Por qué Maravilla Martínez quedó más cerca que nunca de pelear por un título Mundial: qué tiene que pasar y el récord Guinness que podría alcanzar

Tras su nocaut a Jhon Teherán, Sergio Maravilla Martínez quedó muy cerca de conseguir otra oportunidad por un título mundial. Con 49 años, el boxeador de Quilmes, Argentina, podría estar peleando en Estados Unidos a mitad de año o como mucho, a finales del mismo si la AMB así lo dispone y por la corona que está en poder del cubano Erislandy Lara. No es descabellado pensar que podría lograr una hazaña nunca antes vista en el boxeo mundial. Con 49 años, si lo lograra, sería el primer boxeador en toda la historia en conquistar un título del mundo a una edad tan avanzada para un deporte de contacto y peligroso como lo es el boxeo.

Son pocos los boxeadores que obtuvieron un título del mundo a los 40 años o más y éstos han pasado a la historia. Sin embargo, no es muy común ver a un atleta peleando en el primer nivel con más de 35 años. Bernard Hopkins es el boxeador más longevo en convertirse en campeón del mundo y es quien impuso un récord que en estos tiempos podría romper el argentino. El apodado Alien se coronó campeón del mundo a los 48 años quitándole el invicto a su compatriota Tavoris Cloud y también el cinturón de peso semipesado de la IBF (International Boxing Federation).

Sergio Martínez a su edad podría romper dicha marca y entrar al récord Guinness como el boxeador más longevo en poseer un cetro mundial. Por supuesto que no será nada fácil, pero tampoco es algo imposible. Tras su última pelea con victoria por nocaut en el primer round ante el colombiano Jhon Teherán, Maravilla continúa actualmente segundo en el ranking AMB o WBA (World Boxing Association). En el primer puesto está el australiano Michael Zerafa, mientras que el campeón es el cubano Erislandy Lara.

El impactante KO de Maravilla Martínez sobre John Teran.

Hay que recordar que Gennady Golovkin decidió dejar vacante su título mundial por lo cual el organismo decidió ordenar una pelea entre Erislandy Lara vs. Michael Zerafa por el título absoluto y el ganador se tendría que enfrentar sí o sí en una defensa titular ante Sergio Martínez. Ahí es en donde entra la posibilidad de que Argentina haga historia deportivamente hablando en el boxeo si es que Maravilla se corona campeón del mundo nuevamente.

El púgil oriundo de Quilmes, radicado en España, ostenta un envidiable récord 57-3-2 y 32 definiciones antes del límite. Desde el año 2020 hasta la fecha, ha tenido 6 combates en los que se impuso por la vía rápida en cuatro y ganó dos en las tarjetas. Su físico es tremendo y un dato no menor es que pese a la avanzada edad, continúa peleando en su peso natural que es el peso mediano. Maravilla logró un impresionante nocaut en el primer asalto ante el colombiano John Teran acabándolo en apenas un minuto y medio con una combinación letal que culminó con un golpe que mandó a dormir a su rival.

Pese a la edad, la cual es un factor muy importante en un deporte como el boxeo, Sergio Martínez ha demostrado que puede derrotar a la lógica y volver a convertirse en monarca mundial una vez más. Todo dependerá de detalles que se irán acomodando con el pasar de las semanas y si lo dispone la AMB, lo más probable es que los fanáticos puedan ver a Sergio Martinez a finales de este año peleando nuevamente, ya por un título mundial o una eliminatoria que lo lleve directo al campeonato que tanto anhela y por el cual sigue dando pelea arriba del ring.

Qué rol juega la escandalosa declaración del colombiano John Teran

Un dato no menor y que seguramente le ha jugado en contra es el escándalo que se generó debido a la denuncia de John Teran. Si bien luego se desdijo, el boxeador colombiano grabó un video en el que contó sobre un presunto arreglo del combate al asegurar que él había pactado su presentación en Buenos Aires “por 3.000 dólares”, pero luego le “ofrecieron 5.000 para que perdiera”.

El colombiano Jhon Teherán (38 años) nacido en el municipio de San Onofre, denuncia que le ofrecieron miles de dólares para perder su pelea ante el argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez.

A través de sus redes sociales, el púgil cafetero apuntó contra su promotor, por una teórica deuda relacionada a esos US$ 5.000 que había negociado. “Me decían que Argentina es un país racista y me encontré con todo lo contrario. Fueron todos muy amables y elegantes; pero en el boxeo se daña a la Argentina”, remarcó Teherán y le dedicó unas palabras al Chino Maidana, a quien consideró como “un excelente promotor”.

Luego de que su discurso tuviera más de 12.000 reproducciones en Twitter, el boxeador publicó otro video en el que mostró arrepentimiento. En su argumento aclaró que se trató de un acto imprudente promovido por su decepción. “Una persona se me acercó y me dijo que dijera esas palabras. Lo hice por impotencia. Me sentía mal por el golpe que recibí. Le pido disculpas a Sergio Maravilla Martínez, quien es una excelente persona”.

Esto hizo mucho ruido y no solo en la esquina de Maravilla Martínez, que por supuesto no dejó pasar la oportunidad para expresar su malestar. Si bien a él no lo comprometió directamente, sí hay que decir que lo colocó en un lugar incómodo y que podría traerle problemas a futuro con el organismo.

“Me angustió que este muchacho, bah, este hombre hecho y derecho de 38 años, haya hecho lo que hizo. Yo me preparé para pelear con un batallón de espartanos, preparadísimo para una pelea dura, para una pelea fuerte. No me habría esperado jamás que venga el tipo este y haga eso. No se lo esperaba nadie. Bueno, él tal vez sí”, contó Sergio Martínez en diálogo con Télam. “Para matarlo... Cómo se zambulló con una mano que ni había llegado clara. No bien empezada la pelea había entrado una mía, clara, y él había dado un quejido de dolor, pero tampoco esa era para que se cayera. Estoy muy caliente”, añadió.

Tras sus explosivas declaraciones, en las que manifestó que le ofrecieron 5 mil dólares por perder, Jhon Teherán se desdijo.

“Entré con una agresividad bastante fuerte, bastante fuerte. Entré con bastante intensidad y entré a combinar los amagos con los golpes, pero tampoco es que todavía estaba trabajando al 100 por 100. Ni loco. Metí una mano buena, pero no para caer. Ninguna de las manos que saqué eran para que Teherán se cayera. ¡Encima me hizo quedar mal a mí! Encima eso. Tengo ganas de matarlo”, bromeó, aunque a la hora de hablar sobre los problemas que estas palabras le generaron, se puso muy serio.

“Algunos me putean a mí. ¿Y yo qué culpa tengo que el tipo no tenga dignidad?. Me dicen ´fue un tongo, un tongo´. Si hubiera sabido que este tipo se iba a tirar, ¿me hubiera entrenado como me entrené? Meses y meses de trabajo. Esto es muy sacrificado. No me hubiera pegado la tremenda paliza que me pegué. Hubiera entrenado solo para bajar de peso. Y nada más. Yo trabajé duramente para afinar la velocidad, para afinar la fuerza, para afinar la potencia, la reacción, todo. Yo tenía el boxeo en foco, el instinto”, reconoció.

“La verdad, no sé por qué cojones dijo lo que dijo. Salió con un martes 13. Me quedó con una gran sensación de angustia, a pesar de que ahora me lo tomo a risa, me río. Todo pasa. No puedo tratar de convencer a todo el mundo de que yo no tuve nada que ver”, concluyó Maravilla Martínez que ahora aguarda por una eliminatoria o bien, una chance mundialista que le permita ir por su último gran sueño y por qué no, hacer historia con un récord Guinness. ¿Le dará esta chance la AMB?

