El espectacular gol de Boselli para Estudiantes ante Boca en La Bombonera

Se cumplió la inexorable ley del ex. Mauro Boselli rompió el cero este sábado en La Bombonera ante Boca Juniors de una manera asombrosa cuando iban 40 minutos del segundo tiempo y parecía que el duelo con Estudiantes se iba a apagar sin goles.

Es que en una posesión larga del conjunto de Eduardo Domínguez, llena de triangulaciones, Fernando Zuqui (también con pasado en el Xeneize) pudo lanzar un centro al área desde la derecha para Boselli, el único referente de ataque del conjunto visitante. El delantero le ganó la espalda a Facundo Roncaglia e improvisó una pirueta perfecta con un remate de pique al suelo que venció la volada de Sergio Romero y se clavó para el 1 a 0.

Te puede interesar: Ante la mirada de Jorge Almirón, Boca Juniors sufrió un nuevo golpe y cayó como local 2-1 ante Colón

Hasta ese momento, Estudiantes no había generado chances de cara al arco rival y Boca Juniors, en el primer partido de Jorge Almirón como local, parecía estar más cerca de romper el cero. Sin embargo, el goleador surgido justamente de la entidad de La Ribera dio cátedra de su capacidad anotadora y cambió por completo el clima en el estadio.

Es que el gol provocó la reacción del público que reprobó con silbidos la actuación de un equipo que sigue lejos de lo esperado en el nivel de juego y en la Liga tiene apenas cuatro triunfos en 12 presentaciones. Además, ésta fue la tercera derrota consecutiva en La Bombonera, sumadas a las que padeció con Colón e Instituto.

Te puede interesar: Presenció la final que ganó River en Madrid y se convirtió en el verdugo de Boca: la desconocida historia de Andrew Teuten

Con respecto a su gol, Boselli habló con ESPN Premium tras el pitazo final: “Le había pedido una pelota en el primer tiempo a Fernando (Zuqui) que él patea al arco y le había dicho que estaba para que me tire esa. En el segundo tiempo me dijo, ‘Te la voy a tirar’. Me quedó justo para pegarle de tijera y fue un lindo gol, pero por respeto a Boca, un club que me formó, en donde pase 12 años de mi vida, no lo grité”.

Seguir leyendo: