Manchester United busca a Lautaro Martínez y podría pagar una suma millonaria

Lautaro Martínez, en el ojo del Manchester United (REUTERS/Daniele Mascolo)

La temporada ingresó en su etapa final en Europa y varios equipos comenzaron a estudiar el mercado de pases para reforzar a sus equipos. Este es el caso del Manchester United, entidad que intentará cerrar en la próxima ventana de transferencias a un centrodelantero.

Luego de la salida de Cristiano Ronaldo, los Diablos Rojos cuentan en esa posición del campo de juego con el francés Anthony Martial o con el neerlandés Wout Weghorst. Sin embargo, ninguno de los dos sería del total agrado del director técnico Erik ten Hag.

Si bien la primera opción de la dirigencia era el inglés Harry Kane, segundo máximo goleador del torneo detrás de Erling Haaland y principal figura del Tottenham, su elevada cotización haría que los de Manchester salgan a buscar una alternativa. Los Spurs piden casi 115 millones de euros.

Según informa Football Insider, el estratega neerlandés acercó otro nombre, el cual considera que calzaría a la perfección dentro de su esquema producto de su poder goleador y su entrega a la hora de presionar alto al rival. Se trata del campeón del mundo en Qatar 2022 Lautaro Martínez.

El mencionado medio afirma que “los Red Devils han identificado al jugador de 25 años como posible fichaje de verano en caso de no lograr traer a Harry Kane a Old Trafford” y consideran que podría salir del Inter de Milán por un monto cercano a las 70 millones de libras esterlinas (casi 80 millones de euros). No obstante, advierten que el Toro también es seguido de cerca por clubes como Real Madrid de España y Arsenal de Inglaterra.

En caso que la operación llegue a buen puerto, Lautaro Martínez compartiría plantel con sus compañeros en la selección argentina Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho.

Sport Mediaset, por su parte, se hizo eco de la noticia pero remarcó que el Neroazzurro no tiene intenciones de desprenderse de una de sus máximas estrellas, quien lleva 21 goles y ocho asistencias entre Serie A, Champions League y Copa Italia. El hombre surgido de la cantera de Racing tiene contrato con los italianos hasta 2026.

La única manera que los de Milano consideren vender a algún futbolista es en caso de no conseguir el boleto a la próxima Champions League (actualmente es el último en ingresar mediante la tabla de posiciones del torneo local y es uno de los semifinalistas de esta edición). Pero el mencionado medio sólo pone en esa lista a jugadores como el neerlandés Denzel Dumfries o el italiano Alessandro Bastoni.

Los dirigidos por Simone Inzaghi marchan en la cuarta colocación de la Serie A con 57 unidades (las mismas que Milan e Inter, pero se encuentra en zona de Champions League por diferencia de gol), son finalistas de la Copa Italia (se medirán ante Fiorentina) y están en semifinales de la Liga de Campeones (chocarán ante su clásico rival Milan).

Los de Erik ten Hag, por su parte, también se ubican en la cuarta posición de la Premier League, lo que les da un lugar en la próxima Champions League. Conquistaron la Copa de la Liga (vencieron 2-0 al Newcastle), son finalistas de la FA Cup (se verán las caras ante Manchester City) y cayeron en los cuartos de final de la Europa League ante Sevilla de España.

