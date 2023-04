El desesperante momento en el que un esquiador quedó atrapado en una avalancha

El estadounidense compartió las imágenes del terrorífico momento que vivió

Quienes se apasionan por los deportes extremos porque disfrutan de la adrenalina saben que este tipo de prácticas tienen un factor de riesgo altísimo e imprevisible y que generan que cada aventura pueda ser la última. Esta misma sensación vivió hace algunas semanas el esquiador Owen Leeper en los bUnidos.

Te puede interesar: Del “lo veo en Barcelona” al “sería muy burro que no nos ayudara”: repercusiones tras la oferta para el regreso de Messi

En su cuenta de Instagram, el norteamericano compartió la grabación del accidente que sufrió en Jackson Hole, Wyoming, cuando intentó un descenso tan peligroso que terminó con una dura caída : “Tanta suerte que solo me disloqué el hombro y los puntos en la rodilla”, comentó aliviado sobre las consecuencias que sufrió.

“El pronóstico de avalancha era moderado, con cielos soleados, las temperaturas estaban en los 20 grados en la elevación superior. Examiné el paracaídas hace un par de días. No estaba demasiado preocupado por una avalancha, porque teníamos varios días de asentamiento desde la última tormenta y el viento estaba manteniendo la nieve fresca, así que los toboganes mojados tampoco estaban en mi mente. Estaba más preocupado de que fuera demasiado rocoso”, explicó a sus más de 160 mil seguidores en la popular red social.

Te puede interesar: El posteo de Luis Suárez junto a Lionel Messi que disparó la ilusión de los fanáticos del Barcelona: ¿anticipó el regreso?

“En la tercera curva todo se agrietó, traté de hundir mis manos para evitar resbalar, pero la nieve agarró mis esquís, traté de alcanzar mi bolsa de aire, pero mi hombro estaba enterrado en la nieve y no pude llegar a antes de prepararse para el impacto contra las rocas. Una vez que golpeé la primera roca, supe que tenía que mantener los pies debajo de mí, porque la roca en el medio estaba a punto de golpear, mis esquís me lanzaron contra la pared, pude levantar las manos y agarrarme antes de golpear mi cara, probablemente saltándome el hombro en ese momento. Me esforcé por mantener los pies debajo de mí, sabiendo que tenía otra banda de rocas que despejar. Milagrosamente reboté sobre la última sección de rocas hacia la nieve”.

Leeper logró detener su caída y allí se dio cuenta que su hombro estaba fuera de lugar, por lo que no iba a poder salir de allí. Por eso, llamó a uno de sus amigos por radio, que esquió hacia el lugar. Pero, no lograron colocar su hombro y terminaron pidiendo ayuda al servicio de emergencias que lo sacó de la montaña en helicóptero.

Te puede interesar: Revelaron el motivo que alejó a Neymar del Real Madrid cuando era una promesa de 13 años: “Nunca vi un caso como él”

“Se necesitaron tres personas para finalmente colocar mi hombro en la sala de emergencias. Todos los días en la montaña son riesgosos, no hay un día de la temporada en el que el peligro de avalancha sea “ninguno”. Todo esquiador de travesía comprende los riesgos. Lo importante es minimizar los riesgos cuando sea posible, pero no puedes eliminar todos los riesgos mientras practicas el esquí extremo. Me siento muy afortunado de haber salido con heridas leves. Definitivamente pensaré en este accidente cada vez que salga”, escribió.

Toda la secuencia quedó grabada por su cámara GoPro y por el drone que lo acompañaba, por lo que en los videos que él mismo compartió en sus redes se puede apreciar el nivel de peligrosidad de lo que sufrió por el desprendimiento de la nieve.

Seguir leyendo: