La prioridad de Zinedine Zidane con un gigante italiano en medio de los rumores que lo vinculan a Real Madrid y PSG

Zidane ganó 11 títulos en su única experiencia realizada en el Real Madrid (Reuters)

Zinedine Zidane es uno de los entrenadores que continúa sin trabajo. Desde el 27 de mayo de 2021, tras la culminación de su segunda etapa en el Real Madrid, su nombre continúa ligado a la Casa Blanca ante una eventual salida anticipada de Carlo Ancelotti. París Saint-Germain (PSG) es otro de los equipos dentro de su radar y, a diferencia de otros momentos, Zizou finalizaría su descanso prolongado con el objetivo latente de volver a la conducción en el comienzo de la próxima temporada. Atento a esto, un viejo amor volvió a sonar en su futuro y tomaría la delantera en su arribo.

El medio francés RMC Sport detalló que Zidane tiene como máxima “prioridad” a Juventus, escuadra que busca un sustituto de Massimiliano Allegri. El actual DT posee contrato hasta mitad de 2025 con un salario superior a los USD 7.700.000 y el despido de todo el cuerpo técnico antes de la fecha indicada podría elevar ese monto a los USD 22 millones, aunque la irregularidad de la última temporada podría hacer que la Vecchia Signora anticipe el final del trayecto y la llegada de un hombre con pasado en la institución.

En búsqueda de un “proyecto a largo plazo”, el DT galo puede apoyarse en los surgimientos recientes de Nicolò Fagioli, Fabio Miretti y Matías Soulé, jóvenes que realizan sus primeros pasos en la Primera de la entidad de Turín, que marchan en la tercera colocación de la Serie A y jugarán las semifinales de la UEFA Europa League. Sin embargo, la posición en el campeonato doméstico es motivo de controversia porque este jueves se decidió devolverle de manera provisoria 15 puntos que había perdido por una sanción. Esto será reevaluado en los próximos días y la determinación final podría provocar que la Juve no clasifique por tabla de posiciones a alguna competición internacional.

Más allá de que podría avanzar a la Champions League si gana la Europa League, el pasaje a un torneo europeo “no sería una condición” para su llegada. Además, iría a un lugar donde lució su talento con la obtención de una Copa Intercontinental, una Supercopa de Europa, dos Serie A y una Supercopa de Italia. Durante su paso entre 1996 y 2001, anotó 31 goles y 49 asistencias en 212 partidos. Luego de alzarse con dos premios a Mejor Jugador del Mundo de la FIFA y un Balón de Oro, se marchó en uno de los traspasos más caros de la historia al Merengue, a cambio de casi USD 86.000.000.

Estos pergaminos le dan otro adicional a su contratación, pero no es la primera vez que su alternativa surge en el país de la bota. El anterior antecedente data de príncipios de 2019. En ese momento, se produjo un contacto, según RMC Sport, entre los dirigentes y el campeón del mundo con Francia en 1998. Las conversaciones estaban “avanzadas” y el acuerdo era inminente, tanto que ya estaba planificando su mudanza a Italia. Un llamado de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, precipitó las tratativas y se inclinó por iniciar su segundo paso en la capital española. Allí, se retiró con 11 títulos (3 UEFA Champions League, 2 Ligas, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopa de Europa y 2 Supercopa de España).

En esta misma sintonía, afirman que no se puede descartar un regreso triunfal a suelo madrileño frente a las versiones que vinculan a Ancelotti con la selección de Brasil, aunque desearía darle prioridad al proyecto italiano. Al mismo tiempo, su nombre está en la lista de posibles candidatos a asumir en el PSG y estuvo a un paso de concretar un acuerdo para suplantar a Mauricio Pochettino. El escenario ha cambiado drásticamente, ya que no está de acuerdo con las decisiones institucionales del club y mantiene el “temor” de no contar con todas las herramientas para armar un equipo a su medida.

