiento del objetivo”.

Sin embargo, hay un punto central e ineludible: Barcelona aún no le hizo una oferta formal a la Pulga, que por el momento solo tiene sobre la mesa los ofrecimientos de Al Hilal de Arabia Saudita e Inter de Miami. Hoy, más allá de que el conflicto quedó superado, todo indica que en el PSG no continuará. Y que, en el umbral de cosechar la Ligue 1 con el elenco francés, el delantero no definirá su futuro hasta dentro de un mes.

