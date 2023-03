Max Verstappen sigue pensando en un retiro de la F1 a mediano plazo

Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - March 5, 2023 Red Bull's Max Verstappen celebrates on the podium with a medal after winning the Bahrain Grand Prix REUTERS/Hamad I Mohammed

Siendo considerado hoy en día como el mejor piloto de la Fórmula 1 y actual bicampeón del máximo circuito del deporte motor, el neerlandés Max Verstappen conserva la idea de un posible retiro a temprana edad, pues tiene otros planes para su vida a futuro. A raíz de ello, analiza su continuidad una vez que culmine su contrato con Red Bull en 2028.

Previo al fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudita, el compañero de Sergio “Checo” Pérez habló sobre su presente con la escudería austriaca y los planes que tiene a futuro dentro de su vida personal, resaltando que no tiene mayor intención de competir durante varios años en la Fórmula 1, ni tampoco competir en otro tipo de categorías, así como en su momento lo hizo Fernando Alonso.

En entrevista para Sports Illustrated, “Mad Max” mencionó su idea por hacerse a un lado del profesionalismo para finales del 2028, tiempo en el que culminará su actual contrato con los “Toros Rojos”. Cabe señalar que para ese entonces tendrá 31 años recién cumplidos, una edad de plenitud para muchos de los corredores dentro del “Gran Circo”.

“Sí, lo estoy pensando seriamente. Sé que tengo mucha suerte de conducir un coche de Fórmula Uno. Puedo hacer lo que quiera, pero en algún momento no importa. Ya tengo muchos planes para lo que quiero hacer. También se trata de la calidad de vida, hay otras cosas en la vida, además de la Fórmula Uno”.

Partiendo de esa premisa, en caso de que Verstappen decida dejar su puesto en el máximo circuito para el 2028, aún tendría posibilidades de superar a Lewis Hamilton y Michael Schumacher como el piloto de F1 con más títulos a nivel individual. A sus 25 años de edad, ya puede presumir de un bicampeonato; mientras que los dos conductores antes mencionados tienen siete títulos en su palmarés.

No piensa en competir dentro de otra categoría

De igual manera, al ser cuestionado sobre las posibilidades de verlo compitiendo en otras categorías del deporte motor con el fin de tratar de conquistar la Triple Corona, misma que consiste en ganar el Gran Premio de Mónaco, las 24 Horas de Le Mans y la Indy 500. No obstante, el neerlandés descartó cualquier opción para buscar ese objetivo.

“No, no lo haría. Cuando has tenido una carrera en la Fórmula 1 y todo ha ido bien, no veo que el riesgo merezca la pena. Por supuesto que quiero ganar y sería una gran carrera para ganar. Pero, en primer lugar, nunca he conducido en un óvalo. Así que me llevaría un tiempo acostumbrarme. La sensación de verme involucrado en un accidente, chocar contra una valla y ver cómo la gente resulta gravemente herida no merece la pena para mí. Me gustaría conservar mis piernas.”

Aunado a ello, expresó su desacuerdo con la F1 por el aumento de circuitos en el calendario durante el último par de temporadas. Para el actual certamen, son 23 las carreras que se llevarán a cabo a lo largo del año, hecho que generó el disgusto de varios competidores en la parrilla de salida. “No quiero pasar mis mejores años físicamente, sólo en la F1. Con las carreras multiplicándose, 23 o 24 al año es demasiado.”

Rivalidad con Mercedes y Hamilton

Por último, el “Holandés Volador” no descartó que durante la presente temporada, Lewis Hamilton y Mercedes Benz puedan retomar su buen nivel y ser “un hueso duro de roer” en el trámite de las diferentes carreras.

“No descarto a Lewis y Mercedes. Tienen una filosofía diferente y tal vez tome un poco más de tiempo lograrlo. Con estos autos nuevos, no sabemos qué dirección va a dar el mayor margen en términos de dónde mejorar”.