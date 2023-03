“Tuca” Ferretti aconsejó a Rafa Puente Jr por su mal paso con Pumas

El brasileño se impuso al joven timonel de los Pumas

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) siguen en caída libre bajo la tutela de Rafael Puente del Río dentro del Clausura 2023. Ahora, con su más reciente derrota ante el Cruz Azul de Ricardo “Tuca” Ferretti, la presión en Cantera creció aún más para la salida del joven entrenador mexicano.

A raíz de ello, en conferencia de prensa el timonel brasileño lanzó un par de comentarios de forma indirecta para su colega “auriazul”, pues mencionó que gran parte del trabajo y éxito que tienen los entrenadores, se debe al compromiso y acuerdos que se hacen con la directiva desde un principio. A falta de seis jornadas para terminar la fase regular del certamen, no se ve un proyecto sólido en el conjunto felino.

“Si tú quieres debutar jóvenes, pero eso no me lo cambies en que quieres ser campeón. Y si tú quieres ser campeón, necesitas armas para lograrlo, depende mucho de lo que platiques con tu directiva y te pongas de acuerdo, para que todos busquen el mismo objetivo”, señaló el nuevo directo técnico de la “Máquina Celeste” de Cruz Azul.

Posteriormente, mencionó la presión con la que vive cada estratega al inicio de cada semana. “Es como una cuerda que te está ahorcando. Ganas se va aflojando, pero pierdes te empieza apretar. Hay que estar conscientes que así es y asumimos esa responsabilidad”.

Como ya se mencionó, la situación de Rafa Puente y los Pumas se complica con cada jornada que pasa, pues de 11 encuentros disputados, solo registran tres victorias, por seis derrotas y dos empates. Pese a la derrota contra los “Celestes”, la directiva universitaria optó por darle una nueva oportunidad al joven estratega. Según señalan diferentes fuentes, de perder contra Pachuca en su siguiente duelo, significará el adiós para Puente Jr.

Rafa Puente Jr. fue presentado por los Pumas de la UNAM para el Clausura 2023 (Foto: Twitter/@PumasMX)

Ferretti reconoció que aún no llegan al nivel deseado en Cruz Azul

Ajeno a su opinión sobre la relación de los directores técnicos con sus respectivas directivas, el ex timonel de los Tigres de Nuevo León expresó el nivel que hoy en día ve con los de la Noria, reconociendo que aún les falta mucho por demostrar, pero que es cuestión de tiempo para que el equipo alcance el potencial deseado.

“Un porcentaje es difícil, de repente te acercas y de repente te alejas, contra Pumas en niveles buenos, pero después vamos contra Mazatlán y el nivel es malo, yo creo que, si pudiera darte un porcentaje, yo creo que estaríamos por la capacidad del grupo y por lo que nosotros tenemos que trabajar para lograr, yo creo que estaríamos en un 60% todavía.”

Por último, Ricardo aclaró que por el momento, no le da mayor prioridad por el momento a las renovaciones de contrato de Jesús Corona y Julio César Domínguez, mismos que tienen vigencia con el club hasta el próximo mes de junio.

“No es una cosa que me preocupa ahorita, y el análisis va a ser hasta final del campeonato, no es ahorita, no me preocupa esa situación. Para mí, el fútbol no tiene edad, tiene calidad, y cuando yo termine el torneo ahí si me voy a juntar con mi directiva para planear, decidir los que se quedan y los que tienen que salir.”

Cabe recordar que recientemente, “Chuy” Corona señaló sus deseos por seguir defendiendo la camiseta del conjunto cementero. A sus 42 años, siente que aún puede contribuir en varias cosas para el club; sin embargo, parte de la afición “Azul” no se encuentran del todo conformes con la continuidad del veterano guardameta.