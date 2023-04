Almirón habló tras la victoria de Boca ante Racing: la explicación sobre el singular rol de Advíncula y su mensaje a Payero

Boca Juniors sumó su segunda victoria desde que Jorge Almirón asumió como director técnico y lo hizo nada menos que ante Racing en una semana que será clave porque debe enfrentarse ante Colo-Colo por la Copa Libertadores en Chile y contra River Plate en el Monumental. Después de la victoria, el entrenador habló en conferencia de prensa y se mostró feliz por la actuación de su equipo.

Una de las grandes consultas estuvo vinculada a la posición de Luis Advíncula. El peruano, que juega como lateral derecho, esta vez se posicionó por delante de Marcelo Weingandt y por momento funcionó como extremo por ese sector, siendo clave en el segundo gol del Xeneize.

Te puede interesar: Jorge Almirón reveló que la posición de Luis Advíncula “era un riesgo”, pero quedó sorprendido con detalle

“Uno intenta hacer algo que cree que puede hacer, lo había hablado con Luis y creía que podía rendir ahí. Creía que por ahí podíamos atacar, era hacer el desdoble con el Chelo (Weingandt) por ese lado”, explicó el DT, que incluso confesó que no esperaba la formación que Gago plantó: “Yo pensé que iba a jugar (Gabriel) Rojas en el lateral izquierdo, pero jugó Piovi. Pero yo confié en Luis y las jugadas de inicio, con espacios, las aprovechamos”, sostuvo.

Al ser preguntado sobre si piensa repetirlo en esta función, fue sincero: “La posición natural de Luis es lateral derecho, está en la selección (de Perú) por eso, pronto se puede sumar Langoni ahí. Pero es una variante importante. Era un riesgo, pero lo había hablado con él, él es muy fuerte físicamente y teníamos confianza en que podía andar bien”.

Te puede interesar: Refuerzo gratis y del gusto de Jorge Almirón: quién sería la nueva cara de Boca Juniors en el próximo mercado

Almirón también se lamentó por la expulsión de Martín Payero, quien le dio un golpe a Nardoni en un tumulto entre los jugadores de ambos equipos y se perderá el Superclásico del próximo domingo: “Me duele porque sé que adentro a veces uno reacciona mal, lo sé porque fui jugador, y el que se siente mal ahora es él. Él reaccionó tratando de defender a un compañero, yo no he visto la jugada y más allá de que se pierde un partido importante, yo quiero que sume minutos. Ahora no hace falta decirle nada, sé lo que debe sentir como jugador. Le tocará jugar a otro”.

Por otro lado, aseguró que en esta semana de prácticas, la primera completa desde su asunción, pudo ver una evolución en los jugadores y por eso confía en que esta victoria sea un punto de partida: “Todos están creciendo, yo estoy muy contento por la predisposición de todos los jugadores, hay un gran grupo. De las puertas para adentro siempre fueron positivos cuando la estaban pasando mal. Estamos creciendo todos como equipo, la idea era esa, armar un buen equipo”. Y agregó: “En los entrenamientos se ve una mejoría a la predisposición y dinámica para trabajar”.

El miércoles, Boca Juniors visitará a Colo-Colo por la tercera fecha de la Copa Libertadores y el domingo se enfrentará a bPlate en el Monumental. Sin dudas, Almirón ha comenzado con el pie derecho una semana que podría marcar un quiebre en la temporada.

Seguir leyendo: