17 frases de Jorge Ameal: dardo a Battaglia, indirecta al Tata Martino, lo que lo sorprendió de Almirón y Riquelme presidente de Boca

Para Ameal, la gestión actual de Boca Juniors es de 8 ó 9 puntos

Jorge Amor Ameal visitó los estudios de TyC Sports y dialogó por casi una hora con los periodistas del programa Presión Alta. El presidente de Boca Juniors no esquivó tema por tratar, se refirió a la salida de Sebastián Battaglia, la no llegada de Gerardo Martino y la sorpresa que se llevó con Jorge Almirón, el nuevo entrenador. Asimismo, habló de los comicios que se celebrarán a fin de año y no dudó que la actual gestión ganará las elecciones.

Sobre las salidas de los tres entrenadores que tuvo esta gestión, Ameal valoró que todos fueron campeones y se ganaron seis títulos de ocho posibles. “Los técnicos son seres humanos. Sacando a Miguel (Russo), que es un excente ténico, los otros dos (Battaglia e Ibarra) son de nuestra casa y nos dieron satisfacciones, sienten lo que la gente piensa. Llegan a un momento que dicen me voy, renuncio”.

Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, ex entrenadores de Boca Juniors

Sin embargo, la partida de Seba no fue por decisión del DT sino un despido tras una crítica en la conferencia de prensa posterior a la eliminación con Corinthians de la Copa Libertadores. “Hay casos y casos, el caso Battaglia es otro tema totalmente distinto que hoy no viene mencionarlo. Hay que quedarse con el recuerdo que ha sido un buen jugador de Boca, después hay que tener mucho cuidado con las declaraciones poque no solo golpea a la comisión directiva sino al hincha, que es lo más importante que tiene la institución. ¿Si tiene las puertas cerradas? No lo sé, hoy tenemos un gran técnico, estamos contentos y llegado el momento se evaluará”, agregó, al tiempo que aclaró: “La noche que se decidió lo de Battaglia yo hablé con Román y el Consejo y dije lo que pensaba. Estoy al tanto de todo. Si vamos a contratar un jugador yo lo sé antes, sé el jugador y el dinero”.

Otro de los momentos destacables de la entrevista a Ameal fue cuando se habló de la negativa de Gerardo Martino a asumir que sería por el “clima político”. En este sentido el presidente afirmó: “Es difícil soportar la presión en Boca. Tengo entendido otra cosa yo, no fue eso sino la presión. Hay que aguantarla. Repito, es difícil dirigir y estar en Boca”.

La indirecta de Ameal al Tata Martino por su negativa a asumir como DT de Boca

Sobre el mismo tema, amplió: “Dirigir a Boca es muy problemático. Hay una persona que no tiene discusión, Carlos Bianchi, después todos incluso a Guardiola lo discuten acá. Estamos muy contentos de los técnicos que tuvimos y el que tenemos. Nadie quiere traer alguien para cambiar. La presión es muy grande, dentro y fuera de la cancha. Recuerdo que Brindisi, quien nos renunció en cancha de River tras perder un clásico e intentamos convencerlo de que siguiera, nos dijo ‘yo no tengo problema, el problema es mi mamá cuando sale que le dice barbaridades la gente’. Esto es Boca, una pasión. El técnico que ya trabajó y conoce el club sabe esto”

Jorge Almirón es el nuevo entrenador y tras cuatro partidos ya ha hecho cambios importantes, como el que se vio este miércoles con la práctica total abierta a la prensa. “Yo no no loconocía. Me resultó una persona excepcional, con vocación de trabajo y ganas. Dentro de esto se planteó el tema de entrenamientos abiertos. Será una vez o dos por semana, no es problema eso. Desde que llegó Almirón que es muy corta su estadía, Boca ha mejorado muchísimo, el equipo tiene otra dinámica. Se ve la mano del técnico. Antes era criticado que le fue mal en tal lado o en el otro, y me parece muy mal que se critique a un trabajador. Ha ordenado el club con trabajo. Yo quiero ganra siempre así sea jugando mal, obviamente me gusta ganar, jugar y golear, pero ganar primero, eso fundamental”.

Ameal y su relación con Juan Román Riquelme

Por último, el mandatario boquense no dudó que Riquelme, o la actual gestión, ganará las elecciones que se celebrarán a fin de año. “Con Román estoy 11 puntos. Hablamos prácticamente todos los días. Estamos muy bien y contentos, a Román mucha gente le cuesta entenderlo, no da reportajes, vive adentro del club, todos los días trabajando para la institución. Trabaja como el Consejo que tantas veces es criticado. Promocionamos chicos y las inferiores están bien, se logran campeonatos y no tenemos una prensa que nos acompaña. Es que hay muchos periodistas que ya están jugando a la política en Boca. Gracias a Boca Juniors lorgraron tener un presidente en Argentina”.

Y justamente a este último punto, donde apunta directamente a Mauricio Macri, Ameal no duda que ganarán las elecciones aún teniendo enfrente al ex presidente del club. “Hoy por las encuestas no hay ninguna duda que se gana. Con respecto a mí, pienso en gestionar y en su momento tomaremos decisiones. Pero no me cabe dudas de que Riquelme va a ser presidente de Boca. Obviamente que lo voy a votar. Hay un sector que no lo quiere, que históricamente no lo quiso así sea el mejor jugador de Boca. Un sector interno, aquel al que alguna vez le hizo (gesto de Topo Gigio), por algo lo hizo. En alúgn momento alguien dijo que o trajo dos veces (por Macri) y no es así. La primera vez que vino el que lo mira es Carlos Bilardo, y la segunda oportunidad que viene al club lo trae Pedro Pompilio (ex presidente). Y hay una tercera que yo le renuevo el contrato y parte de la comisión directiva renunció. Yo era parte de la comisión directiva del ex presidente. Decían que lo querían para la gente, pero lo interno no era así”.

Mauricio Macri junto a Andrés Ibarra, su candidato para las próximas elecciones en Boca Juniors

Y concluyó sobre el tema: “Nos parece muy bien (que se presente Macri a las elecciones). Después tiene que convencer al socio, a mi no me va a convnecer. Las encuestas que sondeamos son con Macri en la lista opositora. ¿Si Di Zeo se presenta y lo avalan los socios, por qué no? Lo conozo a Rafael, algunos dirigentes dicen ‘yo nunca lo vi’, yo digo que lo conozco y tengo buena relación”.

Por último, hizo un importante anuncio. “Creo que en 15 ó 20 días vamos a confirmar un sponsor muy importante. Será por un contrato por 2 años para que la comisión directiva próxima tenga la posibilidad de mejorar el contrato”.

Otras frases destacadas de Ameal:

Las críticas de Pergolini : “Sí molesta. Él no lo debiera hacer. Cuando renunció estuve tratando de convencerlo 45 minutos e incluso pedí una licencia. Evidentemente cuando él habla lo siente que no está más en Boca. Después de eso no lo vi más. En lo personal me parece una buena persona, me parece muy mal cuando critica habiendo sido un dirigente”.

Ameal le apuntó a Pergolini por las críticas y aseguró que las encuestas lo dan ganador

El puesto de Boca en la Liga Profesional : “No me gusta, tenemos que tener más puntos. Perdimos algunos que no merecimos, pero cuidado que podemos alcanzarlos eh (por River Plate). No está nada terminado para nosotros”.

El superclásico que se viene : “No hay equipo que esté en la Argentina a 4 goles de otro. No existe. River juega muy bien, pero nosotros vamos a pariticpar de este campeonato muy bien. Creo en la remontada, obvio”.

Ameal y la postura de Boca Juniors si Sebastian Villa es condenado

La posible condena a Sebastián Villa : “Lo mejor que le puede pasar es trabajar, para ellos no es un juego sino un trabajo. Lo tiene que determinar la justicia y luego nos reuniremos la comisión directiva y decidiremos. Villa es un muy buen ser humano en el trato diario que tuve, el ser humano jugador. Si fuera condenado lo decidirá la comisión directiva. Todos somos responsables y lo resolveremos”.

Ameal dio detalles de los avances de la Bombonera 360, el proyecto para expandir el estadio

Proyecto Bombonera 360 : “Pasa de 55 mil a 80 mil espectadores. Boca aún no tiene la zonificación. Luego, tendrá que comprar las propiedades linderas. Algunos venden otros no y especulan. Nos reunimos con el Gobierno que nos atendió muy bien y hablamos con distintos bloques. De la Bombonera no nos vamos, no creemos en una cancha de tenis ahí. Hay que respetarla porque es reconocida en el mundo por todos. Es un estadio emblemático. Nos falta capacidad, sobra gente. Nuestra intención es sacar la ley y trabajar, pero no para nosotros, para los próximos tiempos porque es la Bombonera es de todos. No sirve comprar solo los frentistas, tenes que comprar todo, y lleva un tiempo. Esto tiene autogestión. La expropiación es más difícil, el barrio de La Boca no es el barrio de los genoveces, es otro barrio, otra realidad social y económica”.

Que dijo Ameal sobre el filtro de Boca que no paso Rafa Di Zeo

El filtro que no cumplío Rafael Di Zeo para volver a la tribuna de Boca : “Contó con entradas de una peña del Interior, le dieron dos de protocolo. Por eso pasó y entró a la cancha. Lo demás lo tendrá que resolver la justicia, que lo liberó y hay periodistas que lo siguen acusando. Hay que resolver las cosas de fondo, sino es gatopardismo”.

Cómo están para el Superclásico ante River y su relación con su presidente, Jorge Brito . “Estamos muy bien, contentos con nuestro plantel y los jugadores. Hay que ver el partido cómo sale, confiamos mucho en nuestros jugadores y cuerpo técnico. Con Brito tengo una excelente relación, es un gran dirigente. Hablo de todo con él, no solo de las finales pendientes que son dos. Hay momentos que se pueden y otros no. Hoy están dadas las condiciones para que se jueguen. Nosotros queremos jugarlas a todas y ganarlas en la cancha”.

