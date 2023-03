Una joven promesa del Liverpool colapsó durante un partido tras un brutal choque de cabezas con el rival

Una promesa del liverpool colapsó tras un choque de cabezas con un rival

El partido por los cuartos de final de la UEFA Youth League (competencia similar a la Champions pero para futbolistas sub 19) entre el Liverpool y el Sporting de Lisboa se vio empañado por un estremecedor accidente que protagonizó la joven promesa Red Ben Doak.

Habían pasado tan solo siete minutos del primer tiempo cuando el extremo derecho de 17 años saltó a buscar una pelota aérea cerca de la mitad de la cancha. Detrás de él hizo lo propio el defensor portugués Joao Muñiz y esa disputa del balón terminó con un choque de cabezas entre ambos.

El futbolista del Sporting continuó la jugada pero el atacante del Liverpool se tomó el rostro rápidamente, tambaleó unos pasos y cayó desplomado sobre el césped causando el pánico entre los presentes en el Stadium Aurélio Pereira.

Al ver lo que había sucedido el árbitro hizo sonar su silbato y le pidió al personal médico que ingresara para asistir al jugador, quien no podía recuperarse por sus propios medios. Tras unos instantes de tensión, los profesionales trabajaron con rapidez y Doak se recompuso y fue sustituido por Ranel Young.

Ben Doak ya debutó en la Premier League junto a Jurgen Klopp (Reuters)

Horas después del final del partido, que acabó con la victoria del conjunto luso por 1-0, el reportero del medio LiverpoolEcho, Ian Doyle, dio el primer parte médico y aseguró que el extremo derecho pasó los controles médicos después de sufrir ese fuerte golpe en la cabeza que lo obligó a retirarse.

“Pareció estar bien, el club ahora está siguiendo los protocolos estándar de conmoción cerebral de la FA”, sentenció el periodista a través de su cuenta de Twitter. Ahora se espera que, tras respetar los tiempos de recuperación estimados por los protocolos de conmoción cerebral, el escocés vuelva a la acción para seguir luchando por su objetivo de asentarse en el primer equipo dirigido por Jurgen Klopp.

La joven promesa ya hizo su debut en la Premier League el pasado 26 de diciembre del 2022 al ingresar desde el banco a los 88 minutos del partido ante el Aston Villa por la decimoséptima jornada del campeonato inglés. Posteriormente contó con 22 minutos más durante el duelo frente al Brighton.

En lo que respecta a sus presencias internacionales, el futbolista de 17 años todavía no disputó ningún encuentro con la selección absoluta pero sí fue convocado para las categorías inferiores causando una buena impresión tanto en la Sub 16 como en la Sub 17 y Sub 21.

