Huracan visita a Tigre para salir de los últimos lugares en la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

La fecha 13 de la Liga Profesional llega a su fin este martes con el encuentro que protagonizarán Tigre y Huracán en el Estadio José Dellagiovanna. Este partido reúne a dos elencos con realidades antagónicas sumado a que el ciclo de Diego Dabove en el Globo comenzó a pender de un hilo por los malos resultados. El árbitro será Fernando Echenique. El inicio está pactado para las 19.30 horas con transmisión de ESPN Premium.

Te puede interesar: San Lorenzo y Huracán perdieron y Tigre logró un gran triunfo en Colombia ante Deportes Tolima por la Copa Sudamericana

El Matador intentará aprovechar el presente de su contrincante para extender su racha de cuatro encuentros sin perder entre el plano local y la Copa Libertadores. Además, los dirigidos por Diego Martínez se recuperaron de tres derrotas consecutivas en el ámbito doméstico para escalar hasta la 15° ubicación con 16 unidades, aunque deben hallar el camino de la regularidad, ya que están equilibrados en cuatro victorias y misma cantidad de empates como de caídas.

Debido al desgaste físico de su viaje a Colombia para vencer a Deportes Tolima por Copa Libertadores, Martínez dispondría una serie de modificaciones con las salidas de Martín Ortega, Sebastián Prieto, Agustín Cardozo y Martín Garay para los ingresos de Lucas Blondel, Lautaro Montoya, Sebastián Prediger y Aaron Molinas. Mateo Retegui es el goleador de la Liga Profesional con 8 de los 12 tantos anotados por el Azulgrana, pero continuará desafectado por lesión.

Te puede interesar: La tabla de méritos de las Copas Libertadores y Sudamericana: cuánto dinero embolsaron los clubes por ganar hasta ahora

En la vereda opuesta, Huracán debe retrotraerse al 17 de febrero para encontrar su último triunfo en Liga ante Barracas Central como local. La igualdad sin goles ante Argentinos cortó una racha de cinco derrotas consecutivas y su buen comienzo ante Guaraní por el Grupo B de la Copa Sudamericana quedó en el olvido por el 0-1 frente a Emelec en Ecuador.

El anunció de la Liga Profesional, que pasó el compromiso del lunes al martes por “cuestiones organizativas”, le vino bien a ambos elencos para recuperarse de un extenso viaje al exterior, pero en particular a Dabove, que podría repetir el equipo que cayó en el Estadio George Capwell. Sin embargo, sus declaraciones recientes ponen especial enfásis a lo que suceda en Victoria: “Este momento me preocupa y me incomoda. Tuvimos unos primeros meses muy lindos, con una expectativa muy linda y ahora metimos una racha que ya nos genera situaciones incomodas. La manera de devolverle la tranquilidad a la gente es ganando. Hay que acomodar rápido esto y salir hacia adelante”.

Te puede interesar: Liga Profesional: Belgrano venció a Newell’s y quedó como escolta de River Plate

A pesar de que ninguno de los dos clubes posee riesgos con los promedios, Tigre debe sumar puntos con la mira puesta en la clasificación a las copas del próximo año, mientras que el Globo observa de cerca los últimos lugares. Está 23° con 13 unidades, a 5 de Unión, el último del campeonato. Cabe recordar que el colista de la tabla anual a fin de 2023 descenderá a la Primera Nacional.

Probables formaciones:

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Emanuel Aguilera, Abel Luciatti y Lautaro Montoya: Lucas Menossi, Sebastián Prediger y Alexis Castro; Aaron Molinas; Blas Armoa y Facundo Colidio. DT: Diego Martínez.

Huracán: Lucas Cháves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Joaquín Novillo, Guillermo Benítez; Santiago Hezze, Federico Fattori, Lucas Castro; Juan Carlos Gauto, Nicolás Cordero y Valentín Burgoa. DT: Diego Dabove.

Estadio: Estadio José Dellagiovanna

Árbitro: Fernando Echenique.

Hora: 19.30

TV: ESPN Premium

Tabla de posiciones: