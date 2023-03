El ataque a tiros a la casa del presidente del club Juventud Antoniana de Salta

Así balearon la casa del presidente de Juventud Antoniana

En la madrugada de ayer, según testigos aproximadamente a la 1:10, dos hombres circularon por el frente de la casa del presidente del club Juventud Antoniana de Salta, Javier Russo. El directivo de la entidad salteña escuchó disparos y movimientos antes de llamar a la Policía, que constató a través de las cámaras de seguridad la presencia de dos individuos que dañaron la fachada de su domicilio y rompieron los vidrios de un auto que estaba estacionado en la puerta.

El video registrado por una cámara de seguridad situada en el lugar mostró el rostro de uno de los hombres que efectuó seis disparos contra la vivienda. “Lamentablemente dispararon, después tiraron piedras, rompieron el auto de mi hija que estaba afuera. Verificamos todo con las cámaras de seguridad , están totalmente identificados”, fue lo que declaró Russo al medio MultivisiónFederal. La Policía salteña y el CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) trabajan en el lugar.

Más tarde, agregó: “No sé quiénes son así que no sé por qué se debe, en mi vida personal no tengo problemas con nadie. Nadie me amenazó ni me dijo nada. Sería muy bajo llegar a esto por una elección, no lo entiendo, no justifico nunca esto. A lo mejor alguna persona que no estaba en sus cavales y vino a hacer eso”.

Russo reconoció que la dirigencia mantiene una deuda con el plantel profesional: tenían que abonar los sueldos el día 20 y solamente pagaron el 50 por ciento. “Solo debemos un alquiler de este mes, no hay desalojo. Algunos medios, por tener una primicia o por vender, siembran cosas en personas que no están en sus cabales y hacen esto”.

Centro Juventud Antoniana comenzó su participación en el Federal A, donde cosechó 4 puntos sobre 9 disputados en tres jornadas disputadas. Luego del empate en casa frente a Crucero del Norte, tendrá fecha libre el fin de semana.

“Mi familia está mal, es difícil. Estoy preocupado, si te hacen tiros es preocupante, no te están insultando, van al extremo. Me preocupa la seguridad de mi familia, de mi nieto. No hay ningún mensaje, nadie me amenazó, no hubo ningún entredicho con nadie”, concluyó Russo.

