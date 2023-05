Toda la actividad deportiva del fin de semana: torneos, horarios y transmisiones

River se enfrenta a Talleres (Fotobaires)

Fin de semana con mucho deporte en todos los rincones del mundo. Continúa el Torneo de la Liga, River intentará seguir con su buena racha cuando enfrente este domingo a Talleres en Córdoba. Juega el PSG con la presencia de Lionel Andrés Messi. Encontrá todos los partidos de rugby, Super Rugby Américas, ligas europeas y todos las competencias regionales. World Padel Tour, Master 1000 de Roma, NBA, Giro de Italia y mucho más.

Viernes 12 de mayo

Fútbol - Torneo de la Liga - Fecha 16

20:00 hs. Huracán vs. Godoy Cruz TV PÚBLICA & ESPN 121-621/1121-1621

21:30 hs. Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors TNT SPORTS 603/1603

LaLiga Santander - Fecha 34

16:00 hs. Mallorca vs. Cádiz 1625

Bundesliga de Alemania - Fecha 32

15:30 hs. Colonia vs. Hertha Berlin ESPN 2 622/1622

Saudi King’s Cup - Final

15:00 hs. Al HIlal vs. Al Wahda DSPORTS + 613/1613

Torneo Apertura de Paraguay - Fecha 17

21:00 hs. Libertad vs. Sportivo Trinidense TIGO SPORTS 634

Básquet - Semifinal de Conferencia - Partido 6

20:30 hs. Miami Heat vs. New York Knicks ESPN 2 622/1622

23:00 hs. Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors ESPN 2 622/1622

Liga Nacional de Básquet - Cuartos de Final - Partido 3

21:00 hs. Riachuelo vs. Instituto TYC SPORTS 629/1629

22:00 hs. Obras vs. Gimnasia (CR) DSPORTS 610/1610

Liga ACB - Temporada Regular

14:00 hs. Barcelona vs. Obradoiro FOX SPORTS 2 606/1606

16:00 hs. Valencia vs. Real Madrid FOX SPORTS 2 606/1606

Rugby - Super Rugby Américas - Fecha 12

20:00 hs. Pampas XV vs. Selknam ESPN 3 623/1623

Tenis - Masters 1000 - Ronda 2

06:00 hs. Masters de Roma ESPN 3 623/1623

Atletismo

22:00 hs. World Triathlon Championship Series - Carrera Femenina Yokohama DSPORTS 618/1618

Automovilismo

22:00 hs. Nascar Truck Series Kansas DSPORTS 614/1614

Beisbol - MLB - Temporada Regular

20:00 hs. Pittsburgh Pirates vs. Baltimore Orioles FOX SPORTS 2 606/1606

Boxeo

23:00 hs. Sergio Mendoza vs. Jose Javier Torres ESPN 3 623/1623

Golf - LIV Golf - Día 1

14:00 hs. Oklahoma - Cedar Ridge CC DSPORTS 618/1618

Ciclcismo - Etapa 7

09:00 hs. Giro d’ Italia DSPORTS 2 612/1612

Pádel - Cuartos de Final 3 - Femenino

04:30 hs. World Padel Tour Vigo Open DSPORTS 615/1615

06:30 hs. World Padel Tour Vigo Open DSPORTS 615/1615

Cuartos de Final 1 - Masculino

08:30 hs. World Padel Tour Vigo Open DSPORTS 615/1615

10:30 hs. World Padel Tour Vigo Open DSPORTS 615/1615

12:30 hs. World Padel Tour Vigo Open DSPORTS 615/1615

14:30 hs. World Padel Tour Vigo Open DSPORTS 615/1615

Messi se entrenó con normalidad y sería titular REUTERS/Christian Hartmann

Sábado 13 de mayo

Fútbol - Torneo de la Liga - Fecha 16

15:30 hs. Independiente vs. Tigre TNT SPORTS 603/1603

18:00 hs. Banfield vs. San Lorenzo ESPN PREMIUM 604/1604

20:30 hs. Instituto vs. Colón TNT SPORTS 603/1603

20:30 hs. Newell’s vs. Arsenal TV PÚBLICA & ESPN 121-621/1121-1621

LaLiga Santander - Fecha 34

09:00 hs. Real Sociedad vs. Girona 1625

11:15 hs. Osasuna vs. Almería DSPORTS 610/1610

13:30 hs. Villarreal vs. Athletic de Bilbao ESPN 3 623/1623

16:00 hs. Real Madrid vs. Getafe DSPORTS 610/1610

Premier League - Fecha 36

08:30 hs. Leeds vs. Newcastle ESPN 621/1621

11:00 hs. Aston Villa vs. Tottenham ESPN 621(/1621

11:00 hs. Southampton vs. Fulham 1625

Serie A - Fecha 35

13:00 hs. Spezia vs. AC Milan ESPN 621/1621

Ligue 1 - Fecha 35

16:00 hs. PSG vs. Ajaccio ESPN 621/1621

Bundesliga de Alemania - Fecha 32

13:30 hs. Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach ESPN 2 622/1622

Brasileirao - Fecha 6

18:30 hs. Palmeiras vs. Bragantino FOX SPORTS 605/1605

20:50 hs. Atlético Mineiro vs. Internacional 1625

Primera Nacional - Fecha 16

13:45 hs. Morón vs. Nueva Chicago TYC SPORTS 629/1629

17:55 hs. Patronato vs. Temperley TYC SPORTS 629/1629

Primera Nacional - Fecha 19

18:10 hs. Atlmirante Brown vs. All Boys DSPORTS 610 1610

Primera Nacional - Fecha 14

20:00 hs. Quilmes vs. Chacarita TYC SPORTS 629/1629

13:30 hs. Sacachispas vs. Los Andes DSPORTS 610/1610

Hindú y Belgrano se enfrentan en el Torneo de la URBA

Torneo Apertura de Paraguay - Fecha 17

18:00 hs. Cerro Porteño vs. Olimpia TIGO SPORTS 634

Básquet - Liga Nacional de Básquet - Cuartos de Final - Partido 3

11:30 hs. Regatas vs. Quimsa TYC SPORTS 629/1629

Rugby - Torneo de la URBA

15:30 hs. Hindú vs. Belgrano Athletic ESPN 3 623/1623

Top 10 de Italia

08:00 hs. Rovigo vs. Colorno DSPORTS 610/1610

Super Rugby Américas - Fecha 12

13:00 hs. Cobras Brasil XV vs. Peñarol Rugby 1625

20:00 hs. Yacaré XV vs. Dogos XV ESPN 3 623/1623

MLR - Temporada Regular

20:00 hs. Nola Gold vs. San Diego DSPORTS 2 612/1612

Premiership Rugby

11:20 hs. Saracens vs. Northampton ESPN 3 623/1623

Top 10 de Córdoba

14:00 hs. Córdoba RC vs. Bajo Palermo DSPORTS 619/1619

14:00 hs. CPBM vs. Marista DSPORTS 2 612/1612

Torneo Regional del NOA

16:00 hs. Universitario vs. Tucumán LT DSPORTS 2 612/1612

Torneo Regional del Litoral

18:00 hs. Jockey Club vs. Old Resian DSPORTS 2 612/1612

Tenis - Masters 1000 - Ronda 2

06:00 hs. Masters de Roma ESPN 2 622/1622

Atletismo

10:00 hs. World Athletics Continental Tour Gold Kip Keino Classic 2023 DSPORTS 618/1618

Motociclismo - MotoGP

05:45 hs. Gran Premio de Francia ESPN 3 623/1623

Automovilismo

16:30 hs. IndyCar Series Indianapolis ESPN 2 622/1622

Se juega el LIV GOLF de Oklahoma Credit: Mike Frey-USA TODAY Sports

Boxeo

09:00 hs. Final IBA Men’s Boxing Championship Tashkent FOX SPORTS 605/1605

15:00 hs. Título Superpluma CMB Jadier Herrera vs. Jeff Ofori DSPORTS 620/1620

22:00 hs. Janibek Alimkhanuly vs. Steve Butler ESPN 2 622/1622

22:30 hs. Rolando Romero vs. Ismael Barroso ESPN 621/1621

MMA - UFC Fight Night

12:30 hs. Preliminares FOX SPORTS 2 606/1606

16:00 hs. Rozentruik vs. Almeida FOX SPORTS 2 606/1606

Golf - LIV Golf

14:00 hs. Día 1 Oklahoma - Cedar Ridge CC DSPORTS 618/1618

Ciclismo - Etapa 8

09:00 hs. Giro d’ Italia DSPORTS 2 612/1612

World Padel Tour - Semifinal 1 - Femenina

04:30 hs. Vigo Open DSPORTS 615/1615

Semifinal 2 - Femenina

11:00 hs. Vigo Open DSPORTS 615/1615

Semifinal 1 - Masculina

07:00 hs. Vigo Open DSPORTS 615/1615

Semifinal 2 - Masculina

13:00 hs. Vigo Open DSPORTS 615/1615

Domingo 14 de mayo

Fútbol - Torneo de la Liga - Fecha 16

14:00 hs. Defensa y Justicia vs. Estudiantes de La Plata TNT SPORTS 603/1603

16:30 hs. Platense vs. Racing ESPN PREMIUM 604/1604

19:00 hs. Boca Juniors vs. Belgrano ESPN PREMIUM 604/1604

21:30 hs. Talleres de Córdoba vs. River Plate TNT SPORTS 603/1603

LaLiga Santander - Fecha 34

09:00 hs. Celta de Vigo vs. Valencia DSPORTS 610/1610

11:15 hs. Elche vs. Atlético de Madrid DSPORTS 610/1610

13:30 hs. Valladolid vs. Sevilla DSPORTS 610/1610

16:00 hs. Espanyol vs. Barcelona ESPN 621/1621

Everton vs. Manchester City, el mejor partido de la fecha de la liga inglesa

Premier League - Fecha 36

10:00 hs. Everton vs. Manchester City ESPN 621/1621

12:30 hs. Arsenal vs. Brighton ESPN 621/1621

Serie A - Fecha 35

07:30 hs. Hellas Verona vs. Torino 1625

10:00 hs. Monza vs. Napoli ESPN 2 622/1622

13:00 hs. Bologna vs. Roma ESPN 2 622/1622

15:45 hs. Juventus vs. Cremonese ESPN 3 623/1623

Ligue 1 - Fecha 35

08:00 hs. Clermont vs. Olympique Lyon ESPN 621/1621

Primera Nacional - Fecha 14

16:35 hs. Ferro vs. Atlanta TYC SPORTS 629/1629

Primera B - Fecha 14

14:35 hs. Talleres (RE) vs. Comunicaciones TYC SPORTS 629/1629

Básquet - Liga ACB - Temporada Regular

08:30 hs. Gran Canaria vs. Real Madrid FOX SPORTS 3 607/1607

13:30 hs. Baskonia vs. Barcelona FOX SPORTS 3 607/1607

Rugby - Top 10 de Italia

08:00 hs. Petrarca Padova vs. Emilia DSPORTS + 613/1613

MLR - Temporada Regular

14:30 hs. Old Glory vs. New England DSPORTS 2 612/1612

Top 14 de Francia

16:00 hs. Paris vs. Lyon 1625

Premiership Rugby

10:50 hs. Sale Sharks vs. Leicester Tigers ESPN 3 623/1623

World Rugby Seven

08:30 hs. Toulouse FOX SPORTS 2 606/1606

Tenis - Masters 1000 - Ronda 3

06:00 hs. Masters de Roma ESPN 2 622/1622

Motociclismo - MotoGP - Carrera

05:50 hs. Gran Premio de Francia ESPN 3 623/1623

Automovilismo - TC 2000 - Fecha 4

10:00 hs. Rosario TYC SPORTS 629/1629

Nascar Cup Series

16:00 hs. Darlington DSPORTS 614/1614

Boxeo - Final

09:00 hs. IBA Men’s Boxing Championship Tashkent FOX SPORTS 605/1605

LIV Golf - Día 1

14:00 hs. Oklahoma - Cedar Ridge CC DSPORTS 618/1618

Ciclismo

09:00 hs. Giro d’ Italia DSPORTS 2 612/1612

Padel - World Padel Tour - Final Femenina

05:00 hs. Vigo Open DSPORTS 615/1615

World Padel Tour - Final Masculina

07:00 hs. Vigo Open DSPORTS 615/1615