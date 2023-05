Deportista transgénero criticó a la Federación Internacional de Atletismo por su exclusión de las competiciones femeninas: “Me siento marginada”

Halba Diouf es una atleta especialista en los 200 metros (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La exclusión de los atletas transgénero comunicada por el presidente de la World Athletics, Sebastian Coe, generó distintas repercusiones teniendo en cuenta que resulta determinante para la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, fue el turno de una protagonista afectada por la decisión, ya que la deportista francesa Halba Diouf dio su parecer en una entrevista con la agencia Reuters y criticó a la federación internacional de atletismo: “La única salvaguarda que tienen las mujeres transgénero es su derecho a vivir como deseen, y se nos niega eso, nos acosan... Me siento marginada porque me excluyen de las competencias”.

Diouf nació en Senegal siendo hombre y llegó al país europeo a los cuatro años antes de mudarse en su adultez a la ciudad de Aix-en-Provence. Comenzó una terapia hormonal para cambiar de sexo hasta que la transición de género fue reconocida por las autoridades del territorio francés en 2021. “No puedo entender esta decisión, ya que a las mujeres transgénero siempre se les ha permitido competir si sus niveles de testosterona estaban por debajo de cierto umbral”, afirmó la corredora especialista en los 200 metros, quien se verá privada de defender a su Nación si no hay una marcha atrás en la determinación anunciada en marzo pasado.

Además, su endocrinólogo, Alain Berliner, explicó que “es una mujer, desde el punto de vista fisiológico, hormonal y legal”. “Sus niveles de testosterona están actualmente por debajo de los que se encuentran en promedio en mujeres que nacieron como mujeres”, añadió.

A pesar de estas quejas, la World Athletics no evidencia indicios de revertir la comunicación de marzo pasado, mediante la que se prohibió la participación en competiciones femeninas internacionales que puntúen para el ranking mundial a toda atleta transgénero que haya pasado por la pubertad masculina.

Halba Diouf nació en Senegal y, luego de una terapia hormonal, fue reconocida como mujer en 2021 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Tiempo atrás, Coe había expresado que se iba a crear un grupo de trabajo para seguir investigando las directrices de elegibilidad de los transexuales. “No vamos a decir que no para siempre”, subrayó el funcionario. El titular de la World Athletics añadió que esto se guiaba por el “principio general de proteger la categoría femenina”. Y contó: “Las decisiones siempre son difíciles cuando involucran necesidades y derechos en conflicto entre diferentes grupos, pero seguimos considerando que debemos mantener la equidad para las mujeres atletas por encima de todas las demás consideraciones”.

La iniciativa tomó la misma sintonía de lo fijado por la Federación Internacional de Natación (FINA), que en junio de 2022 privó a las atletas transgénero de competir en las pruebas élite de mujeres si han pasado por cualquier etapa del proceso de pubertad masculina. La nueva medida remarca que podrán participar aquellas competidoras transgénero que hayan completado su transición antes de los 12 años. Además, la organización busca establecer una categoría “abierta” para las competencias de natación de participantes cuyas identidades de género son diferentes a las que se les asignó al nacer.

Esto provocó un cruce dialéctico entre la ganadora de 18 Grand Slam, Navratilova, y la nadadora transgénero Lia Thomas, quien había dicho en el podcast “Dear Schuyler” que hay quienes están “usando el disfraz del feminismo para impulsar creencias transfóbicas”. Esta frase disparó la chispa de la ex número 1 del mundo y activista de la comunidad gay: “Lia, no es justo. No deberíamos tener que explicártelo una y otra vez. Además, deja de explicarles el feminismo a las feministas”.

