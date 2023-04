Definió con un “escorpión” y logró el triunfo en el final del partido: el imperdible gol del Sub 18 de Manchester City

Nico O'Reilly anotó el gol de la victoria de la sub 18 ante Middlesbrough

Manchester City realizó inversiones millonarias en los últimos años para armar un equipo infranqueable en todas sus líneas con el ansiado objetivo de lograr su primera UEFA Champions League. Pero ese escenario no impidió que las categorías formativas saquen a un diamante en bruto como Phil Foden, aunque no es el único que exhibe su desfachatez en los Ciudadanos, ya que este fin de semana se hizo viral un golazo de escorpión convertido por Nico O’Reilly en la agónica victoria ante Middlesbrough por la Premier League Sub 18.

El City juvenil visitó al Boro por un encuentro pendiente de la cuarta fecha del certamen. Los dirigidos por Ben Wilkinson se pusieron al frente en el resultado por el tanto de Jacob Wright en el último cuarto de hora del primer tiempo y Charlie Lennon equilibró la balanza a los siete minutos del segundo parcial. El encuentro llegaba a su epílogo y los Sky Blues dejaban escapar la gran posibilidad de subirse a la cima del campeonato a pocas jornadas del final, hasta que llegó una genialidad creada por una de sus jóvenes promesas.

En el cuarto minuto adicionado, Wright asomó sobre el flanco derecho, enganchó y cambió la orientación del juego con un pase para Alfie Harrison. Uno de los cambios implementados por Wilkinson profundizó el avance y cedió la pelota sobre ese lado. Con la formación lanzada en ataque, llegó un centro para culminar la ofensiva de la forma más inesperada. O’Reilly había quedado de espaldas a ese balón y, con suma rapidez, estiró su pierna zurda, la más hábil, para impactarlo. Improvisación pura para una fantasía que hizo honor al número 10 de su camiseta para vencer la valla defendida por Shea Connor.

Nico O’Reilly utiliza la camiseta 10 del Manchester City

Todos sus compañeros fueron a abrazar a este juvenil de 18 años, nacido el 21 de marzo de 2005 en Manchester. El volante ofensivo es uno de los máximos artilleros del plantel con 10 goles y 14 asistencias en 29 partidos de la temporada. Además, ya tuvo rodaje en las juveniles de Inglaterra.

“Hay que hablar del golazo de escorpión que marcó Nico O’Reilly en el minuto 95 que nos ha dado el liderazgo”, escribió la cuenta oficial del Manchester City para dar cuenta de la tremenda definición, que lo dejo en la cima del campeonato con 51 puntos, a uno de ventaja del Sunderland, luego de una campaña que incluye 16 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

