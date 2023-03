¿Competirá por el Premio Puskas?: espectacular gol desde la mitad de la cancha en el ascenso argentino

Gol de mitad de cancha en el ascenso argentino

El ascenso argentino dejó una perlita grandiosa este viernes: el gol de Antony Alonso, delantero de Justo José de Urquiza, en el empate como visitante de Berazategui por la séptima jornada del campeonato de la Primera C. El uruguayo vio adelantado al arquero y no dudó en desenfundar con derecha desde la mitad de la cancha. La sorpresa en el estadio Norman Lee fue generalizada. Y ahora muchos postulan al tanto para competir en el próximo Premio Puskas.

Te puede interesar: Kudelka disparó contra Demichelis tras la polémica en Lanús-River y lo comparó con Gallardo: “Nadie tiene un trono para ir a presentarle pleitesía”

Los visitantes ya habían golpeado al minuto 10 gracias al tanto de Gastón Cueto. Cuando el Naranja estaba tratando de asimilar el golpe para ir en busca del empate, el uruguayo de 24 años sacó este zapatazo infernal que dejó sin opciones al golero Adrián Leguizamón. Después, claro, el festejo desatado con todos sus compañeros. Más de uno, en la platea local, se animó a adular al número 11 del equipo rival por su joya.

Hace algunos días, el polaco Marcin Oleksy, quien tiene amputada la pierna izquierda, se quedó con el reconocimiento al Puskas 2022 gracias a la obra que interpretó el pasado 6 de noviembre al finalizar con una espectacular tijera su tanto en el encuentro de la Liga polaca de amputados entre el Warta Poznan, conjunto en el que milita el delantero, y el Stal Rzeszow. ¿Por qué no pensar que el tanto de Antony Alonso puede llegar a competir en los The Best del año próximo?

Te puede interesar: Un amor que no se quiebra: por qué el 7 de marzo se celebra el Día del Hincha de Racing

Lo concreto es que no todo fue color de rosa para JJ Urquiza, ya que en el complemento el dueño de casa se repuso. Matías Gelpi fue el autor del descuento a los 58′, mientras que en el octavo minuto de descuento añadido por el árbitro Damián Rubino, Bryan Schmidt puso la parda 2-2 que sería definitiva. Al finalizar el duelo, Tomás Hernández (Bera) y Apolo Rapp (Jota Jota) fueron expulsados.

Así las cosas, los dirigidos por Néstor Fernández se mantienen en zona de clasificación al Reducido por el cuarto ascenso a la B Metropolitana, con 10 puntos en seis partidos jugados. La próxima fecha chocarán como locales de Sportivo Italiano, el miércoles 15 de marzo. En tanto, Berazategui (tuvo el debut en la dirección técnica de Mariano Moramarco, quien fue expulsado en el inicio del partido por protestar) visitará a Central Córdoba de Rosario el mismo día.

Te puede interesar: Fernando Gago volvió a marginar a Edwin Cardona en Racing Club: los motivos

Seguir leyendo: