Boca Juniors inauguró un museo itinerante por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en la Bombonera

El museo itinerante por el Día de la Mujer está abierto hasta hoy en la Bombonera

Boca inauguró esta semana el museo itinerante “Presentes. Siempre estuvimos, estamos y estaremos” en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La exposición a la que los socios y socias pueden ingresar con carnet en mano (por la puerta de Brandsen 805) es en la mismísima Bombonera y durará hasta las 19 de hoy sábado.

La muestra posee un gran significado simbólico y de reparación histórica que busca reconocer y reivindicar a las mujeres que escribieron las gloriosas páginas de la historia xeneize ante años de invisibilización.

Entre las homenajeadas están Julia Fieres, lavandera histórica del club que vivió debajo de la platea media; Manuela Farenga, socia fundadora del CABJ; Josefa de Brancato, primera socia vitalicia; La Raulito, la hincha más emblemática del club; Beatriz Marichalar, impulsora del básquet femenino en Boca; las Campeonas del 92, las primeras Gladiadoras, y su capitana Liliana Rodríguez; Elba Selva, hincha de Boca y campeona mundial, recordada cada 21 de agosto con el Día de la Futbolista; Marcela Lesich, icónica jugadora y directora técnica del plantel femenino de fútbol; Eli Villanueva, ex jugadora y actual utilera de la primera y la reserva del fútbol femenino; Nancy Cieplak, ex jugadora de vóley y actual kinesióloga de los planteles femeninos de vóley y fútbol; Florencia Quiñones, ex capitana de las Gladiadoras, actualmente jugadora de futsal en Boca y asistente de las selecciones sub 15 y 17 de nuestro país; Andrea Ojeda, máxima goleadora del Xeneize con más de 500 goles anotados; Chu Cossar, multicampeona y referente principal del vóley femenino.

La vicepresidenta tercera, Adriana Bravo, presente en la muestra

“Decidimos reivindicar, visibilizar y reconocer a todas aquellas que con su esfuerzo, compromiso y dedicación, cualquiera haya sido su tarea para con el club, hicieron historia”, mencionó la vicepresidenta tercera, Adriana Bravo, en el acto de inauguración.

Apoyando el evento estuvieron el Secretario General del Club, Ricardo Rosica, y la Gerenta de Equidad y Género de AFA, Paula Ojeda, así como también muchas de las homenajeadas; el primer plantel campeón de fútbol de 1992 incluyendo a Liliana Rodríguez y a Eliana Villanueva; Florencia Quiñones; Chu Cossar; Nancy Cieplak; Las Bomberas de Vuelta de Rocha; la veterana de Malvinas e hincha fanática de Boca, Marta Giménez; la legisladora de CABA, socia e hincha de Boca, Magdalena Tiesso; Gabriel Fieres (hijo de Julia Fieres); entre otras personalidades y directivos de la institución.

