Enorme elogio a Matías Suárez, la nueva “máquina” River Plate y una advertencia sobre el Diablito Echeverri: 10 frases de Demichelis

River Plate goleó a Gimnasia y Esgrima La Plata como local y ratificó su chapa de candidato al título en la Liga Profesional. Disputadas once fechas, el Millonario lidera la tabla con cuatro puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el San Loreno de Ruben Darío Insua. Martín Demichelis analizó el triunfo en la conferencia de prensa, pero también destacó por su lucha a Matías Suárez, quien anotó un golazo. Además, se refirió al presente del Diablito Echeverri en el Sub 17 y la conexión que hay con el hincha.

Te puede interesar: 5 frases de Demichelis tras el triunfo de River ante Huracán: por qué el partido “no fue perfecto” y el mensaje para los que criticaron a Rondón

Las frases más importantes de Martín Memichelis en la conferencia de prensa.

Estupendo elogio para Matías Suárez : “No hay dudas de que Matías es un jugador extremadamente importante para este plantel. Me emociona que siga intentando extender su carrera. La problemática de su rodilla no es fácil, es una pelea diaria la que él tiene. Muchos lo daban como ex jugador y retirado, para él fue un momento súper difícil y siguió esa pelea contra su propia rodilla, cuando podía tranquilamente haber dado un fianal a su carrera porque hizo una larga carerra con muchísimo reconocomiento en Europa, pero enorgullece poder contar con él a la par de sus compañeros. Viene entrenando muy bien y está a la vista que nos puede dar mucho. En cada pase mostró su jerarquía. Agradezco su deseo de estar y superar los dolores. ¿Tenerlo de arranque? Habrá que preguntarle a los doctores mañana y a él. Será día a día, con él es a diario”.

Te puede interesar: La impactante volea desde afuera del área con la que Matías Suárez cerró la goleada de River Plate ante Gimnasia: la historia detrás de sus lágrimas

Análisis del triunfo y el presente del equipo : “Hoy era un partido de lo emcional muy difícil. Gimnasia hizo 9 cambios y eso confunde a la gente muchísimo, que esperaban un 5-0 en el primer tiempo. Es muy competitivo el fútbol argentino y cualquiera le gana a cualquiera. En el primer tiempo por ansiedad o porque nos analizan mucho más, Gimnasia se hizo compacto y nos costó esa circulación de pases. La cancha estaba rapidísima, la puse en 22, estaba en 26 el pasto, y pudo ser un error mío también. Pensé en una ventaja para nostoros, es una cosa a analizar y a corregir. Fuimos dominantes, sólidos y fue otro partido que no nos convierten. Un juego para agradecerle al plantel”.

El gran momento de Lucas Beltrán : “Lo veo como todos los hinchas. Es un chico que tiene un gran espíritu competititvo. Cuando todos lo daban como tercer delantero, yo siempre lo incluí en mis declaraciones: estaba él con Salomón (Rondón) y Miguel (Borja). Esa competitividad nos seguirá dando. Intento cuidarlo un poco más porque va en todas las jugadas al 110 por ciento, tiene una entrega que da muchísimo desgaste”.

Te puede interesar: Sombrerito, toque sutil y caño para la ovación: los lujos de Enzo Pérez en una baldosa en el triunfo de River Plate ante Gimnasia

La conexión que hay con el hincha : “El plantel siemrpe tuvo apoyo, independientemente del entrenador. Desde adentro lo disfrutamos y agradecemos el apoyo de la gente, que en un día laboral vuelve a llenar el estadio. Estaba repleto, la gente apoya, alienta y aplaude a los jugadores. Disfrutan a la par del equipo”.

El estupendo presente del Diablito Echeverri en el Sub 17 y el debut en River Plate : “A Claudio lo seguimos y estamos en contacto permanente con él. Como cuerpo técnico le deseamos a él y a todo el Sub 17 que terminen muy bien el torneo. Tiene el ADN de River está claro y demostrado. Lamentablemente no lo pudimos tener todavía, pero les pido bajar un poco las expectativas porque no deja de ser un jovencito. Me encanta acompañar la evolución de los chicos, pero repito y hay que manejar un poco las expectativas que se generaron con él, que no deja de ser un chico y no debemos confundirlo. Lo vamos a ayudar como cuerpo técnico para que siga entrenando y creciendo, que se ponga a la par de los profesionales y vea que hay otro ritmo. No tengo dudas que por el ADN que lleva de River en la sangre está por buen camino para convertirse en un jugador profesional de River”.

La rotación debido a la seguidilla de partidos : “Hay que hacer un análisis rápido de lo que fue hoy y pensar en Newell’s. Seguimos teniendo una armonía muy linda adentro del plantel independientemente de a quien le toque jugar. Eso me permite trabajar con mayor tranquilidad. Sí, van a haber cambios. En dos días y medio tenemos otro partido y será muy súper dificil porque Newell’s es intenso como su entrenador. Vamos a enfrentar a un buen equipo. Va a haber cambios porque tenemos que ganar el domingo y el miércoles por la Copa”.

El cambio de Esequiel Barco : “Tiene mucho desequilibrio, control y posesión. Lo que veo es no hace demasiado traslado y me gusta. A mi manera de entender él abusaba del traslado. A mí me gusta verlo por adentro porque tiene grandes desequilibrios. A veces hay quipos que nos plantean un bloque cerrado y él es un jugador que rompe los espacios reducidos. Con trabajo, sacrificio y esfuerzo, los resultados siempre son positivos, y él obtiene el premio no solo de arrancar sino de sus buenos rendimientos”.

La salida del equipo titular de Paradela : “Sí, fue una decisión complicada de tomar. Me sorprendió desde el primer día. Fue difícil pero no solo la salida de José, también la de Solari, Borja, y puedo nombrar a todos. Agradezco el plantel que tengo. José será titular el domingo y seguro lo hará bien. Tiene que estar contento y entrenar bien”.

La punta del campeonato y San Lorenzo como principal competidor : “Ni siqueira estamos en la mitad del torneo. Tuvimos un gran arranque, pero falta muchísimo, más de la mitad. El fútbol argentino es muy competitivo, con 27 puntos no somos campeones y no podemos festejar nada. Hay que sacar otros 27 y veremos si con 54 nos alcanza. Hay que seguir por este camino. Me encantaría que el equipo sea una máquina, y no confundan ni comparo con esa Máquina histórica de River. Quiero que sea una máquina en el sentido de ser dominante y sólido. Creo que por momentos lo somos y estamos muy agradecidos”.

Su visión acerca de la tecnología y los aportes en el fútbol : “Vengo de un club donde me terminé de formar como entrenador en el Bayern Múnich y allí la tecnología estaba al servicio del día. Entendí que llegó para quedarse, de hecho está en el reglamento mediante el VAR. En en este mundo tan globalizado, la tecnología avanza a pasos gigantescos. Yo como entrenador tengo que saber escucharla, leerla e interpretarla. Intentamos respetar la fisiología, mi metdolodía o idea futbolística, respetando también lo que nos dicta la tecnología. Hoy gracia a Dios terminamos sanos y eso es también quizás en una suma de detalles donde también entra la tecnología”.

Seguir leyendo: