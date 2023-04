Matías Soulé recordó el día que jugó un partido de ping-pong contra Messi y De Paul:“Nos gritaban los puntos y dejaban la vida”

Matías Soulé saldua a Lionel Messi en el predio de Ezeiza durante el entrenamiento de la Selección (Instagram)

Matías Soulé es una de los nuevos valores de la generación juvenil en la selección argentina. El delantero de 19 años nacido en Mar del Plata va ganando protagonismo en la Juventus de Italia y ya recibió la citación de parte de Lionel Scaloni para la Selección Mayor. Durante su estadía con la Albiceleste estuvo cerca de los referentes y reveló algunas intimidades del grupo que hizo historia en Qatar.

En una de las concentraciones en Ezeiza que le tocó compartir con el grupo de la selección argentina en noviembre de 2021, el extremo zurdo contó detalles de un partido de ping-pong que le jugaron, en dupla con Gastón Ávila, a Lionel Messi y Rodrigo De Paul. “Estaban jugando ellos y nos acercamos y les pedimos si podíamos jugar. La verdad que en el momento no te das cuenta, pero después te ponés a pensar que estás jugando con Rodri y Messi. Es inexplicable”, dijo sorprendido en una entrevista con TNT Sports.

Luego, Soulé brindó detalles del partido amistoso de tenis de mesa que vivieron con sus compañeros más grandes y asintió ante la pregunta sobre si Messi es tan competitivo como en el fútbol. “Nos gritaban los puntos. Rodri me decía: ‘¿No hay mesa de ping pong allá en Italia?’. Son re competitivos, me acuerdo que transpiraban jugando, dejaban la vida. Se puso picante”, continuó.

“Me sorprendió que me citaran a la Mayor. Yo sabía que estaba el rumor de que me podían llamar para la Sub 20. Un día se me acercó el director de la Next Gen (Juventus Sub-23) y me dijo que me habían citado. Yo sentía que era para la selección juvenil, pero ahí caí que era para la Mayor. Fue una locura. Le mandé un mensaje a mi viejo: ‘Tengo una noticia para darte´, pero no le dije qué. Cuando llegué a mi casa le conté y no lo podía creer”, indicó el jugador que dio el salto a Europa desde las inferiores de Vélez Sarsfield.

Soulé lleva disputados 22 partidos oficiales con la primera de Juventus y marcó un gol en Serie A. En el conjunto de Turín fue compañero de Cristiano Ronaldo y actualmente comparte el plantel con tres de los suyos: Ángel Di María, Leandro Paredes y Enzo Barrenechea. “Cada día aprendo más del plantel. Trato de mirar cada detalle de ellos y de Ángel, que soy zurdo y juego en su posición. Es un fuera de serie, admiro todo de él: cómo lleva la pelota, la calidad que tiene, cómo patea, su cabeza. Me explicó como pegarle a la pelota cuando engancho. Voy aprendiendo de a poquito”, expresó.

Sobre su posición en el campo, remarcó los pedidos que le hace el entrenador, Massimiliano Allegri: “Me pide que juegue al ras de la línea y que trabaje en la fase defensiva. Aprendí mucho a moverme. Yo me siento mejor jugando más adentro, de enganche, pero me da mucha confianza y eso me hace crecer mucho”.

Además, recordó cuando le hizo un presente a sus compañeros tras la obtención del Mundial de Qatar 2022. “Les regalé unos mates a Ángel (Di María) y a Lea (Paredes), que salieron campeones. Me pasaron una página para que me haga uno, y pedí que les hagan para ellos también. Estaba medio nervioso, pero se los di porque se lo merecían. Nos turnamos para cebar, pero Lea es medio vago”, relató entre risas.

OTRAS FRASES DE MATÍAS SOULÉ:

GARNACHO Y BARRENECHEA: “Lo hacemos hacer que hable en argentino. Ya empezó a decir “eh, boludo”, lo acostumbramos de a poquito. Le hicimos comprar un mate. Con Enzo (Barrenechea) estamos todo el día juntos. Es como un hermano para mí. Ahora lo confirmaron en el primer equipo, y me pone muy contento por él. Ojalá que seamos el futuro de la Selección”.

EL MUNDIAL SUB-20 Y MASCHERANO: “Me sorprendió el cambio de sede. Yo tenía muchas ganas de jugarlo, así como el Sudamericano, al que me hubiese encantado ir. Creo que en Juventus no saben todavía, veremos más adelante. He leído que puede ser que se quede Mascherano. Me pone contento, porque teníamos una idea de juego. Es exigente, nos hace jugar al fútbol. Creo que está bien que vuelva.”

LA NUEVA CAMADA: “Tenemos un grupo de WhatsApp con los que fuimos convocados desde Europa. Están Ale (Garnacho), ‘Lukita’ Romero, Tiago Geralnik, ‘Franquito’ Carboni, Valen Carboni y Nico Paz. Esta mañana, antes del entrenamiento, justo estábamos hablando de que ojalá podamos ir a jugar. Estamos esperando que se confirme”.

CRISTIANO RONALDO: “En la primera pretemporada que hice con primera justo estuvo él. Hablamos de todo, como si fuera mi primo o mi hermano”.

SU FUTURO CON LA SELECCIÓN: “No me han llamado de la selección de Italia. Trato de dar lo mejor para que se puedan dar esas cosas (sobre jugar Copa América y el Mundial 2026). Falta mucho, pero ojalá seguir estando en la Selección. Ojalá en la próxima convocatoria pueda estar. Es hermoso ir allá a entrenar y a jugar. Estar en el predio es otra cosa.”

LIONEL MESSI: “Si fuera por mí, que Messi juegue hasta los 50 y no se retire nunca”

EL MUNDIAL DE QATAR: “Esa final fue una locura. Estaba en mi casa con Enzo Barrenechea y unos amigos. Fue un infarto: hubo lágrimas y todo. Salimos a festejar en Torino con la gente argentina que está acá. Al Dibu lo amamos los marplatenses y toda la Argentina. Por suerte tuve la suerte de conocerlo cuando fui. Charlamos un poco y tomamos unos mates. Un genio como persona y futbolista”.

LA LIGA PROFESIONAL: “Tengo una aplicación para ver fútbol argentino. A veces no miro porque es muy tarde, pero cuando puedo miro a Independiente, que yo soy hincha, y los partidos de Vélez, Boca, River o Racing. Defensa y Justicia me gusta también. Me gustan el Changuito Zeballos y Langoni. De Independiente me gusta Marcone, el capitán. Tengo unos compañeros de la pensión de Vélez que están jugando mucho, como Abiel Osorio, que está haciendo goles. A veces lo veo y me pone muy contento”.

