El impactante accidente con vuelco de Scuncio Moro en el TC2000: dio 8 vueltas en el aire y superó la valla de contención

El fuerte accidente de Javier Scuncio Moro en el TC 2000

La final del TC2000 en el Juan Manuel Fangio de Rosario contó con un momento de suma preocupación. Es que Javier Scuncio Moro sufrió un impactante accidente que terminó con vuelco. Afortunadamante, el piloto bahiense, quien se radicó en Chile, salió ileso del auto y contó con detalles lo ocurrido.

Las imágenes de la transmisión son elocuentes y muestran cómo el piloto pierde el control de su Honda y supera la cinta asfáltica. El impacto fue a tamaña velocidad que dio al menos ocho vueltas en el aire y superó la valla con los neumáticos de contención. Este golpazo lo obligó a abandonar la primera final.

El accidente Javier Scuncio Moro en el TC 2000 visto desde adentro

El accidente se originó en el lugar más rápido del circuito. Los autos al llegar a la primera curva agarran un peralte y luego empalman una recta, la más larga del trazado, que llegan arriba de 250 km/h. Esa recta fue inaugurada en 2017, cuando ampliaron el circuito. Cuando Scuncio Moro agarró la tierra se descontroló. Lo mejor hubiera sido que en ese sector haya una cama de leca y lo más grave es que el coche pasó por arriba de la defensa de neumáticos.

“Sí, me imagino que de afuera se vio fuerte, pero desde adentro no fue tanto. Justo estaba disminuyendo la velocidad y es lo importante, al momento de frena que sea lo más lento posible. En la curva dos, toco el piano y el auto se pone de cola y ahí no lo pude traer y cuando tocó la leca empezó a dar vueltas. Así, afortunadamente yo estoy bien, no me pasó nada, la seguridad del auto funcionó impecable. Agradecerle mucho a ellos. La verdad yo estoy impecable, si el auto estuviera estaría en la final”.

La palabra de Javier Scuncio Moro tras su duro accidente en el TC 2000

La jornada contó con la ausencia de Leonel Pernía (Renault Fluence), campeón de la categoría, quien sumó una gran preocupación por la salud. El último sábado, el piloto aclaró que su ausencia en la carrera del fin de semana en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario se debió a un malestar que atravesó por un dolor en el pecho “que no fue infarto”, lo que le impidió participar de la jornada sabatina del TC2000 de automovilismo.

”Tuve un dolor en el pecho, pero no fue un infarto ni me sacó el aire, Por momentos, la puntada era más aguda” dijo el tandilense, de 47 años, en relación al episodio que motivó su derivación a un sanatorio rosarino, para someterse a distintos exámenes médicos. ”Hice una tomografía por contraste y las arterias están okey”, remarcó el actual líder del certamen. ”Resultó ser una pericarditis, que es una inflamación de la membrana que recubre el corazón. Es probable que haya sido viral. Quizás tenga relación con el COVID-19. Pero dio todo bien” sostuvo Pernía, en declaraciones a la trasmisión de “Campeones” (AM 590 Radio Continental).

El piloto tandilense se someterá a otros estudios en Buenos Aires y presentarlos ante las autoridades médicas de la CDA del Automóvil Club Argentino (ACA) y la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Pernía necesita renovar la licencia médica para poder participar este próximo fin de semana en la carrera de Turismo Carretera (TC) en Termas de Río Hondo. ”Cuando tenés un episodio así, automáticamente se cae la licencia médica de la CDA. Debo gestionarla otra vez. En cuanto a la ACTC, tengo que ir a la Fundación Favaloro a hacerme los estudios” dijo el piloto.

Santero se adjudicó la segunda final del TC2000 en Rosario

El mendocino Julián Santero (Toyota Corolla) se impuso en la segunda final del TC2000 en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario, en el marco de la cuarta fecha del calendario anual de la categoría automovilística. Santero completó el recorrido de las 25 vueltas en un tiempo de 26m. 56s. 089/1000 aventajando por 814 milésimas al cordobés Facundo Marques (Renault Fluence), a quien contuvo de eventuales sobrepasos en los metros finales de la carrera.

”El sábado no pensábamos ganar hoy, soy sincero. El auto no estaba lo suficientemente rápido. Pegamos un gran salto y pudimos mantener un ritmo competitivo no sólo en la segunda final, también en la primera”, dijo el mendocino a la trasmisión televisiva de ‘Carburando’ (TyC Sports). El porteño Franco Vivian (Chevrolet Cruze) completó el podio y finalizó tercero, a 2s. 289/1000.

El arrecifeño Luis José Di Palma (Fiat Línea) culminó en la cuarta colocación, a 13s. 539/1000. El santafesino Facundo Ardusso (Honda Civic), quien se retrasó por un toque que recibió del juvenil chubutense Ignacio Montenegro (Renault Fluence) en el comienzo, terminó en el quinto lugar, a 14s. 545/1000. Más atrás se ubicaron el mendocino Bernardo Llaver (Honda Civic), el sanjuanino Fabricio Persia (Citroen), el chubutense Montenegro (Renault Fluence) y el chileno Felipe Barrios Bustos (Renault Fluence).

En tanto, el oriundo de Necochea, Matías Capurro (Toyota) llegó décimo y se quedó con el triunfo en la división TC 2000 Series.En la primera final, a 13 vueltas, el ganador resultó Montenegro, nacido en Rada Tilly, que aventajó a Ardusso, por 1s. 948/1000. El porteño Vivian logró el primer podio de la jornada, al arribar a 5s. 946/1000Con estas clasificaciones, el tandilense Leonel Pernía (ausente en Rosario por prescripción médica) continúa liderando las posiciones con 117 puntos, seguido por Montenegro, con 108. Tercero se sitúa el mendocino Santero, con 92 unidades. La próxima competencia del TC2000, la quinta del certamen, será el domingo 4 de junio en el autódromo de San Jorge, provincia de Santa Fe.

