“Otra vez”: el llamativo look del Dibu Martínez para los festejos de la Selección y la reacción de su esposa

El Dibu fue una de las figuras en el Mundial de Qatar. Foto: REUTERS/Lee Smith

Emiliano Martínez se transformó en uno de los pilares de La Scaloneta. El arquero es una figura internacional que se afianzó en el seleccionado argentino para lograr el objetivo durante el Mundial de Qatar. Su talento va acompañado de una personalidad que acapara la atención de los fanáticos más jóvenes.

Así como en Medio Oriente sorprendió con un peinado llamativo, con la bandera nacional teñida en uno de sus laterales, el hombre que milita en el Aston Villa volvió a pasar por el peluquero antes de los festejos que se llevarán a cabo en el Monumental y Santiago del Estero, donde el equipo afrontará los amistosos contra Panamá y Curazao, respectivamente.

“Otra vez”, publicó Mandinha, esposa del futbolista, en su cuenta de Instagram junto a la foto de su marido con una estrella gigante en su nuca. Probablemente, la decisión se relacione a la tercera conquista que logró la Albiceleste en el país del Golfo.

La publicación de la esposa del arquero

“Siento el cariño de la gente. También veo a los chicos en los cumpleaños haciendo el baile, con las banderas en la cabeza...me emociona que los chicos quieran usar mi camiseta”, reveló el Dibu en una reciente entrevista brindada a Radio Urbana Play.

El ganador del premio The Best de la FIFA al mejor arquero del 2022 destacó que no puede “decir que no” ante el pedido de un nene o una nena para una foto o una firma. “Si veo un nene llorando paro porque no puedo decirle que no. Después puedo estar, horas pero los chicos me pueden”, admitió el futbolista que se desempeña en la Premier League.

El marplatense reiteró el “orgullo” que siente por “jugar y defender” a Lionel Messi en el seleccionado argentino: “Siempre se lo dije. Es un orgullo porque era un ídolo cuando miraba a la Selección por TV. Ahora es mucho más fácil, porque sé que si ando bien y tenemos el arco en cero, ganamos el partido. No hay nada más fácil que entrar a la cancha y jugar con un diferente”.

El ex Independiente también reflexionó sobre lo que fue la definición por penales en la final de Qatar contra Francia y aseguró que “no habrá otra” definición igual.

“Cuando terminó el partido dije: No habrá otra final del mundo como esta. Después sé que en los penales me agrando futbolísticamente porque es un uno contra uno. Era (Hugo) Lloris contra Martínez y solo pensaba que podía haber un ganador...Y fui yo”, completó.

Seguramente, en los próximos días se verá a una multitud de jóvenes en las escuelas, los clubes y las plazas con la estrella que lucirá Dibu en el Monumental. Su estilo marca tendencias entre los más chiquitos.

