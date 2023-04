El cruce de “Hulk” Méndez con un rival en Racing-Newell’s: “Me dijo sucio y mala leche, pero para jugar a las muñecas andá a otro lado”

El cruce de Armando Méndez con Mura en Racing-NOB.

Armando Méndez volvió a la titularidad en Newell’s el día del golpe de la Lepra como visitante de Racing. Los dirigidos por Gabriel Heinze triunfaron 1-0 en el Cilindro y generaron dudas en un rival que este domingo afrontará el clásico de Avellaneda en casa de Independiente. Durante el match, el lateral uruguayo se sacó chispas con Facundo Mura, que actuó como marcador de punta izquierdo en la Academia. Luego del encuentro, Hulk contó por qué se generó el cortocircuito.

“Estaba caliente, me recriminó y me dijo que era sucio y jugaba de mala leche. No, es mi forma de jugar. Para jugar a las muñecas andá a otro lado. Mi intención es jugar fuerte, nadie te va a ir suave en el fútbol argentino”, fue la desafiante frase del ex Nacional de Montevideo que impacta con su contextura física y que cuando tiene que ir al choque con un oponente se siente como pez en el agua.

Sobre el final, las cámaras de TyC Sports mostraron que Méndez le tendió la mano a Mura luego de hacerle rebotar la pelota en su humanidad con vehemencia y el jugador académico rechazó el saludo. Al oriundo de Rodríguez (departamento uruguayo de San José) lo consultaron por una jugada en la que varios futbolistas lucharon por el balón y él manifestó: “Quedamos enredados. Esas jugadas me gustan igual, cuando hay que trabar y meter es lo mío”.

Armando Méndez durante la entrada en calor de Newell's ante Racing (NOB Oficial)

Al margen de pasar horas en el gimnasio, Méndez sigue una estricta dieta que consiste en comer cinco claras de huevo por la mañana y otras cinco por la tarde. Antes del duelo contra Racing, contó que solamente “comí cuatro nomás, poquito, para estar livianito” y comentó que la ingesta diaria de proteína le sirve para tener fuerza y someterse a los cruces con los rivales.

Sobre el contexto en el que se desarrolló el encuentro del miércoles pasado, donde los hinchas locales pasaron buena parte del tiempo haciendo referencia al derby contra Independiente, Armando Méndez opinó: “Fue una ventaja para nosotros que Racing pensara en el clásico. Por más que el técnico te diga que no pienses, vos lo pensás igual”.

Newell’s, que justamente venía de empatar sin goles en el clásico frente a Rosario Central, recibirá este domingo a River en el Coloso Marcelo Bielsa.

