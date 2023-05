La contundente frase de José Mourinho sobre los rumores que lo vinculan al PSG

José Mourinho dio una conferencia de prensa antes del partido de la Roma por la Europa League. Foto: REUTERS/Ciro De Luca

El futuro del PSG es una incógnita. Con Lionel Messi cada vez más lejos del equipo de la capital de Francia, el éxodo podría continuar con Christophe Galtier, el entrenador que fracasó en la Champions League con la prematura eliminación en los octavos de final y busca cerrar su ciclo con el título de la Ligue 1.

Te puede interesar: Impacto en Francia: aseguran que el PSG negocia la contratación de José Mourinho

En este contexto, el portugués José Mourinho negó ante la prensa los rumores que en los últimos días se ha instalado en la opinión pública sobre un posible vínculo con el combinado galo para la próxima temporada. “Si el PSG me busca, no me ha encontrado. No han hablado conmigo”, declaró el estratega lusitano ante la pregunta de los periodistas de Sky Sport de Italia, despejando así las dudas sobre su futuro inmediato, que por el momento parece continuar ligado a la Roma.

Las declaraciones llegan tras varios días de especulaciones, después de que el medio RMC publicara que el conjunto parisino había tenido un acercamiento con Mourinho. No es la primera vez en lo que va de temporada que se forman conjeturas sobre una posible salida del DT del combinado romano. A principios de año se lo vinculó con la selección portuguesa y, unos meses más tarde, se habló de la posibilidad de que fuera entrenador a la vez de la selección brasileña.

Te puede interesar: La decisión que habría tomado el PSG con Messi después de su pedido de disculpas por el viaje a Arabia Saudita

Por su parte, el DT tiene contrato con el club giallorosso hasta 2024 aunque, pese a que ha reconocido en varias ocasiones estar cómodo en la capital italiana, no esconde que tiene otras ambiciones. “Soy feliz aquí, no puedo esconderlo. Me gusta la gente, tengo buena relación con la propiedad y si digo lo contrario miento. Los jugadores son fantásticos, tienen una empatía tremenda entre ellos. No son como hijos porque tengo dos, pero casi”, subrayó el pasado 20 de abril, luego del partido ante el Feyenoord de los Países Bajos que certificó el acceso a semifinales de la Europa League.

“No puedo decir que no soy feliz. Algunas veces pienso en las frustraciones y otras veces pienso en otras ambiciones, pero hoy lo importante es que soy feliz y trabajo para la gente y la he visto feliz. Eso es lo importante”, remarcó. Por lo pronto, Mou está focalizado en lograr la clasificación al certamen continental frente al Bayer Leverkusen de Alemania. El jueves tendrá su primer enfrentamiento en el mítico estadio Olímpico de Roma y el 18 de mayo la revancha en el BayArena. El otro aspirante al título saldrá de la serie que animarán la Juventus y el Sevilla.

Te puede interesar: Lionel Messi le ganó a Kylian Mbappé el premio a mejor deportista del año, en medio del conflicto con el PSG

SEGUIR LEYENDO