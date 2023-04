La fuerte repuesta de Mina Bonino al comunicado de Álex Baena, el jugador del Villarreal agredido por Valverde: “No todo vale en el fútbol ni en la vida”

Este domingo el futbolista del Villarreal, Alex Baena, denunció a su colega del Real Madrid, Federico Valverde ante la Policía de España por la agresión que le del uruguayo Federico Valverde luego del encuentro que su equipo perdió de local 3-2 ante el Submarino Amarillo. Hoy el volante español también hizo su descargo en sus redes sociales con un comunicado en el que negó haber hecho alguna manifestación sobre un duro momento familiar que vivió el el sudamericano.

Te puede interesar: El jugador del Villarreal denunció a Federico Valverde ante la Policía de España luego de la agresión que sufrió

“El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan”, comenzó.

“Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes”, y continúa de forma contundente: “El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos o incluso mensajes privados deseando la muerte”.

“En el día de ayer denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club a cumplir sus objetivos”, concluyó.

Te puede interesar: Escándalo en España: Federico Valverde golpeó a un futbolista del Villarreal en el estacionamiento del Bernabéu

Ambos tuvieron un roce durante el encuentro (venían de otro choque condimentado en el cruce por Copa del Rey disputado en enero) y allí el jugador del Villarreal se habría referido otra vez a un tema delicado que vivió Valverde con su pareja, Mina Bonino, en el embarazo de su segundo hijo. “Llora por tu hijo, que no va a nacer”, es la frase que le adjudican. Por este motivo el mediocampista charrúa lo fue a buscar a Baena al estacionamiento del Estadio Santiago Bernabéu, y allí se dio la agresión. Al salir del recinto las cámaras de TV captaron a Baena con el pómulo derecho hinchado.

Baena apareció con un moretón en la cara

Bonino volvió a referirse al tema y en sus redes sociales y le respondió al comunicado de Baena: “Las palabras duelen más que cualquier golpe y no estoy preparada para tener que revivir todo esto de nuevo. Nosotros jamás incitamos a la violencia en ningún momento. Lamento que se hayan recibido amenazas,las cuales yo también recibo pero está fuera del alcance de mis manos. Nunca conté en profundidad lo mal que lo había pasado esos dos meses de incertidumbre”.

Te puede interesar: La dolorosa frase que habría provocado la agresión de Federico Valverde a un jugador del Villarreal

“Me quiero quedar callada, no quiero darle vueltas al tema, pero por favor. Después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele. Hay un Dios que todo lo ve, que sabe la realidad y estamos tranquilos, pero están abriendo una herida que ni siquiera está cerrada porque hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental. Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el fútbol. No todo vale en la vida”, concluyó.

Tanto Valverde como Baena ya se habían cruzado en el cotejo por la Copa del Rey jugado en enero. En ese momento el español ya lo habría agredido de forma verbal al uruguayo. En el juego del último sábado ambos no fueron amonestado y el tema siguió con la supuesta reacción de Valverde sobre Baena.

Seguir leyendo: