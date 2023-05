Loughgall, el equipo de un pueblo de 282 habitantes que rompió todos los récords de Europa: “Cuando entrenamos somos el 10% de la población”

Loughgall se consagró campeón de la segunda división con la valla más goleadora y la menos vencida

Tristezas, alegrías, festejos, celebraciones, desahogos o llantos. El catalizador de emociones que recubre al fútbol lo transforma en uno de los deportes más populares del mundo por la posibilidad de soñar ante la adversidad porque dentro de la cancha nunca dejarán de ser 22 jugadores corriendo detrás de una pelota. En variadas ocasiones, esas sensaciones se ocultan en mochilas ineludibles del sentimiento de una ciudad o Nación en busca de un objetivo que deja de ser individual para transformarse en una corriente de masas. Justamente, el Loughgall es un fiel reflejo de esta situación. Un club con escasa historia que, a partir de la próxima temporada, será el elenco de la ciudad menos poblada de Europa en jugar un torneo de Primera División.

Te puede interesar: El espeluznante vuelco de un piloto de NASCAR y la grave lesión que sufrió por el choque

¿Cuántos habitantes tiene? 282. Para dimensionar este número, la localidad situada en el condado de Armagh, Irlanda del Norte, posee menos población que la Antártida en cualquier etapa del año o el Vaticano. Así de singular es el caso de un equipo que se consagró campeón el sábado 15 de abril ante Dundela por 3-1 como visitante. A falta de dos jornadas para el final, concretó su ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol norirlandés, tras 16 años de ausencia. Los goles de Benjamin Magee, Aaron Duke y Andrew Hoey sentenciaron la historia, a pesar del descuento final de Andy Hall, para el delirio de los 57 hinchas que asistieron al compromiso.

“Estamos en una nube. Llevamos varias temporadas quedándonos a punto del ascenso y por fin lo hemos podido conseguir”, confesó Mark Pierson, secretario general del club, en diálogo con el diario español Marca. Esto se debe a que habían sido campeones de la NIFL Championship en 2010, pero la Federación de Fútbol de Irlanda del Norte no le concedió la licencia para competir en Primera División. El COVID-19 también le quitó la posibilidad de concretar la ansiada meta por la cancelación de una temporada en la que iban en dirección al campeonato. A pesar de tener “uno de los presupuestos más pequeños de la categoría”, según señaló Pierson, esto no fue impedimento para sacarle ocho puntos de ventaja al Warrenpoint, principal perseguidor y con quien cayó en el primer partido frente a su público tras conseguir el torneo.

El festejo del plantel de Loughgall con sus hinchas

La labor de su arquero, Berat Turker, fue fundamental para este presente con 19 vallas invictas, récord del certamen. Su equipo sufrió 23 goles en 37 partidos disputados. La solidez defensiva lo catapultó al once ideal de la competición en compañía del zaguero central, Ben Murdock, y el volante Pablo Andrade. Todo esto bajo la estructura de un club con pocas alternativas a la hora de reforzarse, a causa de la escasa población. “El pueblo es pequeño, pero alrededor tenemos alguna ciudad importante que, además de jugadores, nos aportan un grupo de aficionados leales que acuden al campo a apoyarnos”, afirmó su entrenador, Dean Smith. Esto no imposibilita tener baluartes de sus categorias menores como Luke Cartwright, Nathaniel Ferris y Lee McMenemy, quienes ya conforman la plantilla profesional.

Te puede interesar: El áspero cruce entre Cuti Romero y Wout Weghorst en el empate del Tottenham y el Manchester United por la Premier League

En este sentido, Pierson profundizó: “Tenemos 18 equipos en la cantera, con más de 300 jugadores luciendo nuestra camiseta y el camino hacia el primer equipo está bastante abierto”. Sin embargo, las bromas están a la orden del día dentro de una entidad que superó a Streymnes como la ciudad con menos habitantes en tener un equipo en la división de oro avalada por UEFA. Esta locación de Islas Feroe con 334 habitantes es la sede del EB/Streymur, bicampeón de liga en 2008 y 2012. Así lo cuenta Smith: “Es cierto que en el pueblo se comenta que cuando entrenamos martes y jueves somos prácticamente el 10% de nuestra población”.

