Los Pumas Seven remontaron un partido increíble ante España, se clasificaron a los cuartos de final de Toulouse y quedaron a un paso de los JJ.OO. de París 2024

Era un partido clave para ambos por todo lo que implicaba. Para los argentinos, porque de obtener la victoria se aseguraban el pase a los cuartos de final y por ende poder estar cada vez más cerca de la clasificación a los Juegos Olímpicos. Para España, porque había caído en el debut frente a Gran Bretaña y debía buscar un triunfo para tratar de seguir con chances para acceder a los cuartos de final, y así poder sumar más que los uruguayos, en ese mano a mano que vienen jugándose Leones y Teros desde hace un tiempo, para no tener que penar con el repechaje por el descenso.

En el historial había una clara superioridad en favor de Los Pumas 7s que en 25 partidos disputados se habían alzado con 22 triunfos y cosechado tan solo 3 derrotas. El último partido se había llevado a cabo en Honk Kong, por las semifinales del quinto puesto, y había sido con triunfo para los dirigidos por Santiago Gómez Cora por 19 a 0. Pero, está claro que éste era otro capítulo, una historia totalmente distinta; en donde ambos se jugaban mucho más que el simple resultado de un partido.

El equipo argentino repitió los mismos siete jugadores del debut y salió a la cancha con Santiago Álvarez (capitán), Luciano González, Agustín Fraga, Gastón Revol, Marcos Moneta, Rodrigo Isgró y Tobías Wade. Los suplentes también fueron los mismos: Germán Schultz, Mateo Graziano, Santiago Vera Feld, Tomás Elizalde y Joaquín Pellandini.

Sorpresas al por mayor en un primer tiempo teñido todo de rojo. Patada de Revol y España muy atento para recibir el balón. Los leones manejaban la pelota ante una dura defensa argentina que trataba de recuperarla sin poder hacerlo. Y así, España llegó al try a través de Manu Moreno quien tras un cruce y una falla defensiva en el tackle de Revol apoyó el primero del partido. La conversión de Nicolás Nieto puso el 7 a 0 para el equipo español.

La salida de los leones nuevamente fue fructífera, Los Pumas seguían perdidos en la búsqueda del balón. Un nuevo scrum y otra vez los de rojo con la pelota en un dominio absoluto de partido ante un equipo argentino desconocido que no conseguía recuperarla ni defender en bloque.

Luciano González de cara al ingoal con el apoyo de Gastón Revol

Tackles y más tackles, mientras los leones españoles manejaban el balón a su antojo. De esa forma, una nueva jugada española que progresó para apoyar su segunda conquista en el ingoal argentino ante la atónita mirada de los jugadores y el staff que no entendía que pasaba. El autor del try fue Josep Serres y el 12 a 0 parcial para España era más que justo por lo visto hasta entonces.

La Argentina no podía hacerse del balón y estaba contrariada, fue sorprendida como nunca antes por una España que cumplía a la perfección el libreto diseñado para quitarle la pelota a los albicelestes y a través de cruces progresaba en el campo hasta poder apoyar. La Argentina debía remontar un score adverso e inesperado. Y para colmo, otra corrida de Los Leones que consiguieron a través de Miguel Reina un nuevo try a pesar del tacle de Marcos Moneta, que no pudo evitarlo. La conversión esta vez fue exitosa y dejaba el marcador 19 a 0 para España.

El equipo albiceleste estaba shockeado, los gritos de aliento llegaban desde el staff que pedía cabeza fría y tranquilidad. “Jueguennnnn” se escuchó decir.

Y así, antes del final de la primera mitad y tratando de recomponer su imagen, dolidos en su amor propio y con algunos ingresos que llegaron desde el banco de suplentes para tratar de reordenarse, apareció “el Rayo” Moneta para vulnerar por primera vez el ingoal español. La conversión de Tobías Wade llevó algo de tranquilidad al descanso con el score para los de rojo por 19 a 7.

En el entretiempo, Santiago Gómez Cora miró fijo a los jugadores en la ronda, sabía que se podía dar vuelta como tantas otras veces para buscar un triunfo épico y necesario para avanzar sin riesgos en el torneo. El lavado de cabeza solo les mostró que podían resolver el partido y que había que mentalizarse para ello. Los propios jugadores, dolidos por la sorpresa de la etapa inicial, esperaban salir a comerse crudo a los leones y jugarse a todo o nada en la segunda parte sabiendo que enfrente España estaba haciendo un excelente partido.

En el segundo tiempo, la pelota ahora sí era propiedad del equipo albiceleste. Pellandini manejaba los hilos y en un cruce preparado apareció Rodrigo Isgró. El mendocino se cortó por el medio y apoyó debajo de los postes para achicar más aún la diferencia. La conversión de Tobías Wade ponía el 12-19, con cinco minutos por delante.

Los Pumas definen con Inglaterra quien se queda con el primer puesto del grupo

La salida siguiente fue dividida, España ya no era el mismo del primer tiempo, estaba nervioso y Los Pumas 7s sabían que podían remontarlo, pero había que esmerarse más y jugar al límite.

El partido estaba en su mejor momento. España se volvió a hacer de la pelota en base a su defensa y alejaba el peligro. Con 2.30 por jugarse el line era para los de rojo y la pelota otra vez estaba en manos de los europeos ante la desesperación albiceleste que sabía que ese camino no le servía. El León dolido había vuelto a ser el dueño de las acciones. Cada reposición tardaba una eternidad. El reloj era su aliado. Y así España seguía con la pelota, mientras Los Pumas 7s defendían a puro tackle buscando el error. Y apareció tras la presión; y así Argentina recuperó el balón con menos un minuto por jugarse. Los Pumas avanzaron en el campo pero España defendía con uñas y dientes hasta que apareció “El Rayo” y en una buena jugada colectiva se cortó para apoyar por el sector izquierdo para conquistar el try de la igualdad. Vera Feld su compañero de San Andrés y la responsabilidad con el tiempo cumplido de quedarse con todo. Y así fue, la pelota entre las haches y el final del partido con Los Pumas Seven ganadores por 21 a 19.

Llegó el final, ante la tristeza española por ver cómo se les escapó un partido que parecía liquidado y la gran reacción argentina que hizo que finalmente se quedaran con la clasificación a los cuartos de final, dándole una mano a Los Teros que pelean con este España que se quedó sin nada, pese a haber hecho mucho en un primer tiempo sobresaliente.

En resumen, fue un partido sensacional, atrapante, con un tiempo para cada equipo y otra vez con Los Pumas Seven que nunca se dan por vencidos. Lo que ya es un hecho es que el seleccionado argentino está clasificado para los cuartos de final de Toulouse. Quizás antes de jugar su partido con Gran Bretaña haya buenas noticias y puedan festejarlo, porque antes Australia enfrentará a Samoa e Irlanda a Japón y de darse los resultados el pasaje a los JJOO de Francia 2024 estará asegurado.

Mientras tanto, el equipo de Gómez Cora sabe que el objetivo está cada vez más cerca, que sacó una vez más flote con su coraje un partido casi imposible de dar vuelta y que está a punto de convertir ese sueño deseado desde hace tanto en una realidad.

