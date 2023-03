A solas con Jorge D’Alessandro, el analista que revolucionó el Monumental: su emoción al hablar de Messi y por qué su frase sobre la Selección causó furor

El panelista más viral tras el Mundial de Qatar dialogó mano a mano con Infobae en la previa de Argentina-Panamá en el Monumental

El ex futbolista argentino Jorge D’Alessandro, quien comenzó su carrera como arquero en San Lorenzo de Almagro en 1968 y luego emigró a España hasta su retiro en Salamanca para luego comenzar con su camino como entrenador, se ha convertido en una celebridad en los medios tras sus conceptos sobre la Scaloneta en el Mundial de Qatar y su evaluación sobre los mediocampistas argentinos, a quienes definió como Ferraris. El panelista del programa El Chiringuito estuvo presente en el estadio Monumental para disfrutar del encuentro ante Panamá en la fiesta de los campeones y recibió una calurosa bienvenida por parte de los aficionados, que no paraban de saludarlo y agradecerle por sus palabras.

En un mano a mano con Infobae en la zona de prensa del estadio de River Plate, el hombre más viral del Mundial reconoció que no esperaba tanto afecto del púbico albiceleste, sobretodo de tantos jóvenes que se acercaron para pedirle una foto, una autógrafo o bien pedirle que reeditara aquel encendido análisis que dejó sin palabras a sus compañeros en el estudio.

- ¿Esperabas este recibimiento en la fiesta de los campeones del mundo?

- No, en absoluto. Realmente me siento orgulloso sobretodo por la virulencia que he entrado en los más jóvenes. Prácticamente mi mensaje ha llegado en forma rotunda, directa. Tengo notas de agradecimiento que no las podré borrar hasta el día que me muera. No puedo tener un acontecimiento en mi vida tan histórico como este. Soy campeón del fútbol. No gané el campeonato del mundo, pero soy campeón del fútbol. Soy campeón de una verdad y estoy convencido que los jóvenes escuchan un mensaje puro, mi mensaje era limpio.

“El medio campo cambió de estilo. El 4-3-2-1: fuera. El doble pivote: fuera. Brasil juega con Casemiro: fuera. España juega con carrozas en el medio campo: fuera. ¡Ganó el vértigo, el fútbol cambió! El mediocampo de Argentina vuela. ¡Es otro fútbol, presidente!”, exclamó D’Alessandro en aquel aclamado análisis post Copa del Mundo, haciendo referencia a los rendimientos de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

El ex futbolista y entrenador argentino que trabaja en El Chiringuito explicó por qué Argentina ganó el Mundial en Qatar

- ¿Fue ese análisis tan directo y espontáneo lo que hizo que se convierta en viral?

- Yo creo que todo tiene que tener un contenido, sino sería una palabra hueca. Todo el mundo sabía lo que había pasado, pero nadie lo había dicho con la valentía que yo lo hice. Dónde había estado el cambio. Yo fundamentalmente en tres claves, en tres metáforas definí cómo Argentina fue el mejor equipo del mundo en la historia y eso la gente lo aceptó y dijo: ‘Esta es mi verdad’. Porque el mensaje mío está cargado de verdad. Si analizamos punto por punto vemos que realmente tiene un por qué y ese por qué fue lo que hicieron los chicos en el campo y yo simplemente lo conté. Y lo conté a 16 mil kilómetros y se hizo virulento aquí, donde hay ciertos intereses y distintos medios que no le han dado la pasión que yo le puse. No quiero decir que no querían que Argentina sea campeón, sería una brutalidad, imposible. Pero parecía que hubiera sido casi una obligación ser campeón del mundo y no fue así.

- ¿Te emociona ver a tantos jóvenes que te sigan y reconozcan?

-Sí porque los jóvenes no son manipulables. Te lo digo como abuelo, ellos siempre dicen la verdad y ese es mi mensaje.

- ¿Has tenido la posibilidad de entrar al vestuario y hablar con los jugadores de la Selección?

Estuve con Rodrigo De Paul, con Julián Álvarez y con Alexis Mac Allister, que para mí son los referentes. No pude hablar con Enzo (Fernández) que es mi gran Ferrari y tampoco he tenido la oportunidad de hablar con Leo Messi. He pedido esa posibilidad, si el quería encontrarse y así saludarlo y decirle que estoy orgulloso de él porque ha sido feliz y me ha hecho feliz.

- Te emocionas al hablar de Messi...

- Me emociono porque he esperado años eso de Messi, pero no el Messi que decidía, el Messi que siempre creí, el jugador de fútbol. Messi ha jugado al fútbol, no ha decidido acciones puntuales, que todo el mundo le daba la pelota al diez para que defina. Esa frase afortunadamente ha quedado en el baúl de los recuerdos. Juguemos a la nuestra, ¿cuál es la nuestra? La nuestra está ahí en clave de futuro. Esta es la clave de futuro.

Jorge D'Alessandro entrevista a Lionel Scaloni en la zona mixta tras el amistoso entre Argentina y Panamá (Infobae)

D’Alessandro no fue uno más en la noche de los campeones en Núñez. Su estadía en Buenos Aires comenzó con apariciones en programas de televisión, charlas con algunos de los jugadores de la Selección y una llegada estelar al Monumental, donde fue rodeado por cientos de fanáticos. Incluso, uno de los momentos más destacados de su presencia ocurrió tras el triunfo por 2-0 de la Argentina ante Panamá. Un joven se le acercó y le pidió que le firmara una remera que

“Me compré esta remera en Instagram, me gustó y me la compré. Cuando me enteré que iba a venir al estadio, lo fui a buscar a la zona de prensa y me saqué una foto con él. Lo volví a ver acá y le pedí que me firmara la remera. La verdad que es un tipazo y me dijo que allá en España usan las remeras con sus frases en el colegio. Hay distintos diseños y me contó que cuando la gente lo saluda, él les responde con su gesto”, dijo Javier Vandersluis, quien trabaja con estadísticas para AFA y se emocionó al encontrarse con el ex jugador de 73 años.

D'Alessandro le firmó la remera a un fanático en el Monumental

