‘Pocho’ Guzmán con el sueño de ser ídolo en Chivas

El delantero rojiblanco quiere ser ídolo en Chivas

Dentro de la semana previa a que se lleve a cabo una nueva edición del ‘Clásico Nacional’, jugadores de América y Guadalajara han dado declaraciones respecto a su presente y la rivalidad que se vive en este tipo de compromisos. Por su parte, el actual delantero del ‘Rebaño’, Víctor Guzmán, mencionó su deseo por convertirse en ídolo de la institución rojiblanca y el deseo por superar a las Águilas el próximo sábado.

Te puede interesar: Carlos Santos y Carlos Reinoso criticaron la actual rivalidad de América y Chivas

Después de haber declarado que ante la derrota ante Puebla “iban a buscar quien les pagara los platos rotos”, el ‘Pocho’ Guzmán volvió a dar de que hablar tras haber expresado su sueño de escribir su nombre con letras de oro dentro del Guadalajara. Para ello, sabe que las actuaciones dentro del ‘clásico de clásicos’ son de suma importancia para la afición y claramente, conquistar títulos.

Fue durante una zona mixta con ambas plantillas, donde el goleador del ‘Rebaño Sagrado’ se dijo feliz por su momento con el club, pero admitiendo que todavía le falta bastante camino por recorrer si es que quiere ser un ídolo en la nación ‘Chiva’.

Víctor Guzmán el el nuevo refuerzo de Chivas (Twitter/ @Chivas)

“Se me han ido dando las coas muy bien opero no he logrado nada. Los que han logrado son los que andan por ahí caminando, Ramón, el Bofo. Para ser ídolo tengo que dar campeonatos, lo mejor de mí en cada partido. Quiero ser un ídolo y es a lo que vine, pero es ganando cosas importantes”, indició el ex atacante del Pachuca.

Te puede interesar: Ricardo Peláez felicitó a la directiva de Chivas por su buena labor en el Clausura 2023

Posteriormente, puso como referencia y punto a alcanzar a Carlos Salcido. “Lo digo en el buen sentido de la palabra y con todo el respeto que se merece Carlitos; ahora yo lo quiero quitar a el de las fotos que tienen ahí en Chivas. O bueno, que nos pongan a el de un lado y a mi del otro. Sueño con ese día y lo repito que todo es el buen sentido de la palabra, no quiero que malinterpreten las cosas (la prensa)”.

“Desde el primer día que yo me pare aquí en la institución de Chivas empece a entrenar de una manera para que hoy en día me vaya bien. También gracias a mis compañeros que me cobijaron de la mejor manera y también es gracias a ellos todos estos resultados que se han dado. Yo me sueño estando al lado de Salcido (como referente), para que no digan que quiero quitarlo”.

Figuras de hoy y del ayer. 🤩🫡



Víctor Guzmán 🤝 Diego Valdés

Reinaldo Navia 🤝 Ramón Morales



El Día de Medios de #ElClásicoDeMéxico se está llevando a cabo. pic.twitter.com/GjQFFujWmM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 17, 2023

Cabe recordar que el oriundo de Jalisco arribó a Verde Valle para este Clausura 2023 como el principal refuerzo del club y llegando como campeón con los Tuzos de Pachuca. En el presente certamen, ha disputado 10 encuentros en los cuales ya registra cinco anotaciones y un par de asistencias, teniendo injerencia en el 50% de los goles de Chivas en el torneo.

Le da más importancia al Clásico nacional, en comparación al Clásico regio

Por último, ‘El Pocho’ arremetió contra las declaraciones de Víctor Manuel Vucetich, quien en los últimos días señaló que hay mayor nivel de fútbol dentro del Clásico regio, mismo que se llevará a cabo el mismo días que el choque entre Chivas y América.

Te puede interesar: Álvaro Fidalgo negó que el Clásico Regio tenga mejor nivel que el Clásico Nacional

“Eso lo sabemos. El Clásico, juega Chivas y América y se paraliza todo México, no cabe ni un alma más en el estadio, sabemos lo que representa el Clásico, sin menospreciar al Clásico Regio, pero lo que representa Chivas-América no se iguala con nada”.

(Fotos: Facebook/Club América/Chivas de Corazón)

El duelo entre Tigres y Monterrey será a las 19:00 horas del sábado 18 de junio en el Estadio Universitario; mientras que el ‘Clásico de clásicos’ será a las 21:00 horas del mismo día en el Estadio Akron. Los cuatro clubes llegan a este jornada 12 instalados entre los primeros cinco lugares del campeonato, teniendo solo a Toluca en medio de ellos (segundo lugar).