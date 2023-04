Delirio en Indonesia: una ola desató una pelea entre surfistas y una mujer fue golpeada brutalmente

Una mujer estadounidense fue atacada por brasileños

Una tranquila tarde de playa se convirtió en un escenario de batalla en Bali, Indonesia, esta semana después de que un grupo de surfistas se enfrentaran por una ola. La estadounidense Sara Tray, quien fue víctima de los violentos, compartió el video del episodio en sus redes sociales y contó detalles de lo sucedido.

En la grabación publicada por la mujer se puede ver de manera perfecta cómo ella toma una ola y se encuentra con otro surfista que estaba intentando lo mismo. El hombre, enojado, la empuja, pero ella mantiene el equilibrio y consigue mantenerse de pie. Después de disfrutar de la ola, otro hombre se acerca hacia ella, la insulta y la golpea en la cabeza. El video se reanuda poco después, ya en la arena, cuando cerca de cinco personas la vuelven a increpar y la atacan con sus tablas, mientras golpeaban su motocicleta.

“Después de que me dejaran caer, en mi primera ola, el amigo del chico me dio un puñetazo en la cabeza y luego, después de ser confrontado por golpearme, atacó a Charlie (su pareja) en la playa por filmarlo. Esto es una locura, ¿alguien sabe quiénes son?”, escribió la norteamericana en su cuenta de Instagram. El video se viralizó y los usuarios identificaron a los violentos como unos surfistas brasileños de la ciudad de Vitoria.

El diario A Gazeta, de Espírito Santo, logró dar con João Paulo Azevedo, uno de los agresores, quien en sus redes sociales sostuvo que la historia no había sido contada completa y luego eliminó sus perfiles. “No sé cómo empezó realmente la confusión. La vi empujando a mi amigo, pensé que era un hombre y fui a defenderlo. Después de golpearla, vi que ella estaba usando sostén, le pedí disculpas y ella no lo aceptó. Cuando estábamos en el suelo, se subió a mi auto, tomó mi tabla y comenzó a romperla. De ahí en adelante solo me defendí”, declaró.

Por su parte, Adriano Portela, otro de los surfistas que fue identificado en el video, emitió un breve mensaje en su cuenta de Instagram: “Me gustaría dejar en claro a todos lo que pasó. No golpeé ni toqué a nadie. Hablé y actué con ira y falta de respeto. Estoy profundamente avergonzado y arrepentido de cómo actué. Fui empujado fuera de la ola como se puede ver en el video publicado. Desafortunadamente, después de eso, se lanzó un puñetazo en el agua, pero no por mí y no estuve involucrado en eso”.

