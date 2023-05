“Nervios de acero”: el impecable penal en el minuto 99 con el que Alexis Mac Allister le dio la victoria al Brighton sobre el Manchester United

Alexis Mac Allister vive un presente de ensueño. Luego de consagrarse con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, el mediocampista de 24 años atraviesa un gran momento en el Brighton And Hove Albion de la Premier League. Y este jueves, el ex Argentinos y Boca Juniors fue el principal responsable de que su equipo se llevara tres puntos muy valiosos.

Te puede interesar: El gesto de Marcus Rashford para ayudar a una ex estrella del Manchester United que está en bancarrota

Es que Alexis mostró tener nervios de acero cuando se hizo cargo del penal en el minuto 99. Con una soberbia definición, Mac Allister anotó un golazo al ángulo desde los doce pasos con el que el Brighton And Hove Albion venció por 1 a 0 al Manchester United, en el Amex Stadium, en el partido pendiente de la fecha 28 de la Premier League. Es la segunda victoria al hilo tras la estupenda goleada en la fecha pasada por 6 a 0.

Alexis Mac Allister ya remató y el Brighton & Hove Albion le ganará al Manchester United en el minuto 99 (Reuters/Paul Childs)

En el equipo de Sussex del Este también integró la formación desde el inicio el juvenil volante ofensivo Facundo Buonanotte, ex Rosario Central, que fue negado al seleccionado argentino Sub 20 para el Mundial y se retiró lesionado a los 17 minutos del complemento. En el Manchester United no fueron convocados el defensor mundialista Lisandro Martínez (fractura metatarsiano del pie derecho) y el atacante Alejandro Garnacho (lesión en tobillo derecho).

Te puede interesar: Haaland marcó un golazo en la victoria de Manchester City y batió un récord en la Premier League

Brighton And Hove Albion, que aún tiene un duelo por disputar, suma 55 puntos y se colocó a ocho unidades de los Diablos Rojos, que son los últimos en ocupar una plaza a la próxima Champions League. Restan cinco fechas para la finalización de la Premier League, que lo tiene como único líder al Manchester City, un punto más que el Arsenal, que tiene un juego más.

En las últimas horas, se conoció que Alexis Mac Allister está en la mira de Liverpool, que dirige el alemán Jürgen Klopp, equipo que habría ofrecido a Brighton And Hove Albion una propuesta por el jugador, según la prensa deportiva inglesa. Dichos medios indicaron que el futbolista argentino habría pedido a la dirigencia ser cedido en el próximo mercado de pases europeo.

Seguir leyendo: