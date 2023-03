El insulto que le valió la roja a Víctor Guzmán al finalizar el clásico contra América

El delantero mexicano salió expulsado del Clásico Nacional por insultar al árbitro

El delantero de las Chivas Rayadas de Guadalajara fue de los futbolistas más afectados por la dolorosa derrota de su club por 4-2 ante las Águilas del América, pues además de haber sido de los jugadores que más habló y calentó la previa del clásico, terminó siendo expulsado al concluir el encuentro por un insulto al árbitro Marco Antonio Ortiz.

Desde la derrota 1-0 ante Puebla en la jornada 11 del presente certamen, el ‘Pocho’ comenzó a calentar los ánimos para el duelo ante el acérrimo rival, pues señaló que las Águilas serían los encargados de “pagar los platos rotos” tras la caída ante la ‘Franja’. Días después de su declaración, el delantero estalló en impotencia al haber sido goleado 4-2 en el ‘Clásico Nacional’.

Sin haber tenido protagonismo y grandes oportunidades para hacerse presente en el marcador, Guzmán arremetió contra el árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz, por su desempeño en el trámite del partido, hecho que le terminó costando la tarjeta roja una vez culminado el encuentro. A través de sus redes sociales, el periodista David Medrano, señaló el insulto que le dijo el delantero rojiblanco.

David Medrano reveló lo que dijo Guzmán al término del Clásico Nacional

“Eres un cagón”, fueron las palabras con las que el ariete mexicano atacó al colegiado. Cabe resaltar que el castigo aún podría ser más que un solo partido. A raíz de ello, la directiva del Guadalajara se encuentra a la espera del veredicto final por parte de la Comisión Disciplinaria, pues la acción del ‘Pocho’ pueden significar hasta una suspensión de dos encuentros.

Como ya se mencionó, el ex atacante de los Tuzos de Pachuca se perderá el duelo ante los ‘Zorros’ del Atlas en lo que será una edición más del Clásico Tapatío dentro del Estadio Jalisco. En caso de que la Comisión decida ampliar la sanción, Víctor no estaría disponible para el cotejo ante los Rayos de Necaxa en el Estadio Akron dentro del jornada 14.

Cabe recordar que las actividades de la Liga MX entrarán en pausa debido a la primera fecha FIFA del año. En caso de recibir dos partidos de castigo, el ariete del ‘Rebaño Sagrado’ estaría fuera de las canchas prácticamente un mes, pues su regreso sería hasta el 15 de abril, cuando los rojiblancos visiten al León en el Nou Camp en la fecha 15 del Clausura 2023.

A raíz de todas las críticas recibidas, el canterano del Guadalajara mandó un mensaje a través de sus redes sociales, en donde señaló que pese a la derrota, el equipo volverá más fuerte tras la fecha FIFA. “Suele pasar, perdimos una batalla y de las más dolorosas, pero no perdimos la guerra”, contestó a un comentario en Instagram.

Declaraciones antes del Clásico Nacional

Como ya se mencionó, el ariete mexicano dio bastante de que hablar durante la semana previa al choque ante el América. Desde mencionar que el equipo saldría avante ante el acérrimo rival, hasta expresar su deseo por convertirse en un ídolo dentro de la institución rojiblanca, fueron los puntos importantes que mencionó.

“Se me han ido dando las coas muy bien opero no he logrado nada. Los que han logrado son los que andan por ahí caminando, Ramón, el Bofo. Para ser ídolo tengo que dar campeonatos, lo mejor de mí en cada partido. Quiero ser un ídolo y es a lo que vine, pero es ganando cosas importantes”.

“Yo me siento contento por la manera en la que jugamos, aunque no satisfecho con el resultado. Ahora estamos muy enfocados en el clásico, en nuestro próximo rival y en que tenemos que salir a ganar. Como ya lo dije, no estamos buscando quien nos la hizo, sino quien nos la va a pagar (América)”.