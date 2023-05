Denunciaron al Kun Aguero por incitación a la violencia tras sus dichos contra el árbitro del clásico de Avellaneda

El Kun reclamó por el arbitraje y sus dichos llegaron a la Justicia

El clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing continúa generando coletazos a partir del arbitraje de Yael Falcón Pérez. La igualdad 1-1 desarrollada el 16 de abril pasado tuvo la gran polémica del duelo por un empujón de Nicolás Vallejo a Facundo Mura en el límite del área, que el juez sancionó con un penal convertido por Matías Rojas. Este hecho volvió a la superficie en las últimas horas por la denuncia que realizó la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) contra Sergio Agüero por incitación a la violencia.

El titular de la agencia, Eduardo Aparicio, ofreció mayores precisiones en diálogo con TN. Afirmó que Aprevide se presentó en la investigación como ente encargado de hacer cumplir la ley: “Él es una figura pública y tiene que hablar con responsabilidad”. Esto se produjo luego de que la Agencia tomó conocimiento de las intimidaciones al árbitro y su círculo íntimo, ya que también se registraron pintadas y el lanzamiento de bengalas en el domicilio de su madre sumados a “comentarios intimidantes” por su labor en el encuentro desarrollado en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. En este sentido, en la presentación se indican diferentes palabras del Kun después del partido, que tomaron otro cariz tras la violencia sufrida por el colegiado.

El mensaje del Kun Agüero contra Yael Falcón Pérez

El mismo día del encuentro por la fecha 12 de la Liga Profesional, Agüero respondió preguntas de sus seguidores sobre la jugada ocurrida en la primera etapa. “La explicación del arbitro es lo peor”, le escribió un usuario y el protagonista no se calló: “Eso es lo peor: explica que empieza afuera y cae adentro. Si tenés que cobrar donde empieza, cara de termo”. Tampoco se limitó a dar su observación en una transmisión de Twitch: “La verdad, está para meterle un sopapo al cabeza de termo este”.

Estos comentarios fueron calificados de “agresivos y descalificantes” y que podrían interpretarse “instigadores a la violencia, más aún tratándose de un formador de opinión y referente de la disciplina deportiva”, según se pudo extraer de la investigación que lleva a cargo la Justicia.

Horas después del clásico, Falcón Pérez brindo una entrevista sobre lo sucedido: “Soy docente y hay cosas que son inadmisibles. Tuve amenazas para mi hermano, que vayan a la casa de mi madre, digan a qué hora sale mi hijo del colegio, no son situaciones buenas”. “Creo que en el periodismo hay partidarios e imparciales y no hay problema con eso. Pero denigran a los árbitros y somos personas, no somos robots. Tenemos una vida normal, salgo a comer con mi mujer, voy al supermercado. Ojalá algún día cambie y lo viva como cuando era chico y veía los partidos”.

* La gran polémica del clásico de Avellaneda

