7 frases de Miguel Russo: qué dijo sobre su conflictiva salida de Boca, por qué River “está a otro nivel” y el reto a Giaccone por sus dardos a Valentín Barco

Rosario Central y Boca Juniors protagonizaron un encuentro caliente que terminó empatado 2 a 2 y tuvo además las expulsiones de ambos entrenadores, Miguel Ángel Russo y Jorge Almirón. El Xeneize se llevó la igualdad en el décimo minuto de adición por el gol de Nicolás Figal y todo fue enojo y desazón para un Canalla que da pelea en la Liga Profesional.

Sobre este encuentro, su expulsión y su conflictiva salida como entrenador de Boca Juniors habló Miguel Ángel Russo en diálogo con F12 por ESPN. Además, reveló que retó a Lautaro Giaccone, la gran figura del partido, por sus dardos contra Valentín Barco, el lateral juvenil de Boca Juniors.

“De todos los clubes que me fui nunca hablé. Siempre hablo del mío, que es lo más lógico y normal. Tengo un gran respeto hacia Boca, no discuto con nadie. No es bueno el que estuvo y no está que salga a hablar, no tiene sentido. En el momento que te vas decís las cosas o después no las digas”, expresó acerca de su despido como DT del Xeneize.

Lejos de polemizar, contó que habló con Riquelme. “Sí antes del partido lo llamé. Cada tanto hablamos y estamos disponibles todos. Mi relación es normal y natural”. Sobre Valentín Barco, juvenil que él hizo debutar en primera división con 16 años, destacó: “Me tocó ponerlo a mí. Es un chico con mucho futuro. Le vi muchísimas condiciones, pero es un proceso y lleva un desarrollo de competencia”.

Acerca de los dichos de Giaccone, quien sostuvo que atacaron por el sector de Barco y Valentini que eran los puntos débiles de Boca, Russo reveló: “Lo reté a Giaccone, quien igual pidió disculpas. Somos los primeros que tenemos que hablar de nosotros. Tiene que hablar de uno y no del rival. Son chicos, falto de experencias y hay que pasarla. Se retractó, se confundió y estuvimos hablando. Hay que hablar de uno y no del rival”.

En otro orden, dijo que River Plate “es otra cosa, tiene otro tipo de nivel, de estructuras y de formas”. Además, sostuvo que “permanentemente se va fortaleciendo”, mientras que sobre el sueño de volver a contar con Di María dijo: “Lo determina Angelito, pero hay que darle un formato de club que esté de acuerdo con él. Eso buscamos, mejorar el club con todo sentido y formas. Será una decisión de él, pero hay que alimentar el crecimiento del club, que sea competitivo. Cuando lo decida, Central es su casa, no hay que preguntarle cuando sí y cuando no”.

Para terminar, pidió disculpas por su expulsión y contó por qué reaccionó de esa manera: “Pido disculpas y me arrepiento. Fue exclusivamente por el cambio. No me quejo de los minutos que dio de adición, del penal, del VAR ni de nada. Nos empataron sobre la hora y tenemos que corregirlo. Tuvims jugadores golpeados y los cinco cambios hoy son importantes. Decido hacer dos para cubrir una ventana, y entre el cuarto árbitro y el referí no sé cómo es la forma y me hacen ingresar a uno solo. En el fútbol actual una ventana es mucho. Eso fue lo que me molestó. Estuvo mal mi reacción, pido disculpas”.

