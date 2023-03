Carlos Acevedo se dijo motivado por competir en la selección con Ochoa

Carlos Acevedo quiere seguir aprendiendo de Paco Memo

Siendo parte de la primera convocatoria de la era Diego Cocca al frente de la selección mexicana, el actual portero de los Santos, Carlos Acevedo, se mostró entusiasmado por este nuevo proceso mundialista y motivado por el hecho de poder competir y aprender al mismo tiempo al lado de Guillermo Ochoa, quien recientemente expresó su deseo de acudir a su sexta Copa del Mundo.

Previo al duelo de la Concacaf Nations League ante Surinam en territorio sudamericano, el cancerbero de ‘La Comarca’ retomó la importancia que hay por mantener un buen nivel a nivel de clubes para posteriormente seguir siendo considerado dentro del Tricolor. Aunado a ello, sabe de la exigencia y competitividad que habrá en el arco.

En entrevista para TUDN, Acevedo mencionó la emoción que siente por este nuevo proceso mundialista y el poder estar al lado de Guillermo Ochoa, quien fue su ídolo durante su infancia. “Es una motivación el estar entrenando con él. Me tocó poco en el proceso anterior, pero lo poco que estuve lo disfrute al máximo. Lo que le pude aprender y con la admiración que le tuve de niño, estoy contento de poder estar con él otra vez.”

Salem Al-Dawsari de Arabia Saudita anota un gol contra el portero mexicano Guillermo Ochoa durante el partido por el Grupo C de la Copa Mundial en el Estadio Lusail en Lusail, Qatar, el miércoles 30 de noviembre de 2022. México ganó 2-1 pero se despidió de Qatar. (Foto AP/Julio Cortés)

Posteriormente, reconoció que pese a ser su ídolo y tener mayor experiencia, buscará ganar la titularidad, pero con una competencia sana. “Es una motivación el tener una competencia tan grande con Memo. Tengo respeto y admiración hacia él. Vengo a aportar mi granito de arena y buscamos que la competencia sea positiva para los dos, para que estemos a buen nivel”.

Negó sentir una revancha dentro del Tri

A pesar de haber sido convocado para algunos encuentros durante la gestión de Gerardo Martino, el arquero de los ‘Guerreros’ terminó quedando fuera de la convocatoria final para acudir a Qatar 2022, algo que generó cierta polémica entre la fanaticada mexicana. No obstante, Acevedo aseguró ya haberle dado vuelta a ese capítulo para solo enfocarse en el presente y futuro.

“Te voy a ser sincero, la realidad es que tengo sueños, tengo ilusiones por cumplir. El simple hecho de no estar en el Mundial por supuesto que emocionalmente me dolió, pero quise cambiar el chip y lo tomé como una motivación el no ir”.

Carlos Acevedo. Foto: @miseleccionmx

“No lo veo como una revancha. Lo que viví en el proceso anterior fue magnífico. Ya el estar entre los nombres de los candidatos al Mundial me llena de orgullo y es un nuevo inicio, estoy feliz y contento de estar aquí”, señaló el oriundo de Torreón.

Cercanía con Ochoa

Retomando su admiración por el actual portero del Salernitana, durante las últimas semanas recordó la buena relación que lleva con Ochoa y la forma en la que lo acogió en sus primeros días al interior del combinado azteca.

“Las pocas convocatorias que me tocó estar con él siempre tuvo la amabilidad de acercarse y de platicar conmigo y bueno de tratar de transmitirme sus enseñanzas, los procesos que vivió y eso a mí me llena de mucho orgullo porque desde muy niño lo vi y hoy por hoy poder estar a su lado y entrenando por supuesto que es algo maravilloso. Puedo competirle a Memo Ochoa”.

Actualmente, el guardameta de Santos tiene 26 años de edad; sin embargo, para cuando sea el Mundial del 2026 en todo el territorio norteamericano, llegará con 30 años de edad; mientras que Paco Memo lo haría con 40 años (a días de cumplir los 41). Para parte de la afición ‘azteca’, ambos parten como los favoritos para ser los primeros dos arqueros del Tricolor.