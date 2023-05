Alerta en el automovilismo por la salud de Leonel Pernía: la secuela de COVID-19 que le habría impedido correr en el TC 2000

Leo Pernía no pudo correr en el TC 2000 por un problema de salud (Prensa TC 2000)

Este fin de semana el automovilismo argentino estuvo en alerta por la situación que atravesó Leonel Pernía, que por un problema de salud no pudo correr en la cuarta fecha del TC 2000 disputada en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. El sábado el ex futbolista no pudo estar presente ya que se sometió a una serie de estudios cardiacos y este lunes continuará con los controles.

El Tanito comenzó con el problema en la madrugada del sábado y estuvo todo el día haciéndose estudios. “Tuve un dolor en el pecho, pero no fue un infarto ni me sacó el aire, pero por momentos la puntada era más aguda. Lo llamé al doctor Pedro Bressi el sábado a las 6.30 y empezamos con los estudios. Hice una tomografía por contraste y las arterias están OK”, contó Leo en diálogo con Campeones.

Sobre los motivos que podrían haber generado este malestar, afirmó que “resultó ser una pericarditis, que es una inflamación de la membrana que recubre el corazón. Es probable que haya sido viral. Quizás tenga relación con el COVID-19. Ellos (por los médicos) le desconfían a eso, que fue un virus tan raro que muestra secuelas tiempo después. Yo lo tuve y podría haber sido eso”.

Leonel Pernía explica por qué no corrió en el TC 2000 en Rosario. Tuvo una pericarditis, que es una inflamación de la membrana que recubre el corazón (Campeones)

Pernía corre con un Renault Fluence del equipo Axion Energy Sport que es la escudería que cuenta con el apoyo de la Comisión de Concesionarios de la marca del Rombo, ante el retiro de forma oficial de la fábrica a fines de 2021.

Leo tiene 47 años y este domingo reapareció en el circuito rosarino. Se mostró en buenas condiciones y esperó recibir el alta médica para poder correr, pero el Pedro Bressi, de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA), prefirió resguardarlo y le recomendó reposo.

Ahora Pernía deberá revalidar su licencia médica de la CDA, pero también tendrá que hacerlo para le Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), pues el Tanito compite en la octogenaria categoría con un Ford y es vigésimo en el campeonato. La continuidad de ese certamen será el venidero fin de semana y se correrá en Termas de Río Hondo.

Leo Pernía y el Doctor Pedro Bressi, de la CDA del ACA (Pablo Culela)

“Cuando tenés un episodio así, automáticamente se cae la licencia médica de la CDA. Debo gestionarla otra vez. En cuanto a la ACTC, tengo que ir a la Fundación Favaloro a hacerme los estudios. Igual, el lunes voy a ver a mi cardiólogo”, explicó Pernía.

Este domingo Julián Santero (Toyota) venció en Rosario y en el podio lo escoltaron Facundo Marques (Renault) y Franco Vivian (Chevrolet).

Más allá de su ausencia, Leo sigue encabezando el campeonato producto de sus dos victorias, en Buenos Aires y en Alta Gracia, Córdoba. En el torneo suma 117 puntos y es seguido por su compañero de equipo, Ignacio Montenegro, con 108. Santero ahora es tercero con 92 unidades.

“La Fiera”, como también se lo conoce a Pernía, se muestra muy vigente y busca su tercer título en el TC 2000 luego de los conseguidos en 2019 y 2022. Es uno de los pilotos que más fuerte entrenamiento tiene y cada vez se lo ve más fino en lo físico. Junto con su hermano Mariano (también ex futbolista y ahora piloto) suelen prepararse varias horas por día.

Leo suele tener todos los fines de semana ocupado ya que además corre en la Clase 3 de Turismo Nacional con un Ford Focus y en esta divisional es tercero en el campeonato. La próxima fecha será el 28 de mayo en Río Gallegos.

