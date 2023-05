Battaglia fue presentado como técnico de Huracán: qué dijo cuando le preguntaron por su paso en Boca Juniors

Sebastián Battaglia fue presentado como nuevo entrenador de Huracán y su primer partido lo tendrá este viernes como local ante Godoy Cruz, en el arranque de la fecha 16 de la Liga Profesional. El ex volante contó sus primeras sensaciones en la entidad de Parque Patricios en una conferencia de prensa en la que tocó varios temas, entre ellos su paso por Boca Juniors.

Aunque el Seba se mostró reticente a la hora de hablar de su etapa como director técnico del Xeneize, cuando fue consultado al respecto respondió: “Hoy estoy completamente enfocado en Huracán y pensando en Huracán. Lo que fue, fue y quedó en el pasado. Lo que pasó, pasó. Para mí hoy es Huracán y trabajar para que el equipo encuentre un buen funcionamiento y se vea una identidad”.

Además, aclaró que esta oportunidad “para nada” es una revancha. “Este es un proyecto muy lindo. Estamos muy motivados y nos encuentra en un muy buen momento”, reconoció. Battaglia reemplazó en su momento a Miguel Ángel Russo como DT de Boca Juniors en 2021 y estuvo un año en el cargo en el que llevó al equipo a conseguir dos títulos, la Copa Argentina 2019/2020 (la final se jugó a fines de 2021) y la Copa de la Liga en 2022.

Luego de su etapa en Boca Juniors estuvo otro año sin ejercer, pero contó que se dedicó a potenciar su formación: “El tiempo lo dedicamos a seguir aprendiendo, estudiando, a seguir viendo fútbol, esto es lo que nos apasiona. Estar al frente de un equipo es lo que te devuelve el alma al cuerpo. La charla con Huracán fue en un día y nos entusiasmó”.

Sobre en qué deberá centrarse en sus primeros días en el Globo, contó: “Lo anímico hoy es una parte que puede llegar a focalizar mucho más por cómo vienen los resultados. Por esta situación de un cambio de entrenador, con un trabajo de Diego (Dabove) muy bueno. Queremos mantener lo que hizo ya que además de ser una gran persona hizo un gran trabajo. Nosotros tenemos que seguir con esa idea de tener interacciones con las inferiores y los chicos del club”.

Respecto de lo que busca para su equipo, agregó: “Tenemos una idea como equipo. Queremos tener un equipo intenso, que pueda sentirse protagonista”.

En tanto que destacó a las condiciones en las cuales fue recibido en Huracán: “Firmé por un año. Me encontré con un club organizado e instalaciones muy cómodas. Estoy en un momento muy bueno, con un entusiasmo por trabajar y hacer las cosas bien. Nos entusiasmó el proyecto, estamos muy ansiosos”, agregó.

Por otro lado, se refirió a la ausencia de Juan Gauto que se sumó al plantel de la Selección Sub 20 que jugará el Mundial en la Argentina desde el próximo 20 de mayo. “Lamentamos no tener a Gauto, pero su convocatoria para el Mundial Sub 20 le va a caer muy bien”. Además, subrayó la labor de Santiago Hezze en el mediocampo: “Lo tenemos muy bien considerado”.

Este viernes Huracán recibirá a Godoy Cruz desde las 20 en el cotejo que abrirá la acción de la fecha 16 de la Liga Profesional, donde el equipo de Parque Patricios marcha en el puesto 23° de 28. Viene de caer 1-0 ante Lanús y en el ámbito nacional se suma la participación en la Copa Argentina, donde aguarda por el ganador entre Instituto de Córdoba y Deportivo Riestra. En el ámbito internacional, compite en la Copa Sudamericana y en el Grupo B tiene 4 puntos al igual que los otros tres rivales, pero por diferencia de gol de momento lo tiene en la cima de las posiciones.