Su designación en el cargo no fue una mera elección en 2016 porque posee su propio pergamino con esta camiseta. El Loughgall Football Club fue fundado en 1967 por iniciativa de un grupo de hombres de la localidad. En su primera temporada, logró el ascenso y, al año siguiente, se consagró campeón invicto dentro de una categoría en la que se alzó con cuatro títulos adicionales logrados en forma consecutiva desde 1976 a 1980. No fue hasta 11 años después que fue aceptado para jugar en la División B de la liga irlandesa, competición en la que volvió a lograr el tetracampeonato entre 1995 y 1998, pero esto no alcanzó para que la Liga le otorgara el ascenso. En 1999, Alfie Wylie se marchó tras 13 años en el cargo y aún ostenta el rotulo del DT más veterano de los Villagers.

Lakeview Park, la casa del Loughgall

Recién en 2003 logró su pasaje a Segunda División y permaneció en la máxima divisional desde 2004 hasta su descenso en 2007. La siguiente temporada fue la más exitosa de la historia bajo la conducción técnica de Niall Currie. El plantel ganó el campeonato y llegó a sendas finales de la Copa Bob Radcliffe, la Copa Mid Ulster, la Copa Intermedia y la Copa Carnegie League. Dean Smith marcó en esas cuatro finales. Hoy, como entrenador, repasa el hito histórico logrado en ese rol: “Es el mayor logro en la historia del club”.

Te puede interesar: La impactante imagen de las piernas de dos corredores keniatas al finalizar una media maratón

Este orientador agarró al equpo en los últimos lugares y lo llevó a los primeros planos del fútbol de Irlanda del Norte: “La transformación del club ha sido total: cuando llegué ni siquiera había campo de entrenamiento en Loughgall”. En charla con la BBC, agregó: “Esta vez estábamos preparados para el ascenso. Llevo seis años y medio en el club y cada año hemos ido mejorando. El ascenso no va a servir para pararnos, queremos seguir avanzando”.

“Tenemos nuestro propio gimnasio, un cryo-spa en el lugar (terapia de baño de hielo que acelera la recuperación de los jugadores) y, obviamente, también un campo de juego, así que ya sabes, las estructuras están listas para subir”, detalló sobre las comodidades del lugar.

Lakeview Park se ha transformado en una auténtica fortaleza en esta gesta, pero el siguiente desafío es llegar con las obras para acoger los partidos de la Primera División en un estadio con capacidad para 3000 personas, 10 veces más que la cantidad de habitantes del pueblo. “Hemos hecho muchas mejoras en el terreno y continuaremos haciéndolas durante la temporada cerrada nuevamente, ya que no queremos quedarnos quietos”, manifestó Smith, aunque el Glenavon, club de la NIFL Premiership, ofreció su reducto (Mourneview Park) para hacer de local en una ubicación a cuatro kilómetros de distancia: “El pueblo está muy orgulloso y todo es muy emocionante en este momento”.

Lakeview Park, el estadio de Loughgall

“Estábamos decepcionados en las últimas temporadas por no ascender”, recuerda el padre de la criatura, mientras que el directivo destaca que han recibido distintas felicitaciones, como la del Larne, campeón nacional que logró su primera corona local en 134 años de historia, un récord que superó a lo logrado por Leicester (132) en la Premier League 2015/16. Sin embargo, la fiebre por la escuadra no es exclusiva de la minúscula localidad. “España es un lugar muy popular para las vacaciones de nuestros jugadores y aficionados. Incluso tenemos una peña en Altea fundada por un vecino de Loughgall que se mudó allí recientemente”, relató Pierson, quien no descartó jugar en un futuro un amistoso en el municipio que compone a la provincia de Alicante para fortalecer los lazos futbolísticos.

Por lo pronto, la única meta en lista es “evitar el descenso”, pero el director de la orquesta sueña en grande: “Estamos emocionados de subir. Sabemos que será una temporada muy difícil el próximo año, pero creemos en lo que les estamos pidiendo a los jugadores y somos más que capaces de defendernos en la liga”. Solo el campeón de la divisional obtendrá un boleto para la fase de clasificación a la Champions League.

El punto en lo alto de la cima se observa lejano, pero el mejor arquero de la divisional avisó que se quedará en el plantel, a pesar de que su contrato finaliza a mitad de año. Sin lugar a dudas, una parte importante dentro un plantel semiprofesional, que también cuenta con la nominación de Murdock, su muralla defensiva, como uno de los tres mejores jugadores de la Segunda División y apuesta a seguir escribiendo los libros dorados de una historia con 56 años de vida.

Seguir leyendo: