La reacción del Kun Agüero al ver que Guardiola no puso a Julián Álvarez y el dato poco conocido de las camisetas “malditas” del Manchester City

El Manchester City igualó 1-1 ante Real Madrid por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League en un entretenido partido que tuvo lugar en el Estadio Santiago Bernabéu para que la visita consolide su marca invicta en esta edición de la competición, aunque hubo dos detalles que dejó el comienzo de serie. La decisión tomada por Pep Guardiola al no realizar modificaciones en los 90 minutos disparó la reacción de Sergio Agüero por la ausencia de Julián Álvarez y, además, este resultado marcó la continuidad de una “maldición” que la visita aún no ha podido romper en la competición.

“Lo que no entiendo es por qué no pone a Julián”, lanzó el Kun en plena Watch Party, el evento que conduce en la plataforma Star+. A falta de 10 minutos para el final, el ex jugador de los Sky Blues debatió por la ausencia del Araña para revitalizar la ofensiva inglesa en el tramo final del duelo. En compañía de los periodistas Martín Souto y Miguel Simón, este último apoyó el comentario y analizó lo que podría ganar Guardiola con su ingreso: “Por cómo está el partido, con el Manchester City más replegado y cerca de Ederson, quizás Julián te da más alternativas para responder en campo abierto”.

Sin embargo, Agüero afirmó que “Pep no se casa con nadie”, aunque manifestó que le daría más minutos al campeón del mundo con la selección argentina: “Al final, pondría a Julián casi todos los partidos porque lo necesito activo. Que esté todo el tiempo ahí en cuanto lo necesite”. A continuación, empleó su experiencia después de cinco años compartiendo entrenamientos con el técnico español para lanzar un vaticinio que, finalmente, se cumplió: “Creo que ya no lo va a poner a esta altura. La única manera de ponerlo es que Real Madrid le haga un gol, pero mientras esté la igualdad no lo va a poner”.

Y así sucedió. El delantero, que marcó 15 goles y 5 asistencias en 44 partidos de esta temporada, permaneció los 90 minutos en el banquillo, aunque la falta del argentino no fue la única. El conductor con pasado en el Barcelona no realizó ninguna de las cinco modificaciones permitidas en el cruce, mientras que su colega, Carlo Ancelotti, hizo tres cambios en la base titular del Merengue. Esta metodología es algo frecuente en los últimos partidos de los Ciudadanos en la Liga de Campeones, ya que Guardiola tampoco los usó en el primer enfrentamiento ante RB Leipzig por los octavos de final, mientras que solamente decidió el ingreso de Álvarez por Kevin De Bruyne, lesionado, en la ida de los cuartos ante Bayern Múnich.

Luego de dejar a Julián, Riyad Mahrez y Phil Foden en el banco, el orientador español se sometió a una serie de preguntas y debió explicar las razones por la falta de cambios, aunque terminó dejando una polémica frase tras comparar el poderío ofensivo de cada equipo: “Pensé que estaban bien los que estaban. Bernardo (Silva) y Jack (Grealish) fueron determinantes para retener el balón y darle continuidad al juego. El Madrid apela a la transición, especialmente con Rodrygo, Vinicius y Valverde, que son capaces de trasladar la pelota durante más de 40 metros. Si el partido se hubiese vuelto loco, nosotros no teníamos jugadores tan buenos con esas características. Por eso buscamos apelar a la pausa. También he pensado en hacer algún cambio, pero al final he decidido no hacerlo”.

* La explicación de Guardiola sobre por qué no hizo cambios en Madrid

La falta de retiros y nuevas entradas permitió la continuidad de una racha que, a la luz de los hechos, no se conoce tan en profundidad. El Manchester City está invicto en la Champions League con seis victorias y cinco empates, pero las igualdades poseen una singularidad única, ya que en cuatro ocasiones sucedieron con la camiseta suplente. Cuando se sacó la vestimenta titular, nunca ganó en la actual edición del torneo continental.

El 11 de octubre pasado lució por primera vez la segunda equipación disponible, en la que predominan el rojo y el negro. Fue la designada para salir a la cancha en el 0-0 ante Copenhague por la cuarta fecha del Grupo G, donde debió jugar con 10 hombres desde los 29 minutos por la expulsión de Sergio Gómez. El 22 de febrero volvió a suceder en el 1-1 ante RB Leipzig por los octavos en Alemania y el 19 de abril salió con la tercera camiseta, compuesta por una tonalidad verde flúo y rayas negras. Distintos colores, misma resolución: 1-1 en suelo bávaro. Estos antecedentes remarcan otro detalle, ya que siempre ocurrió en los partidos donde el City fue visitante.

Ahora se repitió la receta de los dos primeros compromisos ante el Real Madrid aunque, de no mediar inconvenientes, el líder de la Premier League debería salir el próximo miércoles para afrontar la revancha de la semifinal desde las 16 (hora argentina) con la camiseta titular al Estadio Ciudad de Manchester, una elección que acumula seis victorias y un empate.

Por lo pronto, el elenco de Manchester deberá enfocarse en el duelo del domingo ante Everton en Goodison Park para resguardar la punta del campeonato local, mientras que en ocho días se jugará su pasaje a la gran final de la Champions, instancia en la que se mediría con ganador de la eliminatoria entre Inter y Milan de Italia.

* Las mejores jugadas del empate entre Manchester City y Real Madrid

